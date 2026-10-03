世上有很多讓我害怕的人和事物：公園的怪叔叔、樓梯下的黑貓，還有醫師的小孩。這些東西彷彿都懷有某種超現實的超能力，是一般邏輯無法解釋的，他們總能輕易把普通人打回塵土。一些人就像恆星，只能遠瞻，永遠抱不到懷裡。

高中時，有個很厲害的女生，就是傳說中「隔壁人家的小孩」。家長把她當人生標竿：SAT考滿分、西屋獎優等生、常春藤名校全部錄取，最後當然去了波士頓 那一家。喔，爸爸還是華人社區的名醫，難怪女兒那麼厲害。

不知道是當年紐約寒冬的風向，還是自古以來，凡是深受儒家思想薰陶的炎黃子孫，都會被這種觀念所影響。

會想到這件事，其實跟最近遇見的幾件事有關。

我們家沒有醫師，大多是老師或商人。我會念醫科，完全是誤打誤撞。爸媽當年把孩子送到美國念書，有點像下了一場豪賭：可能成大器，也可能變成敗類。他們對美國教育制度幾乎沒有概念，一切都是自己摸索。我沒變成太妹，已經是謝天謝地，更別說有什麼栽培孩子的完整藍圖。

等到自己當了醫師，終究只是一份職業，除此之外，我和醫界其實沒有太深的連結。和其他醫師在一起，有時仍覺得如坐針氈。尤其是華人醫師，聊天的內容偶爾真讓人感嘆：一樣米養百樣人。

有一次參加小孩的生日派對，主人花大手筆在院子裡搭起臨時小馬場。孩子們一個個像小公主、小王子騎著馬，我們這種小時候生日頂多吃塊蛋糕的人，真是看傻眼了。

壽星父親是個ABC的台裔醫師。當年整個家族移民來美，連爺爺奶奶也搬來了。上一代都是台灣頂尖大學畢業的醫師，下一代幾乎也全成了醫師。那天來了一整個輩分的人：家醫、外科、麻醉、小兒科，簡直把醫院所有科別都湊齊了。

我忍不住問其中一位腫瘤科醫師，家裡難道沒有不念醫的表兄弟姊妹嗎？「有一個。」她回答，眼睛仍望著騎在馬上的小女兒。「她不會覺得被排擠嗎？」我半開玩笑地說。「會啊！基本上家庭聚會，她都不太出現。」她認真地回答。我倒吸一口冷氣，真的有這種醫師世家，壓力之大，不是一般人能想像。

等孩子漸漸長大，同事們聊天的內容，也從病人變成升學。當年只要認真念書，考進不錯的公立大學並不困難。如今資訊爆炸，競爭愈來愈激烈，孩子從小就得開始鋪路。

每次聊到升學，我通常腦袋自動放空，心裡只想著最近小說的新情節。偏偏這次同事聚會，成了一場孩子升學武林大會，不想聽也躲不了。他們忙著安排孩子到彼此的醫院和診所實習，如同現下的政壇和演藝圈，nepotism（裙帶關係）當道，某某人的成就，不如當某某人的小孩來得實在。我有點聽不下去。我才不當這種家長呢。

我拿著電腦，寫下這個故事，心裡還有點沾沾自喜：當我的小孩真幸運，不用受這種苦。

兒子走過來，看起來很疲憊。那天，他已經在豔陽下踢了第二場足球賽，背景是西班牙地中海沿岸的一座球場。

「我覺得我有點脫水。」他說。

「你是在抱怨嗎？你知道這個夏令營多貴嗎？不好好練習，怎麼進高中校隊？」我聽見自己的聲音，從很遠很遠的地方傳來。

我打了個冷顫，原來，最可怕的不是醫師的小孩，而是有一天，在不知不覺中，自己變成了最害怕的那個人。