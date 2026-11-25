在敦煌遇見亞歷山大大帝
二十幾年前，妹夫尼古拉曾請我看一尊五十幾公分的佛像，面容高鼻深目，輪廓鮮明，像歐洲人的臉，一點也不像是中國佛像的東方面孔。
頭髮是略微捲髮，有點希臘雕像的味道，而站立的身形挺拔，身上的袈裟線條垂落，紋理呈自然的波紋狀，讓我想起在羅浮宮見到的希臘羅馬雕像的長袍，和以前見過中國傳統佛像的造型有很大不同。
我笑著說：「是法國來的嗎？一點不像中國佛像，很像希臘雕像啊。」尼古拉是法國人，我猜可能收藏來自歐洲。
「不是喔，是骨董。」他笑著賣關子。
「真的？是古印度的嗎？」我問。我不了解佛像歷史，只能從宗教去猜。
「來自古印度。它叫犍陀羅，是古代印度那個地方的一個國家。」
他拿出一本佛像圖冊，指點了幾張犍陀羅佛像，細部說明其面容、服飾、身形特徵，我才訝然發現，原來佛像的起源，與希臘雕像有關。而希臘雕像的美感會傳承到印度，則和亞歷山大大帝的東征有關。
只是我沒想到，最近會在敦煌遇見亞歷山大。
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西元前336年亞歷山大接任大位之後，開始他東征的史詩，到西元前323年六月逝世於巴比倫城，年僅三十二歲。然而他征戰過的地方，橫跨歐亞。從征服波斯帝國開始，席捲小亞細亞、敘利亞、兩河流域，到印度西北部的犍陀羅，甚至一度運用在地資源，建立大象戰隊。他的歷史與小說太多了，早已成為偉大的傳奇。但他的戰爭功業跟佛像有關，卻大大出乎我的意料。
亞歷山大東征所率領的部隊為了攻城作戰需要，帶了許多能工巧匠。如軍事工程師與技師（engineers & technicians），負責操作、維修及組裝攻城武器（如投石機、攻城塔）馬車、戰車等。也需要金屬冶煉與武器匠（metalworkers & armorers），負責製造與修復馬其頓重裝步兵與騎兵的頭盔、鎧甲及長矛（薩里沙長矛），隨時補充戰損的武器裝備。此外為了遠征過程橫跨多條大河（如印度河、底格里斯河），進行多次海陸協同作戰，就要有木匠與造船工匠負責打造渡船、浮橋和登陸艦等。
等到征戰結束，他往往會建造一座城市，以自己的名字命名作為紀念（例如埃及的亞歷山卓港，就是在西元前331年建立），就要有測量員、石匠與建築工人（masons & builders），負責規畫希臘式的城市基礎設施，並將希臘文化帶入東方。
犍陀羅本是古印度地區十六國之一，在今阿富汗東部與巴基斯坦西北部一帶。亞歷山大越過興都庫什山脈，擊潰當地部落，將犍陀羅納入帝國版圖，並在戰略要地，沿著喀布爾河與印度河流域，建立多座軍事據點與希臘化殖民城市。建設過程中，這些技術人員與工匠留了下來，成為第一批城市治理者。
過不久，亞歷山大過世，帝國分裂，此區隨後落入希臘──巴克特里亞王國（大夏）與印度-希臘王國統治。但希臘移民與當地佛教文化在此深度融合，希臘藝術也就在民間保留了下來。
到了公元前2世紀，大月氏征服大夏，將其地分為五翕侯（五個諸侯），貴霜是其中一部。這時代正是張騫通西域，被匈奴軟禁十年之後，逃走到阿富汗東部，終於找到被匈奴逼走的月氏族群，然而他們已過上安定生活，不想再征戰動盪了。
一百年後，貴霜部落首領丘就卻從大月氏獨立出來，建都於白沙瓦，並支配了西北印度及中亞地區，後稱為貴霜王朝（漢朝仍叫大月氏）。在迦膩色伽一世和其繼承者統治下，國勢達到鼎盛，和當時的漢朝、羅馬、安息並稱歐亞大陸四大強國。
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過去，我們讀中國史的刻板印象裡，大月氏總是與匈奴、草原遊牧民族、戰爭連結在一起，視之為流浪在沙漠與綠洲邊緣的遊牧部落。誰能想像，真實的歷史並非如此，它有過強盛的帝國歷史，有過輝煌的文明，更是東西文明交會的璀璨的明珠。
這裡地處中亞的交通要道，東連東漢，西接波斯薩珊王朝，以及更西的羅馬帝國，遂成為中亞絲綢之路的經濟文化通道。中國的絲綢、漆器，東南亞的香料，羅馬的玻璃制品、麻織品等，在這裡中轉。
想像在絲綢之路上，在歐亞帝國之間，駱駝大隊帶著不同種族，各種語音的商旅，走過千里沙漠，遠道帶來羅馬的玻璃和織品，帶回中國細緻優美的絲綢，而道路上是荒涼粗礪的滾滾狂沙，東西方文明，就這樣開始了交會。
藝術與彩繪，雕塑與手藝，帶著異國感官味覺的香料，新的食物和植物，從生活到美感，從經濟到文化，就這樣平凡的交會融合。
文明竟是在千萬里荒漠的路途上，交織出美麗的新紋理。
更重要的是，由於建國的迦膩色伽一世並非印度貴族出身，在婆羅門教的種姓制度下，沒有成為國王的適格，因此迦膩色伽一世捨棄婆羅門教，以「眾生平等」的佛教立國。為了提倡佛教，他下令修建大講經堂，雕刻了一大批佛像，並將出色的佛教學者禮聘到宮廷，開場講經，一時蔚為風尚。
犍陀羅佛像，以希臘風格為基底，融合了古波斯、大羅馬帝國以及中亞草原文化的藝術，就這樣誕生了。佛像也因此從這個東西文明交會的、長長的絲綢之路上，傳布到了中國。而中國西域，西域起始的敦煌，自然而然成為佛教傳燈的一個重要燈塔。
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佛教創始後本無佛像崇拜，信徒禮拜的是佛骨、佛塔等，是在貴霜王朝始有佛像。而佛像之始有兩種源流，一是犍陀羅，一是秣菟羅。兩者風格稍有不同，但流入中國之後，自然而然加入了從秦漢以降的雕刻工匠的技藝。
據敦煌史料，西元366年，一位名叫樂僔的僧人在敦煌東南方的鳴沙山東麓的斷崖上，開鑿了第一個石窟，自此有了佛教僧侶來此修行，在石窟雕刻佛像禮敬的風氣，一傳千年。
此後歷經北涼、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏等朝代，一直到元朝，一千多年間，往來商旅，地方仕紳，不管來自東土或西域，陸續在這裡修建佛窟，留下不同時代的藝術風格。敦煌於是成為歷史最悠久、規模最宏大、保存最完整的文化藝術寶庫和佛教藝術的畫廊。莫高窟也被稱為「千佛洞」。
我在參觀莫高窟的時候，看到佛像的紋理，忍不住想起井上靖小說裡的那個歷盡戰火滄桑的僧人，他拿著雕刻刀，一刀一鑿，刻畫出如今我們在壁上看到的佛菩薩的身影。那裡有樸素純淨的容顏，也有華麗的西域服飾，精美的衣著，而隱隱深藏在其中的，是在離亂之世，祈願和平安康的卑微願望，一顆慈悲的心。只不知那眾多菩薩的容顏裡，有沒有一個是那個亂世僧人曾經思念過的人。
在絲路上，這一千多年來，從漢族到中亞的各個不同民族，穿梭在大漠綠洲之間，行道幾千公里。這裡有幾度興亡的帝國，各個政權，在刀兵殺伐中崛起，又在戰火焚毀中衰落，灰飛煙滅。
這裡的佛像，彷彿見證過千年的野心與慾望，千年的毀滅與重生，千年的繁華與荒涼，千年的盛世與虛無。如今，站立在幽暗深洞中的每一尊佛像，每一筆彩繪的線條，每一個佛菩薩的眼睛，彷彿是歷史的見證。到最後，只剩下無聲的塵埃，沉靜的悲憫。
在敦煌的莫高窟，我見到了犍陀羅風格的佛像，那希臘長袍的造形，波紋的美感，總讓我想起二十幾年前初見犍陀羅的感動。但它在這裡，如此平凡而親近，像是民間工匠盡心刻出的藝術心意，充滿庶民的氣息。在炳靈寺，第169窟的南壁及其他早期窟龕中，也遺存有多尊造型飽滿有力、具備明顯犍陀羅風格的佛像。
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看著這些佛像，我忍不住想起亞歷山大大帝，他為了打仗，帶上造兵器的工匠，和城市規畫的人才，遠途征戰歐亞大陸，建立龐大帝國，在幾個要地建城，命名亞歷山大。然而再偉大的帝國，在他三十二歲死亡之後，分崩離析，迅速瓦解。而留下來的，卻是在歐亞大陸上，各地所建立的城市，這裡有從戰場上留下來的工匠和技師，他們放下武器，成為傳承希臘藝術精神的民間工藝師。
歷經幾百年之後，那希臘的藝術風貌，結合了印度的佛教，成為一種犍陀羅佛像的獨特風格，讓後世震撼感動。
而那希臘風格，流傳到了中國，結合了在地的藝術，成為敦煌石窟、龍門石窟、雲崗石窟、麥積山石窟的藝術。
當亞歷山大的帝國解體，隨後的幾代王朝也崩毀湮滅；在東西文明交會的絲路上，又不知有多少政權，死了又重生，生了又毀滅，一代又一代，輪迴如鏡花水月。從來沒有一個永生的帝王。唯有那些平凡工匠的藝術生命是不死的，永恆的留了下來；留在佛像慈悲的容顏裡，留在畫師描刻的石壁上的彩繪中。
我總想，在人類生存的千萬年長河裡，最後留下來的會是什麼？
那生生死死的政權啊，早已湮滅，而敦煌，犍陀羅，佛像的藝術，慈悲的容顏，善良的願望，一定會永遠留存下去。
但願，在後末世的幽暗中，仍會帶給人們一點溫慈的、悲憫的希望之光。
因為作者在敦煌見到具有希臘長袍與雕像感的佛像，聯想到犍陀羅風格的來源，而這種風格與亞歷山大東征後帶入中亞與印度西北的希臘文化密切相關。 犍陀羅佛像是在希臘藝術、古波斯文化、羅馬風格與中亞草原元素交會下形成，並在貴霜王朝提倡佛教、修建寺院與雕刻佛像的背景中，逐漸成熟並傳入中國。 莫高窟被視為絲路文明交會的結晶，保存了不同朝代與族群的藝術風格，也象徵戰亂與興亡之外，工匠留下的慈悲、美感與人類精神的長久生命。
精華 FAQ
因為作者在敦煌見到具有希臘長袍與雕像感的佛像，聯想到犍陀羅風格的來源，而這種風格與亞歷山大東征後帶入中亞與印度西北的希臘文化密切相關。
犍陀羅佛像是在希臘藝術、古波斯文化、羅馬風格與中亞草原元素交會下形成，並在貴霜王朝提倡佛教、修建寺院與雕刻佛像的背景中，逐漸成熟並傳入中國。
莫高窟被視為絲路文明交會的結晶，保存了不同朝代與族群的藝術風格，也象徵戰亂與興亡之外，工匠留下的慈悲、美感與人類精神的長久生命。
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