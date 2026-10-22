（圖／AI協作生成）

出發－到達

從多倫多出發到芝加哥 ，飛行時間不到兩個小時，航班卻晚點了三個小時。我第一次從多倫多的這座小島機場起飛，這裡只有一條跑道，一架航班出了問題，整個機場便跟著癱瘓了幾個小時，所有的人擠在一起，真不是一段愉快的經歷。

好在第一次體驗了噴氣式螺旋槳飛機，起飛和下降的速度都極快，卻很平穩。傍晚時分，終於降落在芝加哥的奧黑爾機場。

機場的地鐵 直通市中心，我的信用卡卻偏偏在美國公交系統裡失靈，一個熱情的美國人二話不說替我刷了卡。轉公交車的時候，信用卡依然不起作用，我正準備掏現金，司機大手一揮，示意我去坐下。

普通美國人的熱情有時候就是這麼簡單，好像在說，那麼富有的國家，這麼點小錢，算什麼呢。

第一天大部分時間都耗在了路上，來到酒店時已經疲憊不堪，吃了頓簡單的晚餐，躺下後便睡得死沉。

我們住在芝加哥著名的「華麗一英里」（Magnificent Mile），這條大道立刻讓我想到上海的「十里洋場」——同樣的繁華、熱鬧，人潮如流。

華麗一英里

第二天一早走在「華麗一英里」上，路過一幢新古典主義的大樓，和四周現代化的摩天大樓迥然不同，引起了我們的好奇。門牌上寫著「Chicago Cultural Center」（芝加哥文化中心），門口站著不少保安，卻沒有人阻攔。推開厚重的木門，沒想到彷彿突然從喧鬧的街頭走進了另一座城市。

外面是芝加哥的摩天大樓、汽車和匆匆而過的人群，裡面卻是白色的大理石、拱門、馬賽克和高高的穹頂。牆壁上的裝飾繁複得有些奢侈，樓梯盤旋而上，扶手和牆面都是大理石構成，連腳下的馬賽克都像是鋪散的藝術品。

巨大的蒂凡尼彩色玻璃穹頂懸在頭頂，成千上萬塊細小的玻璃拼成一圈圈放射狀的圖案，中央像一隻巨大的眼睛。光線從玻璃裡透下來，帶著淡淡的藍、綠和金色，把整個大廳染上一層柔和的光。人站在下面，不由自主地把頭仰得很高，原本急匆匆的腳步也慢了下來。

這座城市的地面布滿了拔地而起的現代摩天大樓，而不經意間，又會發現一些十九世紀的「宮殿」。它原本是一座公共圖書館，如今成了文化中心，免費向所有人開放。

隨後去了千禧公園，在那個著名的「大豌豆」——其實是一枚巨大的鏡子——前面轉了幾圈。來自世界各地的人擠在一起，三百六十度地拍「到此一遊」的照片。我也跟著拍了一堆，回來以後刪得只剩下幾張。

旁邊的大遊樂場是小朋友們的天堂。

各種膚色的小孩都一樣地玩瘋了，城堡、沙子、吊橋、海盜船、噴水池、滑梯，一個接一個地玩，兩三個小時過去了，依然不餓、不累、不肯走，最後只好被大人強行帶離。

北美是小孩子的天堂，如果小時候我也在……打住，還是多想想現在吧！

中午找了一家熱門披薩店，等了半個多小時，終於吃到了現做的芝加哥深盤披薩。超多的cheese，厚厚的肉腸，一口咬下去，滿足感爆棚，可這種滿足感來得太實在了，吃到一半就已經飽了，剩下的全部打包帶走。

接近傍晚，我們沿著芝加哥河的Riverwalk 徒步穿行。兩岸是摩天大樓，周圍是來往的人潮，河水在腳邊緩緩流過，頭頂是橋梁和高樓，汽車從另一層道路穿行而過，行人、汽車、遊船各自在自己的道路上奔忙。芝加哥的城市空間不是平鋪在地面上的，而是一層一層疊加起來的。

很難想像，一百五十多年前，這片繁華之地曾經是一片火海。

1871年的芝加哥大火燒毀了市中心大片建築，三天的大火過後，十萬多人無家可歸。新的建築很快從灰燼中長出來，一百多年來，樓房不斷向天空生長，芝加哥也成為現代摩天大樓的發源地之一。

這座城市從大火中浴火重生，地面不夠用，就拚命往上生長。

遊船上的遊客聽著導遊講述這座重生的城市，那些高樓彷彿也參與著這段歷史的講述——這裡寫滿了開拓者的壯志凌雲，寫滿了創業者的征服欲望，也寫滿了成功者的豐功偉業。

想起中國大陸著名音樂人高曉松說過的話：歐洲那些愛打拚的人跑到了美國，那些平和、愛悠閒的人去了別的地方。

這話說得很有意思。這是一座讓人閒不下來的城市。

芝加哥藝術博物館

第二天，我獨自去了芝加哥藝術博物館（The Art Institute of Chicago）。

還是走在「華麗一英里」的路上，兩邊是鱗次櫛比的名牌商店和各種高檔餐廳。時尚的風水輪轉已經看得夠多了，今天流行這個，明天流行那個，幾十年以後再把舊東西拿出來改一改。而永恆的是那些經典的藝術。

芝加哥藝術博物館（The Art Institute of Chicago）的印象派收藏很有分量，據說是法國以外收藏印象派大師作品最多的藝術館之一，雷諾瓦、莫內、梵谷、高更，還有畢卡索的立體主義，以及後來湧現的各種現代藝術作品，都收藏其中。整個二樓，幾乎就是一場十九世紀以來西方藝術的視覺盛宴。

我在裡面待了大半天，樓上樓下地跑，直到再也走不動了，才癱坐在底樓的沙發椅裡。窗外是灑滿陽光的大花園，樹影和光線隨著白雲與太陽的移動不斷變化，一會兒明亮，一會兒陰涼，倒像一幅正在緩慢移動的畫。

星巴克裡的偶遇

第三天早上收到暴風雨警告。

十點多鐘吃完早餐出門，暴雨也及時趕到，即使帶著傘也是徒勞，只好躲進商場。看小孩子和年輕人在貨架前饒有興趣地流連，他們看商品，我看他們，他們成了我的風景。

暴雨過後開始下小雨。

這種天氣最適合找個安靜的咖啡館坐下來看書。在這條華麗一英里上，有著世界上最大的星巴克大樓，我已經從外面路過好幾次，透過透明的落地玻璃窗，總能看到一排排座位和流動的人影。

大概因為暑假的緣故，裡面幾乎全是年輕人。

這座大樓的一到五層都是星巴克的空間，一到四層的布局很相似，靠窗的一大圈是座位，中間是櫃台，四樓甚至還有一個酒吧！我在三樓找了個位置，點了一杯奶茶，兩樣點心。

看著窗外的雨景，忽然又想到了上海夏天的雷陣雨。幾年前的一天，我曾坐在上海一座高樓的咖啡館裡，望著窗外的雨景，那種感覺竟和此時的情形重合在了一起。

只是這座咖啡館早已成了網紅打卡地，我根本靜不下來看書或者寫字，只能繼續看人，看窗外雨中飛揚的樹枝，看那些在雨裡奔跑的人群。

就在這時候，一個中年女人走過來，問能不能坐在我旁邊的位置。

他們一共四個人，兩男兩女，留下一个男人看著包和座位，其餘幾個人去櫃台點飲料。聽他們口音像中國人，一問果然是。

男人說他是北京人，一九九○年代就來了美國，今天和太太陪兩位從印尼來的華人到市中心轉轉。

一會兒他們都回來了。

兩位印尼華人不會中文，只會說英文，北京來的女士聽說我是中國人，特別高興。於是我這個原本一個人坐著喝奶茶的人，突然加入了他們的聊天，一會兒中文，一會兒英文。

北京人說，他們住在郊區，有上海人到他們家做客，一看周圍的環境，就說：「這裡怎麼像鄉下一樣？根本沒法和上海比。」

我們都笑起來。

這話一聽就是上海人說的。除了上海，哪裡都是鄉下，連世界上除了上海人，其他的也都是鄉下人。

他們的上海客人大概剛到芝加哥的郊區，看到一大片別墅、草坪和安靜的街道，和想像中的美國太不一樣了。

「應該帶他們來這裡看看，和上海市中心的感覺很相像。」我說。

那個看上去六十歲左右的印尼男人說，他第一次去中國是在1987年，那時候很多中國人甚至都還不知道怎麼喝咖啡。後來中國的變化太快了，他每隔幾個月去一次中國，每一次都會發現很大的變化，有時候甚至變得都快認不出來了。

「北京的那些老房子，一眨眼就消失了，都變成新的高樓了，真的難以置信，發展得太快了。」

我看著他，忍不住胡亂猜想，那時候他大概才二十歲出頭，很可能是個東南亞的富二代，說不定當年正和這位北京人做生意。而那個年代就出國的北京人鳳毛麟角，估計多少有些海外關係，或者就是什麼高官家庭。

我不好意思打聽陌生人的背景，便根據經驗，邊聽他們說話，邊胡亂猜想。

我說，中國當年發展得那麼快，一方面是因為人力資源便宜，競爭力很強，另一方面搞基建也有得天獨厚的條件，而且中國人可以二十四小時、全年無休地輪班工作，在國外這些都是不可能的。

「在美國修個路，搞個地鐵啥的太難了，不知道要等多少年。」

北京人搖著頭感嘆。

「那三十年是中國發展最快的時候，也是世界上發展速度最快的時候。」

大家都點頭。

「中國必須這樣才能趕上來。」

大家又都點頭，說是的，是的。

「將來就難說了。」

這一次，大家都不說話了。

我打破沉默，建議給他們拍一張合影。他們高高興興地排成兩排，說著「Cheese」。

北京人臨走的時候還告訴我，一定要到五樓的天台上去看看。

我上去一看，可惜天台正在維修，出去的門鎖得死死的。（上）（寄自加拿大）

一英里的記憶(下)