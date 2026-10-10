因斯布魯克是被阿爾卑斯山環繞的「天空之城」。

如果不是奧地利好友邀約，我們不會把因斯布魯克（Innsbruck）選為歐遊的駐紮地；如果沒有去因斯布魯克，我們不會如此親近阿爾卑斯山。種種緣分，我們來到這個號稱「阿爾卑斯山麓的美鑽」的小城。

有一年春天，我突然接獲一則臉書私訊，是30年前讀研時的奧地利同窗薇楚德寄來的，多年來甚少聯絡，十分意外。她寫道：「暑假想請妳來我山邊的家小住，幫我看家，順便度假，可好？」

原來，她夏天要參加一個療養院六周的「養生夏令營」，這是奧地利醫保 系統提供給癌症 存活者的免費項目。薇楚德兩年前抗癌成功，但仍屬於健康風險一族，因此受邀在醫護人員監督下規律的作息、飲食、運動，過一個健康樸實的夏天。奧地利的醫保被認為是歐洲的領先典範，由此可見一斑。

她又說，「春天以來，我家露台上花草茂盛，還得拜託妳擔任臨時保母，熱天勤澆水。」

於是我們來到因斯布魯克。

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因斯布魯克是奧地利九省中提洛爾省（Tirol）的首府。奧地利身處中歐要津，面積不過八萬多平方公里，才一個重慶市的大小。提洛爾省在西部，屬於阿爾卑斯山區。因斯布魯克雖號稱全國第五大都市，人口不過十三萬多。

從德國慕尼黑機場坐上全歐跑透透的飛利茲大巴，一路爬高上行，朝大山開去，越近山峰，越感覺其連綿高峻，雲煙繚繞。沿途經過林野村鎮酒莊旅店，景致秀麗如畫。過了兩個小時，看到山谷下一個紅屋瓦密布的小城，大巴出支道下行，便知抵達了。

過去到了哪個山城，山巒總在市區的某一側矗立入眼，造成那個方向的獨特風景；然而在因斯布魯克，不管朝哪個角度望去都有山。而且是大山；高大綿延的峰嶺，從屋宇、森林、河川之後凌駕出現，峰後還有峰，迤邐不斷，頂峰上覆蓋終年不化的積雪，藍綠色山體上也刻畫著白色的冰河軌跡，襯著澄藍無雲的晴空，給人視覺上壯美的衝擊 。

薇楚德的公寓在離老城區步行約十幾分鐘的住宅區。一路爬坡而上，房舍隨山勢而建。現代公寓夾雜著阿爾卑斯農舍（chalet）風格的家屋，毫不違和。這些木結構的老房子高大結實，有著厚重的紅瓦斜屋頂，白牆鑲著小窗，二樓的原木陽台寬大突出，色澤油亮，簇簇鮮紅花蕊從窗口花壇上探頭招搖，豔麗繽紛。襯著周繞的山峰和森林，與大自然完美融合。

薇楚德的公寓樓層不高，但寬廣舒適。每間房裡都有大窗戶，望出去是山脈和藍天。陽台更是驚人的寬敞，擺滿了盆栽和木質花壇，栽滿花卉、綠植、蔬果。留言貼寫著：「衣服洗後掛在陽台左側的晾衣架上——奧地利人終年不用烘衣機。」廚房裡留言：「啤酒盡量喝。」後來發現此地啤酒比瓶裝水還便宜，奧地利也是全球飲啤第二高的國家，僅次於捷克。

我們搭乘纜車到城市的不同方向的至高點參觀。北鏈山（Nordkette）纜車陡直快速攀升，抵達最高的峰頂Hafelekar，海平面2256公尺，七月的陽光下冰河與積雪使環伺的山稜熠熠生輝。老公四顧群山，看圖索驥辨識方向，說這道峰嶺指向德國，那條指向義大利，另外兩個方位各是法國和瑞士；彷彿登上稜線，就可以走向歐陸各地了，不愧是天空之城。

本地登山客裝備齊全，背包雙杖一雙好靴，一早搭乘登上峰嶺去爬坡健行，挑戰體能。冬季這裡就是滑雪勝地。這個小城曾經辦過兩次奧林匹克冬運，可見其地形氣候之優勢，2027年初又將舉辦冬季聽障奧林匹克運動會（Winter Deaflympics）。

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入鄉隨俗，我們天天朝著山巒散步而去。當巷道接上山道，濃密的森林便迎面而來，林間偶有人家，貓們在門前上懶睡曬太陽，一副國泰民安狀。山道漸漸陡峭，走幾十公尺便不勝喘息。一次，有個佝僂的老婆婆從背後無聲地趕過我們，只舉了舉手算是打招呼，腳步絲毫不放慢，突然踏進路旁一條小徑，倏忽消失在黑森林裡——原來本地人走捷徑。我們走得汗流浹背，腿痠氣乏，驟見路旁立著石水槽，汨汨流瀉著澄澈的天然山泉，撲上大口啜飲，水質甘甜沁涼，暑熱全消。黃昏乍到，夕陽從遠處峰口徐徐落下，山景頓時披上一層黑紗，四下寂靜，鳥兒噤聲，彷彿黑森林的精靈要出遊了。

因斯布魯克的宗教傳統深入民間，每隔幾個街區常見一座莊嚴的教堂，守護著巷道民宅。一次我們走入山麓的霍亭村（Hotting），意外來到一座白色樸素的小教堂，靜靜坐落在綿密的林間。教堂內的祭壇上供著一張聖母瑪利亞的銅質圖像，鑲在金光閃爍的框架裡，嵌入大理石雕飾的壁龕，祭壇上下環繞了天使、牧羊人的雕像，熱鬧耀目。然而聖母像因尺寸小、銅質氧化變色，顯得黯淡不清。回來查了一下，才知那位聖母曾顯靈，篤信者眾。

傳說1675年間，有個成績不咋樣的學生將這幅聖像帶來林間，固定在一棵落葉松上，多次來向她祈禱，後來出乎意料考試竟然過關了。消息傳出後，地方父老在此建了禮拜堂，稱為「林中聖母朝拜教堂」，許多學生也紛紛來「抱佛腳」，銅像遂命名為「庇護學生的瑪利亞」。

另一次我們聽說格岑斯村（Gotzens）的教堂有演唱會，便叫車來到「聖彼得與聖保羅教堂」。下車眼前一亮，一座淺黃底帶粉紅雕飾的巴洛克建築佇立在街邊，像一位娉婷苗條的佳人。走進教堂更是驚豔，淺粉色牆上雕梁畫棟，勾勒著金線銀飾，彩繪聖經故事的圓拱頂一個接著一個層次相連，引領視線到達最遠的主祭壇；另有四座精美的側壇進入眼簾，每個祭壇由山牆凸顯出壁龕，壁龕造得像一座瑰麗精緻的小舞台，供著不同的使徒雕像；聖像玉白，壁畫彩豔，呈現繁複貴氣的晚期洛可可風。如此流金溢彩的建築，看得出是一個香火旺盛的朝聖地。

音樂響起，原以為會是巴哈的清唱劇一類的宗教樂章，卻響起阿爾卑斯山區民歌。一雙女子手彈吉他，唱出「秋蟬」二重唱般的清麗和聲。接著是一組大叔管樂團，徐徐奏起平和又活潑的地方曲調。他們穿著提洛爾民族服裝；女子是泡泡袖衫和藍紫色天鵝絨小背心長裙，男子是寬袖襯衫和及腰深褐色背心。大約是教堂內比較肅穆，滿座的觀眾靜靜聆聽，並不熱烈。

散場後，大門外一張長桌上備置了酒水，各人自取，難不成剛剛付出的一人15歐元門票用來補貼酒錢啦？只見走出的聽眾拘謹的臉舒展開來，三五成群，在花圃和墓園前話家常，一幅歲月靜好的圖像。當我們問起如何搭公共汽車回城，大媽們都來相幫。

格岑斯村教堂民歌音樂會。

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因斯布魯克的老城區是歷史的活化石，霍夫堡皇宮、國家大教堂、博物館、金屋頂宮殿等輝煌古蹟，幾乎都離不開哈布斯堡家族（House of Habsburg）。這個原本來自瑞士的封建氏族，在13世紀入主奧地利後便不斷擴張勢力，600年來在歐洲建立了霸權，成為全球最有影響力的家族之一，經濟觸角一度遠及美洲和亞洲——1626年起西班牙的哈布斯堡王朝遠征到東亞，占領了北台灣的基隆、淡水等地，建立堡壘，設立貿易據點，達16年之久。

奧地利多處的博物館裡保存了大量展品，羅列出哈布斯堡家族的崛起、極盛和衰落，精妙的骨董器物猶如白頭宮女訴說著天寶舊事。走過一幅幅名人肖像畫，可見到家族的特殊面貌——戽斗型的長下巴。這是因為王族害怕肥水落入外人田，長期近親聯婚，導致一代代遺傳了所謂的「哈布斯堡下顎」，即下顎前突造成的「戽斗臉」。

近親繁衍的遺傳疾病也是王族沒落的一個原因，最顯著的是西班牙王查理二世的不孕症，造成西班牙哈布斯堡王朝在1700年滅絕，從而引發一場王位繼承的大戰。如今，奧地利早已走過巔峰，褪去鉛華，成為一個民主化的社會福利國家，享有與北歐不相上下的人均收入和國民幸福指數。二戰後並立法為永久中立國，嚴禁建立軍事聯盟和外國基地。

都說奧地利人溫和禮貌，務實穩定，獨立平等，也注重家庭、熱愛自然。他們不像德國人那麼直言不諱，好爭辯講理，而會避免衝突，注重社交友誼，有時也會風趣地拌嘴。老友薇楚德就很喜歡與朋友互相調侃，開些無傷大雅的諷刺玩笑；如果不熟可能會感到突兀，一旦熟悉，才了解這是她個性的一種機制，突破羞澀和多禮，帶來了輕鬆與默契。

薇楚德的名字在古德文裡是意志與堅強的組合，名如其人，她是一個說到做到、堅持信念的人。家中三姊妹裡，兩個姊姊都成家育兒，當全職媽媽，唯獨她終身未婚。她自幼獨立，少年時期暑假會到倫敦擔任家庭保母，並學英文，在因斯布魯克讀完大學後更來到北美攻讀碩士和博士。最後，她返回故鄉，在一家私立高中擔任英文老師，直到退休。她一頭金色短髮，膚色白皙泛著粉紅，碧眼慧黠，瘦長的高鼻子下薄唇貝齒，有點像梅莉·史翠普。

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薇楚德終身對異國文化充滿興趣，旅行時並以省錢、久待、深入文化為原則。比如為了去印度，她加入慈善組織，為貧困者編織衣物，以賺得食宿。為了去日本，她應聘英文家教，一個月住在小學生家裡，見識日本人的生活日常。最近一次，她步行挑戰日本最古老的佛教朝聖路線「西國三十三所巡禮」，夜宿廟舍，重負行囊，沿路結伴同行旅者。

有一天她在公路上實在太累，試著招到順風車，終於有人同情她而停下來，是一個載著三個小孩的年輕爸爸。她用谷歌翻譯聊天，並成功抵達當地的劇場，看了一齣畢生難忘的傳統木偶劇。到台灣的那次，若不是長姊突然過世，她還想騎單車環島，這一年她68歲。

薇楚德的祖上在二戰間流離輾轉，她的母親嫁得遠，離家一段時間，與外公外婆長期信件聯繫，這些信件被保留下來，最後傳到三個姊妹手裡。每逢家人過節、慶祝生辰，都會從這一大匝信件裡，抽出幾封來朗讀給大家聽，銘記家族歷史與早逝的母親。朗讀、合唱、編織、親手製作聖誕禮物，這些都是家族的女性傳統，也是許多奧地利人世代謹守的生活方式。

因斯布魯克給我一種既開放，又保存傳統的印象，令我流連忘返，常常想起這個可愛的天空之城。（寄自紐約）