黏巴達是一種拉丁舞蹈風格，在1989年從巴西 暴紅之後，慢慢擴散到全球的風潮，在還沒有網路的時代，台灣與全世界的流行文化散播有時差，大約直到1990年才逐漸走紅。

黏巴達的命名來自於一個由法國製作人加上一群巴西音樂人組成的團體Kaoma，在1989年7月11日發行的歌曲“Chorando Se Foi (Lambada)”的歌名副標「Lambada」直譯而來，主唱為巴西女歌手Loalwa Braz。原本的葡語歌名主標“Chorando Se Foi”直譯為中文意思是「他哭泣著離去」。這首歌最早在1986年發行，Kaoma並不是原唱而是翻唱，不過是在Kaoma翻唱後才紅遍全世界。這首歌有葡萄牙文與西班牙文兩種版本，因此從巴西開始紅遍整個拉丁美洲，接著再紅到北美歐洲等英語世界。

黏巴達舞蹈最大的特徵是男女在跳舞時雖然隨著強烈的節奏起舞，但是胯部幾乎是完全相貼的，雖然這展現出拉丁舞的激情，但是也引起衛道人士的反感，抗議「這根本是穿著衣服做愛！」既然有了衛道人士的背書，自然引起了全世界年輕人的喜愛。

1990年，黏巴達風潮開始吹到台灣。雖然不至於真的在大街上跳舞，但是卻成為當時的流行語。有兩個大眾文化的化石記錄了當時黏巴達風潮是如何吹到華語世界。在1990年上映的香港電影《賭聖》中，來自中國大陸的左頌星（周星馳飾）來到香港投靠三叔（吳孟達飾），吳孟達患有「先天性失控症」，只要周星馳叫他「三叔」他就會全身失控緊抱著人大跳黏巴達。

另外一個是歌手葉璦菱在1990年發行的專輯《塔裡的女人》中收錄了一首〈來一段黏巴達〉，作詞人是大名鼎鼎的許常德。這首帶有強烈拉丁曲風的歌曲也記錄了在1990年的當下台灣仍然沉浸在黏巴達的流行風潮中。

黏巴達作為一種流行的音樂舞蹈風格，就跟其他的流行風潮一樣很快地結束。所以過了一年之後，這種風格就不再流行，台灣也就漸漸退燒了。