穿越塔克拉瑪干大沙漠

塔克拉瑪干沙漠的光影，彷彿時間也被吹成了痕跡。

年輕時，聽台灣歌手費玉清唱《夢駝鈴》歌曲，我就夢幻地認為，沙漠是一大片廣闊的沙丘，在陽光照射下，呈現彎彎柔美的曲線，旅人騎著駱駝，留下長長蜿蜒的腳印，那光影、那孤寂、那蒼涼，惹人動心動情。

來到美國，發現美國內陸雖有不少沙漠，但不是一望無際的沙海，只偶有一小片沙丘，大部分是尖硬的岩塊和碎礫，岩礫間長滿了刺人的仙人掌，和形狀猶如匕首的約書亞樹（Joshua tree），其間甚至隱藏著致命的毒蠍和眼鏡蛇，放眼望去，乾旱、荒蕪、險惡，真真實實是冷硬無情的窮荒惡地，與我腦海中想像舖滿柔軟淺色細沙的沙漠，大異其趣，我寧可稱之為「戈壁」，而不願認為是「沙」漠。

後來瞭解，沙漠其實是以水氣蒸發量大於降雨量來定義，不一定要有沙，沙海型的沙漠只是其中一種類型罷了。

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步入老年，遊遍世界，才深深瞭解，我夢幻中的沙漠，在地球上其實不多。幸運地，去年底去新疆 旅遊，在塔克拉瑪干沙漠看到了我夢幻已久的沙海，更驚喜的是不僅僅是細柔的流沙沙漠，沙丘上還點綴著零零星星虬枝盤曲的金黃色胡楊木，無論色彩和構圖都是絕美，讓我驚豔無比。

塔克拉瑪干沙漠位於新疆南部塔里木盆地中心，北有天山，南有崑崙山，西靠帕米爾高原，整個沙漠東西長約1000公里，南北寬約500公里，有「死亡之海」的稱號，因此歷史上鮮少有人貫穿沙漠。

歷史上的「絲綢之路」，在「西出陽關無故人」後，就沿著塔克拉瑪干沙漠的北緣或南緣，繼續往西到中亞和歐洲，因此沙漠南北緣有許多歷史古鎮，譬如北緣的庫車，南緣的和田、莎車、喀什等等。

沙漠北緣的龜茲古國曾為佛教勝地，我們從北往南遊，自然要先造訪北緣的庫車。到了庫車，才得知原來該城古稱「龜茲」。這個名稱我記得很清楚，因為有個難寫又很偏僻的「龜」字，小腦袋不會忘記。而讓我驚訝的是，「龜」字在此處並不唸烏龜的龜，整個城鎮名字要唸成「丘慈」，活了大半輩子，現今才發現我把西域古國名唸錯了一輩子，真是大長見識。

旅遊回來，左思右想，我無法理解既然唸「丘慈」，為何不用同音字？偏偏要用這奇奇怪怪的「龜」字，再想想，突然靈光一閃，「丘慈」不正是用台語讀漢文「龜茲」的讀音嗎？這項發現，讓我興奮異常，間接印證了許多語文學家認為閩南語是古代中原漢語的理論，真是「行萬里路勝讀萬卷書」，不虛此行。

小學時，班超的「投筆從戎」故事，耳熟能詳，不過，我當時認為那是課本讀物，遙遠無啥感受。現今到了龜茲，才瞭解，原來班超的豐功偉業正是建立在此處，龜茲國頓時變得親切無比。

東漢人班超，早期因家貧，替人抄寫文書，貼補家用，供養母親，但心中總覺徒有大志無處可伸。他深諳時事，知道前朝西漢漢武帝時期的張騫出使西域，打通了絲路。後來王莽篡漢，天下大亂，匈奴勢力趁機再度進入，西域諸國因此紛紛脫離漢朝。西元73年，班超奮然投筆從戎，效法張騫，隨竇固出征匈奴。歷史記載，他僅僅率了三十六名部下，就為漢朝奪回了西域諸國的控制權，簡直是神操作。據傳，「不入虎穴，焉得虎子」的傳世名言，就是班超當時發的豪語。

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三百多年後，龜茲又因翻譯佛法的高僧鳩摩羅什而成了佛教勝地。鳩摩羅什出生於龜茲，父親為天竺國相之子，母親是龜茲公主，從小耳濡目染，接觸佛法。鳩摩羅什因為對印度佛法、西域語言、中文能力三者皆精通，因此經文翻譯的特別優美通達。據說，他臨終前曾表示：「我若譯經無錯，火化後舌頭不壞。」後來圓寂火化，舌頭果真不爛，後世因此認為他「舌根清淨」。

龜茲有個蘇巴什古城遺祉，鳩摩羅什即曾在該處講經。隋唐時，這座古城興盛至極，唐玄奘還曾在此逗留過兩個多月。當時，高僧雲集，暮鼓晨鐘，佛事興盛，繁榮一時。附近還有個克孜爾千佛洞石窟，據傳石窟開䥣於三世紀，比敦煌莫高窟還早三百年，石窟内的佛教壁畫色彩明豔，我們進入看到其中的一幅飛天畫，背景以藍色為主調，兩位飛天膚色一白一黑，強烈對比，非常國際化，充滿異域風味，把絲路文明都畫進佛國世界。

不過，十四世紀末期，信奉伊斯蘭教的帖木耳入侵龜茲，用兵力行教，馬蹄所至，佛教盡為所滅，西域佛教因此絕跡，甚為惋惜。十八世紀清朝時，庫車屬準噶爾部，乾隆滅準噶爾後，納入中國領土。

庫車還有座伊斯蘭庫車大寺，其建築風格融合了十六世紀中亞伊斯蘭教清真寺的特徵和中原寺廟的風貌，隱隱可以看出該清真寺受佛教轉伊斯蘭教歷史變化的影響，讓人眼睛一亮。大寺門樓是拱門與角塔結合一起的「帖木兒」式，與一般中東或埃及見到的穹頂清真寺建築大不同，據說此形制最早見於中亞的帖木兒時期。

有趣的是，內庭的禮拜大殿卻是木柱樑架結構，窗櫺也是中原文化的萬字紋、工字紋、冰裂紋等，中原寺廟的風格明顯。我個人感覺，此清真寺顯然是中亞與中原文化混合的獨特絲路文明展現，非常特殊有意思。

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塔克拉瑪干沙漠被稱為「死亡之海」，據說，這個名字來自於瑞典探險家斯文赫定（Sven Hedin），他是首位發現埋在沙漠中樓蘭古城的著名探險家。在他進入塔克拉瑪干沙漠之前，曾自豪地說：「這地區從沒有白人的腳觸到過，而我所到之處也都是未曾有人到過的。」不料，他的探險隊在塔克拉瑪干沙漠中幾乎全軍覆滅，僅剩他和兩名助手狼狽地爬到和田河的乾涸河道，一泓泉水最終救了他們的命。從此以後，他就稱塔克拉瑪干沙漠為「死亡之海」。

我們是幸運的，由於興建了塔克拉瑪干沙漠公路，可以舒舒服服地乘坐巴士穿越沙漠，盡情欣賞沙漠之美，而不用擔心生命的威脅。當初興建塔克拉瑪干沙漠公路，主要是為了開採沙漠裡的石油與天然氣。

在進入塔克拉瑪干沙漠之前，我們先去位於沙漠邊緣的沙雁洲胡楊森林公園參觀。出乎我意料之外，沙雁洲的胡楊木竟是泡在水裡，我一直以為胡楊木是沙漠植物，只適宜乾旱土質生長，此處的胡楊木竟泡在水中也能存活，如此適應不同環境的剛強生命力，讓人肅然起敬。

秋天時節，胡楊木樹葉轉成金黃色，燦爛奪目，枝幹昂然挺立，點點樹影倒映在鏡子般的水塘中，樹與樹之間不似一般森林長得那麼密集，彼此保持距離，整個畫面顯得如此遼闊寂靜，透著荒漠中特有的孤寂，美的無以倫比。

然後，車子轉進筆直平坦的沙漠公路。沙漠中，隨時有沙塵暴，當日沙塵飛揚，天色陰暗，太陽如滿月，果真是「大漠風塵日色昏」。近黃昏時，車子仍在沙漠中行駛，我抬頭望向車外，一輪夕陽斜掛天邊，渾圓如血，馬上舉起相機拍照，唯有在沙漠中才能見到如此美景，也才能真正體會王維詩中「大漠孤煙直，長河落日圓」的淒美。

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隔天，晴空萬里，巴士仍在公路上急馳，筆直公路一直延伸入天際，兩旁沙丘層層起伏到天邊；金黃色胡楊樹點點分佈，枝幹扭曲，外皮斑駁，顯然已歷經千年乾旱，仍然屹立不倒；沙丘曲線柔美，如波浪般凝固於大地；整片沙丘景色如夢如幻，加上秋天金黃色樹葉，比我相像的沙漠更美，也更富色彩。

沙丘最美的是光影，我隨手拍照，遠處明暗斜影起伏，近處細細紋路綿延，真是大自然的美畫。沙漠中，沒有暄囂，沒有繁華，只有寧靜、蒼涼，以及靜靜的光影，彷彿時間也被吹皺了痕跡。

胡楊木既耐旱、耐寒、耐鹽、又耐水，在沙漠如此極端環境下，生存千年不死，死後千年不倒，倒後千年不朽，頑強挺拔，孤寂蒼桑，堅強見證歲月，真是沙漠中的黃金冑甲英雄。

穿越沙漠後，我們在喀什待了幾天，然後飛回烏魯木齊，飛機上我特別要求坐在臨窗位子。從空中俯瞰塔克拉瑪干沙漠，更是神奇，大自然的畫筆在沙漠中揮舞，創造出的沙丘光影圖案，複雜多樣，有蜂巢狀、羽毛狀、魚鱗狀，變幻莫測，不論何種模樣，都是曠世傑作，沒有一幅重複。我一直凝視著窗外，眼光捨不得離開，直到白雪覆蓋的天山赫然出現眼前，又是瞠目結舌的驚嘆。美哉，新疆。（寄自加州）

塔克拉瑪干沙漠邊緣的沙雁洲胡楊森林公園，胡楊木倒映於鏡子般的水塘中。

庫車大寺的禮拜大殿為木柱式，顯現中原文化在龜茲盛行的見證。