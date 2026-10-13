（圖／AI協作生成）

經過一夜的春雨和雷鳴，晨起的空氣中伴著泥土的氣息，春寒料峭，朵朵和奶奶走在黏黏的泥土路上，濕濕滑滑的。走進竹園，土地裡冒出尖尖的小筍頭，像觸角似的鬚鬚上沾著水珠，此時已分不清是昨夜的雨珠還是今晨的露水。

奶奶裹著小腳，那雙尖尖的小腳，站在濕軟的竹林中，越發顯得重心不穩，奶奶提醒著朵朵：「小心腳下，不要踩到小竹筍呀！」朵朵興奮地指著小指頭：「奶奶，妳看這裡有兩個大的。」奶奶連忙「噓」了一聲，輕輕按下她的小手：「莫用小手指筍頭，指了，它們就長不高啦！」

朵朵看著這園子裡冒出的筍，感覺它們太神奇了，她想著這些筍子花了多少力氣才能從地底下鑽出來？對於五歲的她來說，這太不可思議了，她怔怔地看著這些筍子，思緒已飛到外太空去了。

奶奶是獨居老人，是朵朵爺爺的哥哥的妻子，所以按輩分，朵朵叫她奶奶，多年前她丈夫因病去世，長大後朵朵才知道，奶奶除了有兩個女兒，本來還有個長得非常可愛的兒子，大概十歲左右，在油菜花開的季節，被瘋狗咬後不久就去世了，聽大人說奶奶的兒子去世時一直蜷縮著身子說很冷很冷，長大後朵朵才知道那個病叫「狂犬病」。

奶奶在村裡威望很高，她是很多人的長輩，朵朵的爸爸一直叫她「大媽」。奶奶的兩個女兒已經嫁人了，其中一個嫁到外地，一個嫁到自己的村裡。她們偶爾會回來看一下奶奶，其餘的時間，奶奶大多數坐在大廳的木門邊，看門前花開花落，四季更迭。

因為有了朵朵，讓她的生活沒那麼寂寞，朵朵也是一有時間就跑到奶奶家玩，奶奶因為在家族中輩分的原因，她經常帶著朵朵去她的附近村裡的親戚家玩。一九八○年代初，有些人家裡連溫飽都有問題，朵朵跟著奶奶去親戚家，因為是長輩，晚輩會把平時捨不得吃的好東西擺出來給奶奶吃，小朵朵跟在奶奶身邊，自然沾了奶奶的光，一起享受美食。

有一次，一個女親戚和奶奶說：「姑姑，她又不是您自己的親孫女，幹嘛對她這麼好？」「嫡親的，嫡親的。」奶奶笑著說，右手自然的攬過朵朵，「就是我嫡親的孫女。」那語氣雖溫和但卻不容置疑。四、五歲的朵朵，大人們還以為小孩聽不懂，但其實她就在邊上聽著，直至許多年後，朵朵還記得當時奶奶說著「嫡親的，嫡親的」這句話時，給予朵朵的溫馨，奶奶和朵朵的日子就在這樣互相陪伴中慢慢流淌著。

江南的春夏之際雨水特別多，有時會連下十幾天綿綿細雨，有一次奶奶拿出一把油紙傘，這是唯一一次她見奶奶拿出來用，站在奶奶家門口石條上，朵朵看著這把傘，當時的想像就進入了另一個畫面，那木頭的柄，根根用細細竹子做的傘骨，油紙上用墨畫著竹子和竹竹葉，雨滴落在油紙傘面上，發出劈劈叭叭、滴滴答答的聲音。

那一刻，朵朵在想，年輕時的奶奶是不是裹著三寸金蓮，穿著藍色的斜襟衣衫，在春天下雨的傍晚，撐一把油紙傘，穿過那白牆黑瓦的弄堂，走向前方。等朵朵長大後，她才知道，這是江南特有的呼吸，當看到奶奶撐著那傘，感覺就像一句詩句：「天青色的煙雨，而我走向妳。」就像奶奶，從年輕的女孩走向年邁的那條路，一把油紙傘，撐開的是煙雨朦朧，闔著的是歲月悠長。

直到過了二十幾年後，在上海工作的朵朵在凌晨五點接到在老家的堂弟帶著哭腔的電話說：「阿姐，大伯走了，腦溢血。」朵朵猛地從被窩裡起來，大腦一片空白，手不聽使喚的拿個小行李箱，直接叫車盡快趕去火車站。在她父親出殯的那一天，所有的送殯人員都已離去，來幫襯的鄰居把從別家借來的桌椅都如數還回去的時候，奶奶的女兒，朵朵叫她姑姑，走到朵朵家大廳，正要搬走一張「太師椅」，這兩張太師椅是朵朵親爺爺留下的遺產，放在嬸嬸家，因為朵朵爸爸過世要辦一些儀式，暫時借過來用的。

當朵朵看到她姑姑那一瞬間恍惚的神情，記憶像找到了一把鑰匙，驀然間打開了時光的夾層。朵朵的思緒被拽回小時候，奶奶的那舉動再一次清晰的展現在眼前：當年奶奶一而再、再而三的說朵朵母親偷了她家的甕，為避免爭吵，朵朵爸爸把家裡的三個甕都一個一個「還給了」奶奶，這也導致了朵朵媽媽和奶奶關係的破裂。那一剎那，朵朵看著七十幾歲姑姑的行為，她頓然醒悟，奶奶當時的行為有非常大的機率是得失智症了，但當時大家都不知道，大家都認為是奶奶貪心，一直用說謊的方法去占有別人家的東西。

現在想來，可能奶奶當年自己也根本不知道當時的她在做什麼。當姑姑在搬那「太師椅」時，姑父正好在她身邊，朵朵輕聲地對姑姑說：「姑姑，這不是您家借來的，是從我嬸嬸家借來的，不信您看看椅子下的字，那三個字是我親爺爺的名字。」旁邊的姑夫拉著姑姑：「不是我們家的，我們家的椅子在家裡，妳看著像就以為是我們家的，腦子又開始糊塗了吧！」

此刻，在朵朵心裡，終於解開了奶奶當年一遍又一遍地說她媽媽偷她家甕的行為之謎。

因為姑姑的行為，把朵朵的思緒再一次帶回到她九歲那年秋天的下午，當時大人們和小孩子們正在橘園採摘橘子，突然橘園的歡鬧聲被不遠處姑姑家大人們的嚎哭聲打斷，猛然間她猜到了可能是最壞的結果：也許奶奶出事了，因為一年前奶奶和媽媽因為甕的事發生不愉快後，奶奶就被同村的姑姑接去同住了。跑出橘園，和大人們確認之後，的確那是「奶奶過世了」的噩耗。

按照當地風俗，奶奶過世後第五天出殯，就在出殯那個晚上，朵朵做了個夢，夢境中奶奶依然住在朵朵家邊上的小房子裡，她身後的兩扇木門安然敞開著，在門檻外寬寬的褐色石板上，奶奶端坐在那小木椅上，朵朵則熟稔地偎在她懷裡，小手摟著她的脖子，祖孫倆面對面。

奶奶的眼神有些憂鬱，突然奶奶輕聲地開口說：「我要走了。」朵朵非常明白，奶奶說的走是要去很遠很遠的地方，從此不會再見面了。「不要，我不要。」朵朵摟著奶奶的脖子，眼淚伴著大聲的叫喊：「不要，我不要。」奶奶安慰道：「說真的我也捨不得妳，但這次不得不走了。」朵朵的哭聲混雜著她大喊聲：「我不要，我不要，我不要。」

驚醒後，朵朵眼角全是淚水，那一刻她非常確定那不是一場夢。那是奶奶在踏上奈何橋之前，特意繞了路，回來抱抱她，奶奶用夢為媒介，把最後一點未說盡的愛，烙印在朵朵的記憶裡。（寄自紐約）