秘魯利馬山坡上的貧民窟。

第一次到南美旅遊，首站選擇秘魯，因為有著名的印加文化遺產、馳名中外的馬丘比丘和神祕的彩虹山，讓我對南美之行充滿期待。

到達首都利馬的第二天，參觀了市中心的莊嚴總統府，偶遇秘魯狂歡節人們的奔放和熱情之後，導遊說要把我們帶到一個更有趣的地方。於是我們被帶到一個山腳下，遠遠望去，在灰色的天空下，一座巨大的土黃色山丘像一艘擱淺在城市中的巖石巨輪。

而最吸引目光的是山腳到半山腰那片密密麻麻的彩色房屋，它們像被上帝打翻的調色盤，有天藍色、薄荷綠、檸檬黃、粉紅色、橘紅色、奶油白，一棟接著一棟，一層疊著一層，遠處看就像積木一樣爬滿山體。而山頂上立著一個醒目的十字架，在蒼白的天幕下顯得孤獨而堅定。

大家還以為這是什麼名勝古蹟，都興致勃勃地拍照留念，導遊拋出了一個問題：「猜一猜，這是什麼地方？」「風景區唄。」有人接了一句。不對，這裡是利馬著名的貧民窟。這句話像晴天劈了一個響雷，把很多人震得目瞪口呆。

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什麼，這是利馬的貧民窟？窮人都住在這麼浪漫的房子裡？還住在山坡上？在美國，都是富人才住山上啊！大部分人都是住在城裡。

我不由得睜大眼睛，再仔細望了一下著這些色彩斑斕的房子，大多樸素而緊湊，相互緊緊連接，每種顏色都在對抗周圍沙漠般的單調，像一條色彩鮮豔的織毯披在荒涼的山坡之間，透著一種頑強的生命力。

再望向身後，高樓大廈，車水馬龍，透著一片繁榮。恍然覺得自己踩在貧富差距的分界線上，心裡不由得一陣感慨，為什麼會是這樣？

導遊告訴我們，20世紀中後期，大量安地斯山區的貧民湧入利馬，可平地、中心城區早被占用，房價又高，新來者只能自發占地，往山坡、沙漠、荒地處建房。一開始是用木板、鐵皮、泥磚建成的，房子顏色雜亂甚至灰暗，沒水、沒電、沒路，一點都不好看。

後來秘魯政府、非盈利組織、藝術家介入，有意識地統一粉刷顏色，畫壁畫，用黃、藍、綠、粉等亮色創作。目的不只是「好看」，還可以改善社區形象，減少犯罪感，讓居民產生認同感和尊嚴感。

我們站在遠處，只能遠遠地觀望，不知其內部是什麼樣子，居民如何生活，孩子如何上學，生病如何就醫，鄰里關係如何？土地是灰色的，但生活呢，是否如房子一般多姿多采？我只能把這些疑問留在心裡。

然而，這個疑問，在巴西里約熱內盧被解開了。

從秘魯來到巴西，第一次踏上里約熱內盧的土地，導遊安排參觀的第一個「景點」竟然是巴西著名的貧民窟（Favela）。里約擁有上百個貧民窟，其中規模最大的是 Rocinha（羅西尼亞）。

參觀貧民窟之前，由於社區環境複雜，內部存在幫派、槍枝與盜竊問題，我們就被反覆要求，到了貧民窟，把手機放兜裡，不許拍照，把重要東西保管好。前一天帶我們參觀市區景點的漂亮巴西女導遊被換了下來，換上了在貧民窟裡出生長大的本地人埃利克斯。據說女導遊的父親是在里約熱內盧政府任職，而貧民窟社區與政府關係不好，如果知道這層關係，什麼事都有可能發生，這讓我們不由自主地有些緊張。

埃利克斯早早就在酒店等候，年約四十，身形中等，捲髮間透出親和力。他和每位遊客握手，強調自己就是帶領我們「深入虎穴」的人。「大家不要緊張，Favela裡的居民也是人。你們看看我，可怕嗎？哈哈，放鬆心情。不過這裡情況複雜，進去後，務必聽從我的指揮。」他的幽默與熱情，緩解了我緊繃的心情。

坐大巴30分鐘之後，我們在山腳下了車，然後分批乘坐只能載十幾個人的小巴，再往Favela社區挺進。上山的路很狹窄，一路上，摩托車不停地從小巴旁邊穿梭，每輛摩托車後面都帶著一個或兩個人。原來，摩托車就是這個社區主要的代步工具。透過車窗望出去，縱橫纏繞、雜亂無章的電線纏繞在電線桿上，路上是隨處可見的垃圾。

巴西里約熱內盧街道上的電線。

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下車後，埃利克斯自我介紹說，他的祖輩從里約南部遷來熱內盧，因為沒有地方住，就在這個社區落腳，然後一代又一代在這裡「生根發芽」。他就是在這裡出生、長大的，他對這片土地有著深厚的認同感。他說，外界對這個社區的認知往往只停留在槍枝與犯罪，但其實這裡也有溫情與韌性。

我們參觀的這個蓋在山上的Rocinha（羅西尼亞）社區，起源是1897年，參加過War of Canudos戰爭的士兵返回里約後，並未獲得政府承諾的住房，他們只得在山坡上搭建簡易棚屋棲身。那座山上生長著一種名為「favela」的植物，這個詞後來逐漸成為此類社區的代稱。

20世紀初至中期，隨著大量農村人口湧入城市，住房嚴重短缺，貧民窟迅速擴張。如今這個社區大約20萬人生活著，密密麻麻的房屋依山而建，層層疊疊。

埃利克斯打了幾個電話，不出一會兒，4個當地人匯聚到他身邊，有男有女。「這是都是我們旅遊團的保鏢。」他指著身邊的人告訴我們。他們有人在前面帶隊，有人在後面看著，守護我們在狹窄到不足一米寬的小巷中穿梭。小巷兩旁，是一戶緊挨一戶的住家。

走到一定的地段，埃利克斯大聲告訴大家：「往前10米，大家絕對不能照相，看到拿著槍的人，也不要和他們對視。」果然，在小巷的有一段路，看到了打赤膊的年輕人，手臂紋身，肩上挎著槍。埃利克斯解釋說，這裡情況有些複雜，有些是幫派勢力互相提防，有些是在「保護」社區，防止外來勢力的侵擾。但是無論如何，他們都不希望被拍照、被注意。所以我們一定要遵守這些行規。我們聽從提示，目不斜視地只看自己隊伍裡走在前面的人，心卻有點砰砰直跳。

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走過了那一段緊張地帶，我們繼續在狹窄的巷道與陡峭的樓梯中穿梭。一路上，有不同的人和埃利克斯打招呼，他也熱情地向我們介紹他認識的熟人，這是麗薩，這是莫克，那個是彼得。他們彼此擁抱、微笑、握手。那些熟人也向我們點頭，微笑。瞬間讓我覺得這裡和剛才的地段，是兩個世界。

我們看到幾乎家家戶戶門前都有一個藍色大水桶，用來儲水。這裡許多家庭多代同堂，小小的房間裡往往住著三、四代人。雖然有些區域已接通水電，但仍然有些地區無水無電，排水系統也很不完善。我們一路上看到那些雜亂的電線，都是居民自己搭的線，你搭一條，我搭一條，結果就是電線互相纏繞，越纏越亂。我真怕哪天某根電線走火，而導致更大的火災。

然而，Rocinha並不只有外界想像中的黑幫與暴力，這裡有小商店、酒吧、教堂，還有5所小學和3家診所。社區組織提供教育、健康與文化活動。鄰里之間彼此照應，幫忙看孩子、借用工具和食物，維繫著一種緊密而真實的互助關係。

站在山腰，可以俯瞰遠處美麗的海灘和城市天際線。山腳下就是高樓林立的城區與富人度假的酒店——同一片風景，卻承載著截然不同的生活。這個貧民窟自成一體，有自己的法則，政府很難介入和插手。

「為什麼政府不投入更多心力，幫助你們這個社區？」團友拋出了這個大家都想問的問題。埃利克斯聳聳肩：「我們對政府沒有信任感，政府並不真心關注我們的生存狀態，他們在制定政策時，往往聽取的是權勢階層和利益集團的意見，而忽視我們的訴求。貧民窟常常被描繪為犯罪、貧窮的代名詞，也影響了政策制定者的決策。其實貧民窟的問題有其複雜性與多樣性，要深入研究才能制定出相應的政策，我們的政府缺乏這樣的管理能力。」

「這是我們國家的恥辱。」埃利克斯毫不避諱地說。

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在埃利克斯和他的同伴們的引導與「護送」下，我們順利完成這次參觀。回程搭巴士前，埃利克斯真誠地希望我們能把這裡介紹給身邊更多的親朋好友。這樣一來，他們能夠獲得更多的生意；二來，也能讓更多人瞭解這個社區，理解這裡的人們。

告別時，他的同伴們向大家深深鞠躬，揮手致意。望著他們漸漸遠去的背影，我心中感慨萬千。

他們出生在這片被貧窮、暴力與艱辛所籠罩的土地上，卻沒有向命運低頭，更沒有因此沉淪。他們努力工作，用自己的方式向外界講述這裡的故事，讓更多人看見他們，瞭解他們，也理解他們。

秘魯和巴西，彷彿像一部古老文明與現代世界交織而成的史詩。而貧民窟，則是這部史詩中最真實、最複雜，也最鮮活的一章。這裡有困頓與無奈，也有堅韌與希望；有殘酷的現實，也有人性的光芒。

風景對所有人都是平等的，而現實，卻從來不是。（寄自加州）

巴西里約熱內盧的貧民窟。