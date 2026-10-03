（圖／AI協作生成）

1. 記憶的漏光

紐約長島 的黃昏，斜陽如稀釋的蛋黃，戀戀不捨地塗在頂樓露台的白瓷磚上。

「張姐，吃藥了，溫水剛好，不燙。」一個清脆、帶著微弱吳儂軟語腔調的聲音，輕輕擦過風聲。我轉過頭，看見一個十八、九歲的姑娘正端著白瓷水杯走過來。她穿著一身洗得發白的藍粗布圍裙，紮著乾淨俐落的馬尾辮，走起路來步子細碎，帶著一種有些外八字的、像貓一樣輕巧的規律。

那條圍裙我太熟悉了，右邊口袋上還縫著一個歪歪扭扭的補丁。那是我五十年前，剛從內地來到何家做保母時，自己一針一線縫上去的。「妳……是誰來著？」我揉了揉渾濁的眼睛。我的阿茲海默症 愈來愈嚴重了，記憶像一塊被蟲蛀了的舊抹布，大塊大塊地漏風，有時連自己是誰都時常忘記。

「我是張姐啊！」姑娘蹲下身，笑咪咪地回答。她伸出溫熱的手，把藥片放在我乾枯如老樹皮的手掌裡，然後將自己的臉頰貼在我的膝頭。那皮膚細膩、溫暖、充滿膠原蛋白的彈性，隨著呼吸，甚至能感受到皮膚下細微的律動。

我摩挲著她的頭髮，眼神有些空洞，越過她的肩膀，落在了露台角落那幾個木箱上，那裡沒種花，而是密密麻麻地擠著一叢蔥郁的青蔥，在異國的冷風裡，散發著辛辣而頑強的泥土香。

思緒像斷了線的風箏，呼啦啦地往回飄，飄回到了那個炊煙裊裊的舊時光裡。那時候，他們都叫我「張姐」。

2. 泥土裡的魔術

五十年前，十八歲的我孤身一人走進了何家大宅。

何家是初到美國的精英家庭，到了第三代，生了三個男孩。大少爺嚴肅，二少爺精明，唯獨小少爺凱文是全家人的心頭肉。凱文聰明絕頂，但也是出了名的懶，別的孩子在草坪上拍皮球，他能躺在樹蔭下的藤椅上，盯著一隻迷路的螞蟻看上整整一個下午。

那時候，我每天最大的任務，就是變著法子給這個挑食的「小懶蟲」加強營養。

廚房的後窗下，擺著幾個盛滿泥土的木箱子。那天下午，五歲的凱文蹲在泥地旁，咬著棒棒糖，歪著腦袋看我做飯。我正準備做他最愛的「蔥燒鯽魚」，手起刀落，「卡嚓卡嚓」，把木箱子裡長得很高的青蔥齊根剪斷。

「張姐，妳把它剪禿了，它不就死了嗎？那明天我們就沒有蔥了吧？」凱文嘟著嘴，有些心疼。我樂了，揚了揚手裡的剪刀，順手揩了揩額頭的汗：「小少爺，這你就不懂了吧？這蔥啊，是天底下命最硬的東西。你別看它現在光禿禿的，只要根還在泥裡，按時澆點水，曬曬太陽，沒過兩個星期，它自己就又是一茬長出來，比之前還肥呢。這是地裡的魔術。」

凱文的眼睛狠狠亮了一下，他把棒棒糖咬得嘎吱響，低聲嘟囔著：「只要根在，就能自己長新東西……那如果把機器也埋在土裡，它是不是也能自己長出新零件？」我只當他是小孩子說胡話，笑著戳了一下他的腦門，塞給一根剛出鍋、滋滋冒油的油燜麵筋：「瞎想什麼呢。記著，人也一樣，只要根在，受了傷也能長好。」

我哪裡知道，這個懶惰天才的腦袋裡，已經播下了一顆科技與生命交織的種子。

3. 歲月的橡皮擦

凱文的「懶」，最終成了推進他成為世界頂級智能學專家的最大動力。因為懶得走路，他研究機械義肢；因為嫌打掃衛生麻煩，他十幾歲時就把家裡初代掃地機器人拆了個稀爛。

十四歲那年，凱文把一個改裝後的圓盤子放在地上。「張姐，妳別用那把老掃帚了，看我的。」

那機器沒有臉，光會動，發著「嗡嗡」的噪音。但奇妙的是，無論我在廚房怎麼挪動腳步，那圓盤子總能精巧地避開我的腳踝，甚至在我因為腰疼放下拖把嘆氣時，它會乖乖地停在我腳邊，輕輕蹭我的褲腳，像一隻尋求安慰的寵物。

「它會像露台上那盆蔥一樣，自己生長嗎？」我撐著腰，開玩笑地問。「快了，總有一天，我會讓它長出翅膀來。」凱文得意地昂起頭。

時光如梭，何家的長輩們在歲月裡相繼離世，兩個哥哥也因為商務和婚姻遷居到歐洲。偌大的長島別墅裡，最後只剩下醉心科研的凱文，以及逐漸老去的我。

只要凱文回家，桌上永遠有一碗熱氣騰騰、撒著碧綠碎蔥的花膠雞湯。直到我八十歲那年，那把歲月的橡皮擦，開始無情地擦掉我腦海裡的字跡。我開始在客廳裡迷路，把昂貴的羊絨地毯當成菜地試圖去挖土；我開始把鹽當成糖，把廚房搞得一團糟。

那天深夜，凱文風塵僕僕地從實驗室趕回家。推開門，客廳裡一片漆黑，只有掃地機器人藍色的指示燈在閃爍。我穿著單薄的睡衣，正蹲著顫巍巍地把手裡的一碗冷飯餵給那個鐵疙瘩，嘴裡喃喃地念叨著：「小少爺……凱文……聽話，多吃點，明天還要上學呢……」

那一刻，站在門口的凱文，眼淚毫無預兆地砸在了地板上。

4. 科技盡頭，是泛黃的歸途

那個深夜之後，凱文在實驗室裡埋頭苦幹了三個月。

他調出了過去六十年裡，何家留存的數萬級影像資料。他在全息投影裡，一遍遍看著十八歲的我在廚房裡忙碌、二十八歲的我種菜種蔥、三十八歲的我抱著他講故事、四十八歲的我在庭院裡拔蔥……

他用高精度仿生技術，一微米一微米地還原了十八歲時我的容貌；他捕捉了我說話時獨特的江南口音；他甚至複製了我走路時因為長期幹家務而導致的輕微外八字——那種像貓一樣溫柔、踏實的步態。他不是在製造一個冷冰冰的工具，他是在用最高端的科技，向歲月換回一個當年的我。他想把那個曾經毫無保留地照亮他童年的「根」，重新栽回這個開始枯萎的家裡。

「張姐，吃完藥，我陪妳去露台曬太陽。」我的思緒被溫柔的聲音拉回，我的眼神重新聚焦，看著眼前這個清純、永遠不會衰老的「十八歲自己」。「好，好。」我吞下藥片，把手交到了姑娘手裡。

兩個「張姐」並肩走在露台上。一個滿頭銀髮、步履蹣跚；一個青春洋溢、步態如貓。陽光落在她們身上，影子拉得極長，最後交融在一起，分不清誰是誰。

那個年輕的張姐走到露台的木箱旁，像我當年一樣熟練地拿起剪刀，「卡嚓」一聲，剪下了一把新鮮的青蔥。她轉過下巴對我說：「凱文少爺說，今天晚上，他想吃蔥拌豆腐。他說，只要您種的蔥還在，這個家的根就在。」

我聽著，眼角忽然滲出了一滴渾濁的淚水。我的記憶或許已經是一片荒漠，但在這一刻，在機械姑娘那充滿溫度的注視下，我感受到了那股久違的、被照顧的踏實感。

科技的盡頭，原來不是征服星辰大海，而是幫一個迷路的老人，找到回家的路。微風吹過長島的頂樓，那盆被剪禿了的青蔥，在陽光與水分的滋養下，又開始悄悄地、頑強地，往上長出了新的一茬。（寄自德州）