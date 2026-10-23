LAWSON便利商店與富士山同框畫面。

對日本 民族而言，富士山 不僅是自然地理意義上的最高峰，更是國家的神聖象徵、精神寄托與美學源泉。自古以來，它就被視為擁有巨大超自然力量的「神明之山」，是日本國教神道教中的信仰聖地。富士山拔地而起的巍巍身姿、完美對稱的圓錐形體、終年不化的皚皚白雪，深刻塑造了日本人的審美觀。

從八世紀的詩歌《萬葉集》，到浮世繪大師葛飾北齋的《富岳三十六景》，無數文人墨客為其寫下讚歌。2013年，富士山以「信仰的對象與藝術的源泉」被列入世界文化遺產，成為代表日本的最核心文化符號。我造訪過富士山兩次，一次遠觀，是在春日賞櫻富士山東南側的箱根；另一次近賞，是在冬季踏雪富士山北麓腳下的河口湖。借這兩次機緣，我看到了富士山在不同季節、不同氣象下的姿態。

箱根（Hakone）位處日本神奈川縣，富士山東南約八十公里，屬於「富士箱根伊豆國立公園」的中心地帶，由幾十萬年前的火山活動形成，擁有著名的溫泉地熱景觀。因此，在箱根看富士山，最迷人的地方在於它往往和本地獨特的自然山水、古園建築融為一體，形成一幅遠眺雪山、近觀園泉、極具禪意的日式古典畫卷。

我們去箱根時，正值春日，天氣晴好，富士山腳下的櫻花開得格外明豔，我們首先入住吉池日式旅館，這裡曾是日本三菱家族於明治時期在箱根建築的別邸，既有百年歷史的和風古建，又有占地約一萬坪的巨型回遊式庭園「山月園」。

吉池最特別的地方是建在山月園中的露天風呂，純天然的原泉直湧溫泉順著石縫泊泊流出，在櫻花樹下聚成一汪碧潭。泡湯依照日本傳統：男女分開，不可穿泳衣，追求一種「天人合一」的自然感覺。將身子沉浸在熱氣騰騰的泉水裡，靜靜感受那份從內而外的洗滌。抬眼看四周，滿庭春櫻絢爛盛放，飄落的花瓣觸手可及，遠眺則能望見遠方頭戴雪帽的富士山，在繁花的映襯下，別有一種低頭的溫柔。讓我油然生出「落櫻人獨浴，山高燕雙飛」的興味。

不過若是想更清楚的瞻仰富士山真容，還是要登高大湧谷。第二天我們搭乘著箱根空中纜車一路攀升，眼看著遠處的富士山逐漸清晰。纜車越過山脊，最終停靠在整條線路的最高點：海拔一千零四十米的大湧谷站，眼前的世界驟然換了副面孔。這裡是由約三千年前箱根火山最後一次大噴發而形成的遺跡，當地人稱之為「地獄谷」。

順著漫山遍野枯黃的山巒望去，地表裂開無數道縫隙，白色的硫磺煙氣帶著刺鼻的氣味升騰而上，背後的富士山拔地而起，如巨大的神明冷冷地俯視著煙霧彌漫的山谷，讓我想起西行法師（1118年－1190年）的和歌：「隨風飄散而去的，是富士山頂的煙霧，消失於空中而不自知的，是我的思緒吧。」

在大湧谷，最不能錯過的便是用溫泉水煮熟的火山黑雞蛋。因為泉水中含有大量的鐵質與硫化氫，經過化學反應後，蛋殼被染得烏黑發亮，當地傳聞「吃一顆可延壽七年」。我們也從眾買了幾顆蛋，剝開漆黑的蛋殼，裡頭的蛋白與蛋黃卻極其鮮嫩，呼哧呼哧吃下去，味道還真不錯。

煙霧繚繞的大涌谷。

換乘纜車下山，直達蘆之湖畔的箱根神社，這處神社始建於孝謙天皇時代，距今約一千三百年的歷史。神社最出名的景點就是彷彿漂浮在翠綠湖水之中的朱紅色大鳥居：「平和鳥居」。平和鳥居建於一九五二年，目的是慶祝日本簽署和平條約，因為鳥居背靠白雪富士，腳踏湖水碧波，如盛裝少女，因此一建成就迅速成為遊覽聖地。可惜我們參觀的時候，鳥居正處於修繕狀態，被一圈白色的腳手架包裹得嚴嚴實實。也罷，旅行總要留些遺憾。也許就是因為這點不足，第二年冬天我們從日本北部折返，特地繞道河口湖二次拜訪富士山。

如果說三月的箱根是一場富士山下櫻花開的旖旎春夢，那麼冬季去往河口湖，湖光水色中的富士山則是一幅被雪洗淨、只剩藍白兩色的極簡水墨。河口湖坐落在富士山北麓腳下的山梨縣，是著名的「富士五湖」（河口湖、山中湖、西湖、本棲湖、精進湖）之一，也是其中湖岸線最長、開發最成熟的湖泊。這裡沒有太多高山阻擋，視線極佳。在天氣晴朗、湖面無風的清晨，是拍攝富士山完美倒影，即「逆富士」的絕佳地點。

眼看車行就要到達湖岸，導遊對我們神祕一笑，說要先領我們打卡一處近年來新出現的暴紅景點。說著車輛轉彎急停，我們在一片茫然中站到了LAWSON便利商店河口湖站前店門口。只見到處都是不同口音、不同膚色的遊客，拿著手機相機，擺出各種姿勢拍個不停，讓我們看得一頭霧水。

直到人群稍微散開一些，我們才看清楚原來眼前的便利商店和背後的富士山形成一幅完美同框的畫面：平整的水泥路面、錯落的電線桿、便利商店標誌性的白色瓷磚面和淺藍色招牌，以及身後那座呈完美錐形、頭戴雪帽的富士山，宛然一副日本動畫片裡的場景。

正是因為這種日常現代建築與宏偉自然景觀的強烈對比，透過社交媒體的迅速傳播，讓這家便利商店成為全球旅客的新晉朝聖地。不過因為迅速走紅，「觀光公害」問題也隨之而來：每天大批遊客聚集在此，影響便利商店的正常經營。更有部分遊客為求「最佳機位」不惜走出馬路、阻塞交通，甚至亂扔垃圾，令當地居民不勝其煩。

2024年，當地政府被迫在馬路對面築起過一面二點五米高的黑色遮光網，硬生生把富士山遮擋拉黑，試圖驅散人流，但仍有遊客在黑布上挖洞繼續拍攝。不過，這種「傷敵一千，自損八百」的阻攔最終還是輸給了全世界旅客的熱情，黑幕一年後被撤去，人間煙火與聖山同框的畫面得以重見天日。

其實在河口湖本地，這種景色絕非這家LAWSON便利商店獨有，只要稍微往小鎮裡面的街巷走一走，俯仰之間皆是這樣的畫面。富士山在這裡不再是高不可攀、只能遠觀的冰冷神跡；隨處走訪一家小超市、咖啡店，一眼望去，就能看見巍峨聖潔的雪山毫無遮掩地佇立在低矮的店鋪招牌後，充滿了美學的張力。

走到饑腸轆轆時，我們隨意步入一家本地老夫妻經營的小飯館，點了山梨縣特產：餺飥麵（Hoto）。片刻功夫，店老闆就端上一個大鐵鍋，熱氣騰騰。粗粗扁扁的手工麵浸泡在濃郁的味噌高湯裡，搭配著牛肉、海鮮，和南瓜、土豆、香菇、白菜等應季蔬菜。

冬日冷冽，再加上外面走了一上午，身上早已又冷又乏，呼哧呼哧喝下一口濃湯，吸溜幾根麵條，從舌尖一路暖到胃裡。

飽腹之後，又有了力氣繞湖邊小徑繼續徒步。過了午後，陽光變得柔和許多，平靜的河口湖面如同一面巨大的、毫無瑕疵的藍色古鏡，將整座雪山完完整整、絲毫不差地拓印在水中央。湖畔的淺灘上，不知是哪位旅人疊起了一座小小的瑪尼石堆，像是一個沉默的哨兵。打破這片靜謐的，是湖面上七、八隻巨大的白天鵝。牠們高昂頸項、優雅遊弋，拉出長長的水痕。潔白無瑕的羽毛倒映在水中，劃過碧波中山頂白雪，分不清哪裡是鳥影，哪裡是山影，成就一幅完美融合的「逆富士」畫面。

日本人常說能看到富士山全貌的人是幸運的，因為它常年被雲霧遮擋，一年中一半時間以上都是雲霧繚繞，不見神蹤。從箱根櫻花中富士山的低頭溫柔，再到大湧谷煙霧繚繞後的拔地巍峨；從LAWSON便利商店前日常生活和白雪神山的碰撞，再到河口湖「逆富士」完美的湖心倒影，我們很幸運，與富士山的兩次相遇都不虛此行、一睹真容，富士山在四季流轉中的一山千面，也讓我們留下深刻美好的記憶。（寄自加州）

河口湖中完美的「逆富士」。