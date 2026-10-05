親愛的爸媽：寫信的年代(下)

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有了電腦以後，常在電腦上打信然後印出來寄出，連給父母的家書也不例外，只有信末簽名是手跡。可見手寫信沒落是逐步的，在省時省力的壓力下，儘管覺得犧牲了美感和真實感，起碼仍在寫信，而且用心的寫，不是草草了事而已。

寫信不只是好玩，也用到了找工作上。大學畢業後有一段時間茫然晃蕩，因為喜愛兒童文學寫信給林海音先生，毛遂自薦翻譯英國作家達爾一本童書。林先生竟不嫌我天真魯莽，回信邀我到純文學出版社談談，因而有了《爸爸真棒》，是我走上出書的第一步。後來沈君山登報招《科學天地》電視節目助理，我寫了一封「自吹自擂」的應徵信去，然後和排了一長條的應徵者曬太陽等了半天，終於入內面談，後來拿到了工作。步步挫折一敗塗地，只做了一小段時間，第一次嘗到了「境遇坎坷」的滋味──無價的經驗。

投身寫作以後，從散文而小說，書信體裁也派上了用場。長篇小說裡需要書信的地方，是虛構中的虛構，更加有趣。短篇〈戲弄〉便純以書信寫成，把感受假託人物之筆發抒，寫來格外稱心快意。奇怪後來竟沒再寫書信體小說，長篇小說《迴旋》裡也沒好好運用。只有近年一個短篇以一封信起頭，可惜後來刪掉了。

倒是我的散文集裡有本《兩個孩子兩片天》，以信件來往方式與韓秀合寫帶兒子的感受，是寫來最輕鬆愉快的一本。題材現成，只要把友箏一些趣事搬進文字就好了，順便談談小孩的教育問題。那些信完全不同我一般散文常作天問式的思索，倒像度假休息，追隨友箏的童年自己也幾乎成了小孩。多年後再看，發現不少遺忘的細節，友箏的天真童趣歷歷紙上，彷如回到了過去。

《根西文學》是本裹了浪漫糖衣的歷史小說，或可說是以歷史為中心的浪漫小說。字裡行間充滿了戲謔和文學小故事，輕快寫來出乎意料的好看。我拿它當救命書，需要打氣就再重看。寫倫敦女作家茱麗葉二次大戰結束後不久，收到根西島陌生男子道森來信而開始通信的故事。他問她幾個問題，她回信也問了幾個問題，來來回回，最後她搭渡船來到島上與他相會相戀，並結識讀書會成員。最可貴的是這些讀書會員寫給她的信，不但老實談看書感受，還訴說納粹占據下的慘痛經歷，好玩又沉痛，讀時情不自禁，也在心裡寫起了書信體小說。

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沒人提筆寫信，書信藝術也跟著消失。前人以羊毛筆或羽毛筆寫信，不只傳達心意，字體墨跡也透露了性格與心境。相對，電腦或手機上打的訊息冷冰冰，沒有紙箋筆墨的托襯，也沒有狂野或拘謹筆法的提示，更沒有意外的墨滴、茶跡或淚漬，除了傳訊，圍繞筆墨紙頁的情趣蕩然無存了。

無論如何，書信像蠟燭、馬車和轉輪電話已成歷史，然而像《查令十字路》和《根西文學­­》這樣好看的書信體小說，讓人記起了書信動人的力量。

車庫裡有兩箱舊信，是多年來累積的家書、情書和朋友信件，像招引又像責備，等候某天開箱重見天日。但我不急於遁入那遺忘的世界，往事有雙刃，如蜜如艾，甜美又傷感。（下）

親愛的爸媽：寫信的年代(上)