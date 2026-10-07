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尋找自己的Ithaca

身山
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Christopher Nolan執導的電影「奧德賽（Odyssey）」，日前上映後引起轟動，灣區僅有兩家戲院放映IMAX 70mm版本，電影票早已一票難求。我打算先讀完「奧德賽」的人物關係與相關評論，再到舊金山的IMAX戲院，好好欣賞這部期待已久的作品。

「奧德賽」描述的是英雄Odysseus在特洛伊戰爭結束後，歷經十年漂泊，終於返鄉的故事。他一路遭遇風暴、誘惑、怪物與神祇的阻撓，必須在愛情、責任、忠誠與智慧之間不斷抉擇。Odysseus的這些考驗，不就是我們在人生旅途中所面臨的各種挑戰嗎？

我不禁回想自己年輕時對這類神話史詩並沒有太大興趣，然而隨著年歲漸長，回首人生走過的道路，經歷了許多起伏與離合，反而愈能體會「奧德賽」的深意。我想，這正是這部流傳近三千年的史詩至今還這麼流⾏的原因：因為每個人都有自己的 「奧德賽」，也都有屬於自己的Ithaca。

Ithaca，是Odysseus的故鄉，也是他一路支撐自己走下去的希望。它象徵的不只是家園，更是一個回到我們所愛的人與地方的夢想。

對我而言，我的Ithaca是台灣，那是我出生、成長，也始終深愛的地方。雖然離開將近半個世紀，我依然經常牽掛著它，關心它的變化，也擔心它的未來。

然而，隨著歲月流逝，我愈來愈能體會Thomas Wolfe小說《You Can't Go Home Again》《你不能再回家》所蘊含的深意。不能回家的，並不是地理上的距離，而是時間。

五十年過去了，我變了，變得更習慣美國的生活方式；而台灣也變了，在民主、醫療與科技方面有令人欣慰的進步，同時也面對新的挑戰與不安。每次回去，都有一種既熟悉又陌生的感覺。語言雖然流利，但某些新詞、新生活方式卻讓自己感到陌生，彷彿自己既是故鄉的人，又像一位過客。

正因如此，「回去，還是不回去」，逐漸成了屬於我的莎士比亞式難題——To return or not to return。

或許，這個問題沒有標準答案。

如果有一天，我終究客死異鄉，我會用Thomas Wolfe的一句話來安慰自己：「去尋找一片比故鄉更仁慈、比大地更廣闊的土地（To find a land more kind than home, more large than earth.）」

直到今天，我仍然沒有答案。不知道每個人是否也曾尋找過屬於自己的Ithaca？（寄自加州）

精華 FAQ

  • 因為灣區IMAX 70mm場次很少、票也難買，作者打算先讀人物關係與相關評論，再到舊金山戲院細細欣賞這部期待已久的作品。

  • 文章認為Odysseus歷經風暴、誘惑、怪物與神祇阻撓的過程，象徵人生中的各種試煉，也反映人在愛情、責任、忠誠與智慧間的選擇。

  • 作者把台灣視為自己的Ithaca，象徵出生與成長的故鄉，但因離開近半世紀、自己與故鄉都已改變，因而陷入是否回去的抉擇。

舊金山 灣區

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