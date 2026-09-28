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走過的路

夏樹
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清晨山運，陡坡直上，有一土地公小廟，放入神桌與供桌，剛剛好，土地公安坐。裡外無人，再前面一點，有一小金爐。

第一次走上去，看到時心想，這廟也太可愛了吧！就繼續往前走。

第二天再經過，又看了一眼，轉身欲走，忽然，有風吹來，小金爐的門「啪！」關上，發出清響，驚了一下我，四處靜悄悄，只有土地公廟香煙裊裊。

哎呀，是我疏忽了，土地公伯仔在提醒我。趕忙立正站好，自報家門，剛搬來的，請土地公保佑，家宅平安，四時祥和。

自那以後，每當我奮力爬坡上去，到廟前，都會合掌三拜，跟土地公伯仔道早安問好。那個小金爐的門，再也沒有風一吹就啪的響一聲了。

這條往上走的路，我叫它，土地公路。再過去，就是觀音路，路不長，卻是我走了又走。

我有點是路癡，不認路，卻很愛自己號路名。住在以樹為名，地名是水的地方，路上有什麼，走過路過就叫什麼。

觀音路當然有觀音的故事。

繞S彎，開始有人家，大多獨棟獨院，房子極美，花草攀牆透院，窗台歐風美式，路旁種果樹，香蕉木瓜柚子火龍果我識得其他還有很多。走到流點汗，突然開闊，有一山坳，還有一條河。綠樹環繞，紅瓦相間，眼前河水迢迢，觀音山就在對面，慈悲的容顏仰天而臥，為萬物守候，為蒼生問因果。到這裡，心踏實了，喝口水，緩步下山回頭。

出家門幾十步就有路，可爬上爬下看山看河，當是老天爺送我的。天氣好時，河水真是金色，天空藍在白雲上。天氣一不好，水流天色，灰濛濛潑了墨。但不管天好還是壞，走過的路，土地公和觀音山會一直在，不是為我，而是因為日出與日落。

精華 FAQ

  • 她覺得這座小廟「太可愛了」，因為土地公廟剛好容納神桌與供桌，安靜地立在路旁，讓她留下溫柔又好奇的第一印象。

  • 她把那聲響視為土地公提醒，便趕忙站好，自報家門，請求保佑新搬來的家宅平安、四時祥和，也從此養成合掌三拜的習慣。

  • 因為她會依沿途景物替路命名，先有土地公小廟，便叫土地公路；再往前能見觀音山與河景，便稱觀音路，成了她反覆走讀的日常。

上一則

當我們再次說起死語

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