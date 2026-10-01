基拉尼傍晚景色如詩如畫。

▋都柏林

六月的第十六個上午，都柏林（Dublin）機場像一隻大鳥站在眼前。機口通道引領著進入室內空間，環顧四周並沒有特別的異域陌生感。長廊上的天窗一溜下去托著晨光如燈火通亮，米色大理石地安靜伸展，只有頭頂的紅綠標誌跳躍著顯現，在提醒著你是到了大洋彼岸的另一個地方。

這就是都柏林了。「我是永遠寫都柏林的，如果我可以抵達都柏林的核心，那麼我就可以抵達世界上所有城市的核心。」詹姆斯 ·喬伊斯（James Joyce, 1882–1941）的話語在心中響起。

如此，一個人就這樣站在了世界的核心處。

沿著標誌尋找去基拉尼（Killarney）的大巴，此番終點站是離都柏林四個小時車程的基拉尼。走出候機廳。天空暗灰，雲朵沉睡，迎面一個高聳的豎塔醒目矗立，在停車場邊鶴立雞群。十字架燙金字：上帝是愛。愛爾蘭天主教盛行，名不虛傳，立塔見影。

美國很多移民 來自愛爾蘭，當年的博導也是愛爾蘭裔，胖胖的身軀，戴副眼鏡，永遠的謙和與耐心。去他家赴宴從傍晚吃到夜半，把酒暢飲，不喝酒的似乎只有我一個人。這是一個能喝善飲的民族。甘迺迪家族（Kennedy family）不是也來自愛爾蘭，美國歷史上兩個天主教出生的總統之一，另一個是拜登。川普家也是愛爾蘭裔，他媽媽是愛爾蘭移民。

找到了大巴，還有兩個半小時的空檔。於是去到裡面，也是機場和長途車站聯結處，在這家叫「不眠之夜」的咖啡館買了一瓶水，《不眠之夜》——艾爾·帕西諾（Al Pacino）有部電影就叫這個名字。掃手機，在都柏林的第一次蘋果付帳就這樣完成了。小店進口處立著報紙架，《每日電訊報》上，帶著寬邊帽的凱特王妃在微笑。各國旅客來往穿梭，南腔北調在空氣中游蕩。一家印度人；一個母親搖晃著童車裡的嬰兒；旁座男孩把計算機攤開在膝蓋上打遊戲。

走出來，陽光正好，鮮花爭豔，天清氣朗，氣溫在華氏六十幾度盤旋游移，草綠成一片，花香隱隱飄忽。在花草間徘徊，赫然看到草地上臥著一塊牌子，記錄了都柏林機場的歷史。1940年就開始啟用了。眼前的紀念碑1990年揭幕，以紀念都柏林機場啟用五十周年。1936年首次飛往霍利黑德（Holyhead），英國威爾士上的一個城鎮港口。原來是要穿過海峽，都柏林跟英格蘭之間有著寬闊的海。

▋基拉尼

基拉尼（Killarney）以風景著稱，如果愛爾蘭是一隻嘴巴朝右的鸚鵡，尾巴跟身體聯結處就是基拉尼。

綠色的尾巴一掃，那是漫天遍野的綠草如茵；散落的珍珠點點，則是白色的綿羊點綴於綠色海洋；湖光山色波光粼粼，仿若《真善美》裡的瑪麗亞在藍天草地上放歌的景象。大巴車上，窗外景色一如電影裡的風景嗖嗖回放。

還是第一次做這樣的長途大巴。環顧四周，大都是老頭老太退休族，應該還是老美居多。左手邊的老頭膝上攤著一本旅遊書，藍色封皮上綠草地映著白色的「愛爾蘭旅遊」幾個大字。老先生手握寶書煞有介事，頭卻低垂搖搖欲睡。

陽光從車窗探進頭來，被海洋包圍的島國帶著浪花一樣的清涼，只有陽光輝映才會提醒你窗外是夏季。把窗簾拉下來，遮陽靜思。愛爾蘭不大，卻是文學翹楚之地，諾貝爾文學獎大國，更別提蕭伯納、葉慈、王爾德、《格列佛遊記》的斯威夫特，還有偉大的喬伊斯。

喬伊斯的意識流橫掃世紀，寫得卻都是這塊土地上的人和事。《尤利西斯》（Ulysses）基本上把都柏林的每一寸土地都丈量過了，《都柏林人》把每一個人都描述過了。愛爾蘭人因此聞名世界，都柏林也進而成為文化都市，所以有說英國文學除了莎士比亞，就是喬伊斯。天下無新鮮事，你所寫的事，莎士比亞早些過了，沒寫過的，喬伊斯也寫過了。如果莎士比亞再活久點兒，也沒其他人什麼事了，就可惜這倆人都不長壽，誰知道呢。

窗外綠野油油，天光雲影，地老天荒的曠野之美正在眼前閃過。

▋湖

學了一個詞，Lough是愛爾蘭語湖（Lake）的意思。吃過晚飯，到達愛爾蘭的第一個晚上，興奮得彷彿有聲音在吶喊：快出來吧——給你自由！天光自由嗎？外面天光依然大亮，愛爾蘭的傍晚如同午後。像卡繆的話：自由不是一種禮物，而是一種選擇。

接下來的日子，選擇在一天繁忙之後，去外面散步，即使夜晚十點，依然可以利用這天光自由的明亮隨性漫步。

此間道，特別生長著人行道，出落得比普通人行道寬兩三倍，還有綠樹植物跟主路隔開。任你散步、騎行，自然如意。抬頭遠望，心曠神怡，怪不得歐洲出畫家，眼前的景象就是莫內的遠山跳出畫框，梵谷的草垛起舞，高更的天空藍橫掃，大自然在你面前開畫展。

再抬頭，湖近在眼前。湖水如果有故鄉，大致在愛爾蘭，十萬個湖，浩浩蕩蕩，湖光山色賓至如歸。眼前這個湖，大名雷恩湖，旁邊石磊塔是中世紀城堡遺址，十二世紀古王國酋長的居所。

十二世紀的中國南宋，高宗趙構，岳飛和金兀術打仗打得發瘋的時候。在大西洋岸邊的愛爾蘭，亨利二世在此登陸，貴族家族為了迎候君王建此城堡，名曰湖邊城堡。

湖畔蘆葦搖曳生姿，比如皇親國戚駕到，湖水靜謐，水底清澈見底，石子沙礫或許回憶起兩千多年前的夏天和魚兒們的歡快。

一塊大礁石立於湖中不遠處；一隻大鳥選擇站在湖畔邊的淺石上遙望。松柏青青，像黃山迎客松那樣，映照著黛色的山雲，紅色的小花開在路邊——紅纈草，據說是古代用來染布的一種草。

往回走的路上，夕照已經把路邊的草垛染成金色。灑在行人的肩頭身上。他們多像《等待果陀》裡的人物，從舞台裡走出來，在這明亮的夜空大街上談論著關於果陀的記憶。

愛爾蘭富於戲劇文學，原來卻有如此天然的舞台和布景？

▋凱里環遊

凱里環遊（Ring of Kerry）是愛爾蘭有名的線路。還是第一次坐大巴這樣遊，介紹說全程近180公里，要開上一天，經過的景點無數。上了車，裡面竟然滿座，朝著車後走，看到幾個眼熟的，應該是同旅館開會的文友們。終於在車尾找到一個空位。

瑪麗亞來自愛爾蘭，都柏林人，卻從沒來過基拉尼，所以這次也算是乘東風，乘會議間隙，來個環遊，消化幾場小說演講下來的收穫。瑪麗亞椒鹽頭髮，藍襯衫，言行穩重，有點像《金色筆記》的多麗絲·萊辛。她原是心理治療師，一輩子從事心理學研究。

窗外基拉尼風景拉開帷幕，車上廣播裡傳出抒情的歌曲，旋律輕鬆優美入耳。播放的是「狼調」樂隊四人組合唱《我的心在愛爾蘭》，這首歌是1985年的大熱金曲。愛爾蘭有自己的語言，歷史多災多難，這方面都深刻體現在愛爾蘭小說中。

所以愛爾蘭小說家凱文·巴里提到，有一次聖誕約稿，欄目主持人要大家寫一點歡快的題材，適合節日氣氛，別總是小說結尾不是他死就是你死，沒一個活的。凱文就說，可以，但是結尾要加一句話。

啥？主持人問。把心理治療師的熱線電話放上，告知所有人都可以接通。

哈哈，這是討論短篇小說時的一個場景。凱文現場讀他的短篇《菲尼斯泰爾》（「Finistere」）。這篇發在2024年一期《紐約客》上，當時讀還不熟悉他，只覺得吸引人，特別是語言。今次他現場讀的竟然就是這篇小說，很令人興奮。小說家都有些表現欲吧！聽凱文讀小說像看話劇，手勢加表情，以及對話變換都分毫不差。他前額的長髮不時隨著激昂的語調起伏，不亞於看獨幕話劇。

會議結束，我很好奇，正好瑪麗亞站旁邊，手機喀嚓一張跟凱文的合照。瑪麗亞也很興奮，凱文是當今愛爾蘭短篇小說翹楚呢，她說。

車上，我跟瑪麗亞聊起醉酒問題，愛爾蘭這麼多人喝酒，酒業公司不但大行其道而且名正言順推行之。喬伊斯小說裡就有少年酒徒開始的行徑。愛爾蘭酒吧三步一檔五步一家並非誇張，都不知道愛爾蘭人把酒當飯了，這樣說是否有偏見的嫌疑？我向心理師求疑解惑。

瑪麗亞說，這的確是個文化問題，所以前邊司機還拿這個開玩笑，其實不好笑。因為酒徒不值得驕傲，酒鬼也根本不是一種病，把酗酒歸類為疾病是推責。她接著說道：那些來心理診所戒酒的，更多是療傷。身心傷害無法解脫才導致酗酒，藥品之類都屬於這類。說到底，是傷害。（上）（寄自德州）

「等待果陀」的雲與樹。

雷恩湖畔古城堡。

愛爾蘭的夏天(下)