一年前的仲夏，雨水連綿。他踏進我那間略顯昏暗的辦公室時，肩頭還沾著外頭的濕冷。

他坐下，身子習慣性地向前傾，雙手死死地抱著一個羊皮後背包，指節因為過度用力而微微發白。那姿態不像抱著行囊，倒像抱著某種沉重卻易碎的執念。室內安靜，只有茶杯裡緩緩上升的白色的蒸氣，在我們之間無聲地散開。

拉鍊拉開的聲音在靜謐中顯得格外刺耳。一股混雜著受潮霉味與劣質化學線香的氣味，隨著他的動作溢了出來。他小心翼翼，彷彿捧著稀世珍寶，將包裡的東西逐一擺在我那張老舊的木桌上。

硃砂手串的紅，死板且不透光；八卦鏡的銅邊已經生出了斑駁的鏽跡；金箔牌位的邊角微微翻起。還有一塊他口中的百年雷擊木，我拿起來掂了掂，木質疏鬆，輕飄飄地毫無分量，叩在桌面上，發出一種內裡空洞的悶響。最後是一疊黃色符紙，粗糙的紙張表面刮過我的指腹，上頭的紅墨水早已暈開，筆畫斷裂，氣脈不通，全然是毫無章法地塗抹。

他看著這些東西，乾裂的嘴唇囁嚅著，聲音沙啞得像是喉嚨裡含著沙。他說，前兩年事業跌入谷底，無論投入什麼，最終的局面總是虧損。焦慮讓他整夜整夜地失眠，只能在無盡的短影音裡尋找短暫的麻痺。直到他看見一位大師，對方信誓旦旦地說他業力纏身，財庫破洞，只要做法事便能化解。

對於一個在深淵裡掙扎的人，任何一根遞過來的草繩，都會被當作救命的纜繩。

起初只是幾百塊的消災，接著是請法器，再來是為祖先立牌位。積蓄一點一滴被掏空，現實的處境卻沒有絲毫好轉。合夥人捲款不見蹤影，親戚借了錢便避而不見。他的失眠變得更加嚴重，精神衰弱到了極點，有時恍惚間，甚至覺得房間角落總有模糊的黑影在晃動。假大師冷冷地告訴他，那是業力正在顯化，需要更大規模的法事來鎮壓。

我將那疊粗糙的符紙推開，抬眼看著他。那是一張極度疲憊、眼窩深陷的臉龐。這些物件的材質極劣，我放輕了語氣，但字字清晰，只是工藝品，加起來的價值不過幾千塊。

他愣住了，整個人像是被瞬間抽乾了力氣，眼裡最後一絲光亮也黯淡下來。

我攤開他的八字命盤，仔細推演。日主有根，五行流通，中年之後本是一段平穩的上坡路。前兩年的困頓，不過是大運交接時必經的低潮。人生的起伏如同潮水退去，本是自然之理。然而，那些頻繁且荒謬的儀式，卻在他本該休養生息的命盤裡，強行打入了一根又一根的鐵釘。自身的磁場被徹底攪亂，將一池靜水攪成了濁泥。

你看到的黑影不是鬼神，我指著命盤對他說，是你長期處於極端焦慮下，磁場紊亂、身心耗弱產生的幻象。你需要的不是法事，是讓一切安靜下來。

他沉默了很久，久到外頭的雨聲似乎又大了一些。他低下頭，聲音細微得近乎呢喃，那我還有救嗎？

有的。我說。錢沒了可以再賺，但你要先把這些東西處理掉。把它們留在身邊，每一天都在提醒你自己被騙了的挫敗感，這種意念本身的消耗，比任何煞氣都傷人。

我沒有開出任何法事的清單，只是告訴他兩件最尋常不過的事。去一間正派的廟宇，花幾百塊錢，點一炷清香，安安靜靜地祈個福，讓自己的心回到原點。然後，每天做一件微小的善事，幫人指個路，或是撿起路邊的紙屑。不要問回報，只是單純地去做。行善而不抱怨，讓善意在日常裡慢慢沉澱，這才是真正能將福德補回來的途徑。

他聽完，久久沒有說話。離開的時候，他沒有帶走那個背包，只說自己實在無法面對，請我代為丟棄。

我目送他推開門，走入濛濛的細雨中。桌上的茶早已涼透，那股難聞的線香氣息也漸漸散去。後來，我再也沒有見過他。沒有消息，或許就是在平淡的生活裡，找回了屬於他自己安靜的局面。（寄自宜蘭）