銀山小鎮夜景如夢如幻。

日本 人把泡溫泉稱為泡湯，按湯池規格的大小，分手湯、足湯、浴湯；按湯水的性質，分普通湯、二氧化碳湯、硫酸鹽湯、鐵湯、酸性溫湯、鹼性溫湯，以及氫離子、氟離子等。無料，免費之意，無料的手湯和足湯建在車站、集市、十字路口這些繁忙場所，方便路人駐足泡手泡腳。

在九州指宿火車站的足湯旁，一對夫妻牽著孩子入湯的裸體雕塑，非常溫馨。有人說「不泡湯就等於沒有到日本」，我看是的。

山形縣尾花澤市的銀山溫泉是一座擁有超過500年歷史的浪漫溫泉小鎮，以大正時代的木造建築群與夜間煤氣燈景致聞名，遊客究竟愛上它什麼？是位於深山谷底的復古溫泉街？是那些日式居酒屋和西式咖啡館？是大正至昭和初年的木造酒店？是酒店提供的和服和燈籠？還是著名建築師隈研吾設計的「藤屋旅館」和公共浴場「白金湯」？說不清楚到底想看哪個，也許是想拼湊一番，反正非去一趟不可，提前一年半載就訂了酒店，我們沒有找不到地方過夜的擔憂。

在一個叫大石田的火車站下車，酒店的車子來了，坐上去，行車半小時，到了偏僻的銀山小鎮。一名穿酒店和服的男人已經等候在那裡，他點頭鞠躬地歡迎我們到來，幫我們搬大件行李。酒店門口，一塊醒目的木牌上寫著當晚住客的名字和房名，Joy的名字在上面，我們的房間叫「清流」。店内有七套房，當晚客滿。

穿和服的女主人鞠著躬，指給我們寫著Joy的鞋櫃，吩咐我們把鞋脫下來放進去，換上酒店的拖鞋。她就是當天早晨給我們打過電話的女人，當時她問：你們玩得好嗎？旅途順利嗎？身體好嗎？有沒有什麼需要幫助？體貼得很啊！身為異鄉客，有人牽掛著，我們的感覺真是好。

跟著女主人去房間，途中她介紹酒店設施：一個餐廳、兩間單人湯屋、男女各一間公共湯屋，又說湯屋裡的電燈開關在哪裡，在哪裡沖洗，在哪裡泡湯，又特別告誡使用單人湯屋時，要把牌子上「使用中」的那一面翻到外面；又提醒我們的「一泊二食」的服務時間。一泊二食，就是住一晚，加一頓早餐和一頓晚餐；一泊一食，就是住一晚，加一頓早餐。

在一間獨立餐室晚餐，一名家庭主婦打扮的中年女士為我們服務。女士以傳統日本女人的殷勤跪著為我們上菜，和顏悅色的，和服穿得乾淨素雅。梅子酒不錯，芥末很辣，天婦羅、刺身三文魚、烤和牛肉以及餐後甜點香印提子，都是特色，看相好，做工精巧，用料新鮮。她給我們煮三分之一熟的溫泉蛋，教我們把蛋打在飯裡，加一點納豆混合吃。

大概因為我們是外國人，就我所知，日本人不是這個吃法，換了他們，生雞蛋從冰箱取出來，直接打進米飯碗，拌一拌就吃。每套餐15道菜，每人一套，吃下來胃口小的嫌多了，胃口大的嫌少了，我們綜合一下，剛剛好。剩下的米飯，女士問是否做成飯糰或者壽司帶走，我們說好啊，她就端走，回來時已經是可以拿在手上吃的便當，上面撒了點調料。

入夜後的銀山小鎮風情嫵媚，每家旅館的住客都出來了，銀山川兩岸的煤氣燈點亮了，照著銀色的川流，照著大正時代儒雅的街道和復古的石板路，也照著脫下旅行裝、換上和式長袍、提著燈籠、在街上和川邊散步的遊客。我一下子想起動畫片《神隱少女》裡面的入夜畫面。沒錯，就是這裡，我們酒店旁邊的「能登屋酒店」，就是傳說中「湯屋」的原型，這些來來往往的遊客，可以把他們看成是裡面的演員。

前後左右都是遊客，當中大多數人都穿得像日本人，各種膚色的人都有穿，最多的當然還是黃皮膚。不同膚色的人穿同一個民族的服裝，嘴上卻不說那個民族的語言，於是我在心裡嘀咕，他們是裝扮的，那些與日本人同樣膚色的人也是裝扮的，無論怎麼穿，他們都穿不出日本人的味兒，無論怎麼扮，他們都有外國遊客的特徵。

例如他們不會盤日本女人的髮髻，不會走碎步，不會繫腰帶。穿起和服就出去拍照，披頭散髮的，鬆鬆垮垮的，拍完一張就興奮地說話，就爽朗地笑，心情特別好，情緒特別高漲，根本不是日本女人的調。不過說是這麼說，場面倒是快樂得很，看的人快樂，被看的人也快樂。關於繫腰帶，不謙虛地說我們還好，Joy大三時去日本旅行，到東京後和曉夢阿姨一家住了幾天，曉夢的大女兒Emily，教會了她怎樣跪坐，怎樣繫腰帶。Joy還問過她：「奇怪，為什麼日本女孩都不胖？」「穿上和服，繫緊腰帶，吃一點點就飽了，叫我們怎麼胖呀！」Emily這樣說，當然是玩笑話，現在的日本女孩，已經很少穿和服了。

既然是建築之旅，隈研吾設計的溫泉旅館「藤屋旅館」和公共浴場「白金湯」，肯定要去看了。藤屋旅館是隈研吾在銀山溫泉改建工程的代表作，四層樓高的木造旅館，外圍以一百二十萬枝檜木柱子所包覆，把傳統的實木結構與現代極簡美學相結合，掩映大山，若有若無。白金湯也是木造的，黑色外牆，有大正時代的浪漫，泡湯人透過窗戶，可欣賞外面的隱約景致。

早餐後我們要離開了，要搭乘火車到山形。上車前，女主人用英語對我們說hurry up。我不解，這麼溫良恭儉讓的女人，怎麼會催促我們快點離開她的酒店？「你們的時間有點趕，我怕你們趕不上班次。」哦！是急我們所急。果然，下了汽車我們急著進站，急著去月臺，雙腳剛剛站穩，火車到了。謝謝妳，善解人意的女主人。

再見，那個街邊足湯池，你安慰了我疲勞的雙腳；再見，那扇昭和初年的鏤空窗戶，透過你，我看見遠處山巒的巍峨粗獷，看見近處小鎮的多姿優雅；再見，提著燈籠，穿著和服，扮成日本人的遊客；再見，酒店殷勤的女主人男主人；再見，銀山溫泉，我捨不得離開你。（寄自加州）

銀山小鎮大正時代風格的古建築。

銀山小鎮街景寧靜典雅。