天剛亮，我沿著突堤散步，海面仍帶著夜色，東方卻已被太陽慢慢推開。日光先落在遠處的浪頭上，一層一層往岸邊漫過來。晨跑的人從我身旁經過，有人牽著狗，有人提著剛買好的早餐 ，整座港口正在醒來。

岸邊的釣客卻似乎比誰都更早抵達，他們沿著堤岸坐成一排。釣竿斜指天空，魚線沒入海面，每個人都望著各自的浮標。保麗龍箱、工具箱、水桶擺在腳邊，像一處處臨時搭起的小據點。

起初，我以為他們都差不多，走近了才發現，其實並不一樣。有人的裝備講究得近乎專業，捲線器在晨光裡閃著金屬光澤；另一位老者手裡的釣竿卻已褪色，握把纏著一圈發黃的膠布，不知修補過多少次。他腳邊放著一個舊冰箱，蓋子半開，裡面空空的。

我不知道那個冰箱最後是否會裝進魚，但不知為何，那個空蕩蕩的箱子讓我記了很久。

我們總喜歡把釣魚 與閒適連在一起，古人尤其如此。唐朝詩人張志和寫：「青箬笠，綠蓑衣，斜風細雨不須歸。」柳宗元筆下的「孤舟蓑笠翁，獨釣寒江雪」，更把垂釣寫成一種超然世外的姿態。後人讀這些詩句，讀到的是自由。

可我忽然想到，如果一尾魚與晚餐有關連呢？我們喜歡讚嘆「不須歸」，可真正需要養家的人，未必有資格不歸，原來閒適也是有條件的。

放下之前，總得先有些什麼可以放下，能夠暫時不向世界交差的人，才有機會把等待寫成風景。而同樣一段等待，落在不同人身上，意義並不相同。有人等待魚上鉤，有人等待一天結束，有人等待下個月的薪水，也有人只是想找個地方坐著，讓自己暫時不要那麼孤單。

那一排釣客依舊沉默地望著海面，忽然間，我覺得他們守著的已不只是浮標，那枚小小的浮標下面，牽著的是各自的生活。

張志和曾經入仕，柳宗元也曾遭逢貶謫，後人總把他們視為隱逸者，卻常忘了那些超然背後，也有不得志的時刻。於是那根魚竿既是風雅，也是失意；既是美學，也是安頓自己的辦法。

想到這裡，我反而不再急著分辨誰是在休閒？誰是在維生？因為每個人來到海邊，也許都帶著某種難以言說的重量，包括我自己。

手機放在口袋裡，裡面躺著尚未回覆的郵件、下周的會議通知，以及沒寫完的稿件。坐在岸邊，我仍會下意識摸摸口袋，看有沒有新的震動。原來現代人的魚線，也不一定拋向海裡，有些魚線拋向工作，有些拋向責任，有些拋向焦慮，只是我們的浮標不漂在海面，而亮在螢幕上。

太陽漸漸升高，海水被照得銀亮，那位老者依舊安靜地坐著，偶爾提起釣竿，查看魚餌，再重新拋回海裡，我不知道他最後有沒有釣到魚。

離開時，我回頭看了一眼，那排釣客仍守著各自的魚線，等著一個不知道何時會來的下沉。而我忽然明白，人們來到海邊，未必都是為了魚，有時候，我們只是需要一個理由，相信等待仍有意義。（寄自加州）