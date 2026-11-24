導遊瑪麗亞對旅遊團說的第一句話是：「聖誕假期還得工作，是世界上最命苦的人，因此，請善待我。」

團員們沒有想到，她自己更是始料未及，接下去的十天旅程裡，大家被迫觀賞了一齣高潮迭起的鬧劇。不，正確來說，是一場你來我往、較量智商與情商高下的上乘鬥智劇。

瑪麗亞原籍比利時，在義大利 居住三十多年後，言談舉止直白而誇張，儼然有長靴半島國民之風。團員們來自全球各地，毫無異議地記住了瑪麗亞的請求，唯有來自黎巴嫩 的阿里父子例外。

阿里是個六歲的小男孩，一頭黑髮捲成朵朵漂亮的小花，兩粒滴溜溜，只有閉合才靜止不動的大眼睛，瞟到哪裡，新的鬼主意就蹦到哪裡。他和父親坐在遊覽車的中段，發出的談笑聲不斷干擾到車前段瑪麗亞的解說。瑪利亞要求他們安靜，可沒多久再度響起聲量不高，但全車都可以聽到的嘰哩咕嚕聲。

最最可怕的是，阿里屢屢不顧車子正在急駛，興致突發離開座位進入走道舒展筋骨，或義無反顧地追逐落在地上，向車前滾動的玩具，驚得瑪麗亞瞬間失去血色，高喊：「Mamma mia，坐下坐下。」

我坐在阿里父子附近，多次看到小男孩因為要求不遂，憤怒捶打他的父親。老實說，這可憐的父親並非刻意和瑪麗亞對著幹，他也時時約束頑皮的兒子，尤其在瑪麗亞每次厲聲提醒他後，無奈兒子就是一尊讓他束手無策的自走砲。

瑪麗亞曾經走過來詢問阿里爸爸，阿里的母親呢？我瞭解她的意思，那也是我心裡的疑問。我們都對這中年男子心存同情，失去妻子、母親，父親的無能和兒子的頑劣，都應該得到外人的體諒，不是嗎？

可阿里爸爸的回答，七級地震般震倒了我們：「她在家裡，剛生下阿里的妹妹。」難怪難怪，那產後虛弱的母親需要一個安靜的環境，才能全力照料隨時會啼哭的嬰兒。於是，爸爸不留在家裡幫忙坐月子，而是帶著沒有一刻安靜的小霸王來到義大利度假，即使只有十天，母親也可以略微喘口氣。

然而，處處是精緻典麗古蹟的義大利，卻很難取悅身上裝著彈簧，蹦跳不已的六歲小頑童，小屁孩只能看卡通，豈讀得下但丁的《神曲》？每到大教堂或博物館，父子倆泰半時間消耗在咖啡座上，吃著冰淇淋和甜點。饒是如此，兩人總是最晚回到車上，常常得勞動瑪麗亞下車尋找。有一次甚至失蹤，把瑪麗亞嚇到心臟病快發作，才獲知父子倆已自行回到旅館休息。

於是，聖誕期間還要工作的瑪麗亞，隨著旅程進展，步步瀕臨精神崩潰，毫不掩飾對阿里父子的厭惡，當著團員們面，對兩人說話很不客氣。阿里無動於衷，父親則面露尷尬之色。

這天，阿里爸爸在車上，當著一車團員向瑪麗亞高聲詢問：「瑪麗亞，我想在義大利做一筆大投資，需要當地人協助，妳可以幫我這個忙嗎？」整車人除了司機，齊齊將腦袋瓜子轉向阿里爸爸，心中都在想：「哦，原來這位驕縱兒子，但穿著樸素，貌頗憨厚的男人，居然是個財主。」

「當然可以。」瑪麗亞那一張看到阿里父子就萎掉的臉，此時出現一抹百味俱陳、外人難以分辨其內心感覺的笑容：「當然可以協助你，但不是免費的哦！」

「那當然，那當然。」阿里爸爸謙卑地說：「我會付妳豐厚的酬勞。」

那以後，團員們依舊忙著穿梭於古典、哥德、文藝復興、巴洛克等風格紛繁的古老建築中，沒有人去注意瑪麗亞和阿里爸爸的關係是否起了化學變化。有一次我經過兩人身旁，倒是聽到他們在討論羅馬的熱門商業地段。

十天的假期終於面臨結束。最後一天傍晚，大家從遊覽車裡取得行李，一面將小費塞入瑪麗亞手中，感謝她多日的服務。

當我們拖著行李離開時，突然聽到身後傳來瑪麗亞焦躁的呼喊：「阿里父子呢？阿里父子呢？有人看到他們嗎？」有人回答：「一下車就拖著行李走了，有什麼事嗎？」

只聽到暮色寒風中傳來瑪麗亞帶著哭腔的話語：「他們沒有付小費耶。」（寄自馬里蘭州）