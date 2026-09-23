蔣勳油畫作品〈風荷-日麗〉。（圖／蔣勳提供）

因為畫〈風荷-日麗〉，整理了與荷花有關的一些記憶。

小時候家裡逼著讀《古文觀止》，其中印象很深的是宋代周敦頤的〈愛蓮說〉。

〈愛蓮說〉字數不多，勵志小品，期勉讀者學習蓮花，做正直的君子。

「出汙泥而不染」，是其中重要的警句。〈愛蓮說〉隨著中小學課文選讀，影響很大，「出汙泥而不染」也幾乎變成家喻戶曉的成語。

周敦頤把荷花比喻為「君子」，「汙泥」就是很骯髒腐敗的環境吧。

從骯髒汙穢的環境出身，可以保持自己的潔淨不染，這是周敦頤讚美的「君子」。

〈愛蓮說〉也提到不同時代人們對花的意象的不同解讀。

東晉陶淵明的菊花是隱者，他喜愛菊花，因為菊花開在秋天，不競逐繁華，等眾芳凋零之後，獨自開在孤獨的季節。

《紅樓夢》裡林黛玉詠菊的詩句：「孤標傲世偕誰隱？一樣開花為底遲？」這是詢問菊花：為什麼不與大眾一起熱鬧？

是問菊花，當然也是問自己。

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人們愛花，讚美花，也是把自己寓意成某一種花。現代青年人有所謂「花語」，也是用花隱喻人的個性。

周敦頤說：世人喜愛的則是牡丹。

牡丹是富貴之花，唐代宮廷也崇尚牡丹。國色天香，富麗堂皇，也圓滿華貴。

文人有時嘲笑牡丹世俗，也容易落入帶點嫉妒的酸意吧。

花的意象，隨時代改變。在不同國度，也被賦予不同的象徵意義。

唐代強盛，周昉的〈簪花仕女圖〉，宮廷仕女頭上都戴一大朵牡丹。

唐代的美就是要炫耀，貴族豪奢，「五花馬，千金裘」，自然對「孤標傲世」沒有興趣。

宋代文人是社會主流，唐代的氏族豪門沒落，文人柔弱低調，慢慢就提出了荷花、蘭花、竹子，比喻自己。尋找自身的存在價值，從富貴走向淡雅。「香遠益清」，「幽蘭」，都有避拒熱鬧的意思。

周敦頤是宋代理學家，他的〈愛蓮說〉，為自己時代的文人樹立一種理想：無論環境多麼汙穢敗壞，自己要保持潔淨，像荷花一樣，「出汙泥而不染」。

〈愛蓮說〉是成功的勵志小品，很精簡，鼓勵讀書人不同流合汙，永遠堅持「君子」的清高。

我也愛荷花，台灣是適合荷花生長的環境，潮濕，多水，日照，炎熱，都適合荷花生長。

小時候大龍峒廟宇庭院常有荷花，養在池塘裡，或用大缸栽種，都很好看。

看初夏菡萏亭亭直立，像一枝毛筆。總覺得那一層一層包裹的花苞，藏著神奇的精靈。

等待花苞一片一片打開，露出花蕊中心一顆嫩綠的蓮蓬。花蕊是鵝黃色的，圍繞著嫩綠蓮蓬，會有蜻蜓、蜜蜂來採蜜，越來越近夏至了。

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中學時常跟朋友去台北植物園，當時覺得那是好盛大的一片荷塘。盛夏時，荷花荷葉蕩漾，迎著水光天光，覺得是最美的夏日盛宴。

荷花荷葉都有一種香氣，被暑熱蒸曬，使人微醺。

荷葉的香氣早已入膳，荷葉粽、荷葉雞，有各種不同料理。

植物園的荷葉，一位同學偷摘過，據說是父親要做粉蒸鴨，缺荷葉，他就夜半潛入荷花池，完成父親美食心願，我讚美他是「二十五孝」。

不只荷葉，荷花、蓮子、蓮藕，甚至荷梗嫩莖，都可以做食材。

我在緬甸看到有人抽荷梗的莖絲，織造袈裟。手工精細，嘆為觀止。我很想買，織造的人嚴肅告知：這是用來供養得道高僧，我聽了，自知不可褻瀆。

夏日是視覺，也是嗅覺，皮膚上微微炙熱沁汗，荷葉荷花風中搖曳，有一種陶醉恍惚。

午後雷陣雨，雨滴打在荷葉上，大珠小珠，也都是盛夏的記憶。

西湖十景有「曲院風荷」，現代做了九曲橋，聽起來也合理。

但是南宋有資料顯示，「曲院」原是「麴院」，是南宋官家造酒之處。想像夏日荷風，一陣陣，夾著釀酒的酒香，大概聞一聞，也就醉了。所以「麴院」、「風荷」正是夏日的嗅覺最美的記憶。

有機會到台南白河看荷花，才知道荷田可以那麼壯觀。

白河的荷田是農民產業，採收蓮子、蓮藕，製作藕粉，不為觀賞，與缸裡、池塘裡的荷花大為不同。

白河荷花高大粗壯，我曾經走進荷花叢，下面是軟土，沒有水。上面一片片荷葉，迎著日光，像千萬把綠傘，光影搖曳變化，有千百種層次。

一朵朵碩大荷花，被光影托著，風吹荷葉荷花，一片迷離。

第一次感覺到漢詩「江南可採蓮，魚戲蓮葉間。魚戲蓮葉東，魚戲蓮葉西，魚戲蓮葉南，魚戲蓮葉北」真是寫實，是因為在白河看到荷田的浩蕩，人被四方八面的荷葉荷花包圍，民歌純樸，也只能這樣如同兒童一樣天真造句。文人要造作複雜詞彙文法，絕不敢這樣直截了當表現，在白河被荷田包圍，我也想不出比民歌更好的句子。

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日本也愛荷花，屏風上，拉門上，常常有金碧著色的大幅荷花，富麗輝煌，與水墨荷花的揮灑筆觸又不相同。

在東京上野的「不忍池」看過「大賀蓮」，原以為只是特別的品種。走到下町天王寺，庭院大缸養著荷花，又註明「大賀蓮」。

我上網查了一下，才知道是紀念培育蓮子復育的植物學家「大賀一郎」。

1951年三月，千葉縣落合遺址有古代蓮子出土。大賀一郎博士用碳-14測定年代是彌生時代兩千年前的蓮子。五月，大賀博士成功讓古蓮子復育發芽。這顆蓮子，次年7月18日開花，登上了美國《生活》雜誌。

是什麼力量，一粒種子，因為外在環境不適合，可以隱忍兩千年。讓生命的胚胎，處於休眠的狀態。休眠兩千年，在無邊無際的黑暗裡，等待水，等待溫度，等待一道光，讓彷彿死亡的蜷縮的胚胎，重新甦醒，發芽。

我看過大賀一郎的蓮花復育圖片，他在堅硬鐵黑色的蓮子硬殼上切一個小小切口，慢慢注入水分。

兩千年過去，種子相信自己還活著，等待有一天，有一道切口，讓水和陽光喚醒它的沉睡。

這休眠兩千年的力量是什麼？

人類可以讓自己的身體休眠兩千年，重新甦醒復活嗎？

此後，大賀一郎在遼寧也做過類似的實驗，讓一千年、八百年前的蓮花種子重新開出蓮花。

佛教一直有蓮花的象徵，佛、菩薩常常安座在重瓣蓮台上，彷彿是永生永世循環不息的生命延續之力。

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佛教的蓮花不強調「汙泥」與「不染」的差別，這點，與周敦頤〈愛蓮說〉的觀點十分不同。

佛教經典有「煩惱泥中乃有眾生起佛法」，正是因為「煩惱」，也正是因為「汙泥」，眾生才渴望佛法的解脫。

《般若心經》也強調「不垢不淨」，「垢」與「淨」，正是不可分割的因果。

大賀一郎努力復育的蓮子的嫩芽，還是要移植在「汙泥」中，才得以茁壯開花。

周敦頤的〈愛蓮說〉有時代的意義，但過度強調「君子」的「不染」，是不是也限制了生命的廣闊與包容？

周敦頤的理學核心還是儒家。儒家講「倫常」，君臣、父子、夫婦，社會是一個「倫常」構成的網絡，秩序井然。「君子」「小人」也截然分明，不可混淆。

佛家講「無常」，生命有了不同的觀照，對「汙泥」有不同看法。

一張張的荷葉，一朵朵的蓮花，在夏日陽光微風裡閃耀搖曳，正是因為「汙泥」池水豐富的養分，其實應該感謝「汙泥」。

蓮蓬秋後凋落，一顆一顆蓮子也還是要回到「汙泥」之中，開始下一次生命的循環往復。

〈愛蓮說〉可以作一現代的註記：「汙泥」與「蓮花」間，也正是有我們應該學習的因果。

東京上野公園不忍池的大賀蓮。（圖／蔣勳提供）