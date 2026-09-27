我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞運棒球／中華隊5：1勝中國奪銅 林昱珉8局10K無失分差點飆無安打

美軍印太司令登時代雜誌封面 稱對中國戰爭有信心 奉行1核心戰略

當我們再次說起死語

羅毓嘉
聽新聞
test
0:00 /0:00

流行就像喇叭褲，網路潮語如同中筒襪，每過二十年，總是會回來一次的。老歌之所以不死，本就因為它的經典──如今在網路上流竄的流行語，讀起來彷彿火星文──誰知道，這竟已經是個連蔡英文總統和陳水扁總統都在線上海巡，積極創造新一代潮流的時代了？

活得夠久，就可以見到聯發科連續漲停幾天。誰想得到呢。

剛開始用網路的1998、1999年，世紀之交，看不懂注音文的是跟不上時代的SPP，或至少是連56kbps撥接都沒用過的LKK。看到好文，路過幫推。好文借轉。看到好片，純推不下。在頻寬有限的時代，說話要精簡，字要少，但絕對還是要可愛。

泥說我這樣口愛嗎？很口以。安安泥好。百事可樂。

「屁咧，百事可樂不是你國小寫在畢業紀念冊上面的東西了嗎？」

而今我也已活得老到，當年的死語要活轉過來的年紀了。

流行就像七分帶工作口袋的寬版短褲。潮流，則是每一代人都以為自己發明了監介。它們或許來得毫無理由，但當網路世界某處閃爍著同一代人說過的話。意外地Threads抹去了人們的臉，重回到BBS那個奇異美好的偽匿名年代，我們浮出。我們3Q。當年孫燕姿唱過的綠光，在股市大跌的時候，總會再被唱起。

當我們再次說起死語，就像是貪食蛇在NOKIA 5130的螢幕裡，終於碰到了自己失落已久的尾巴。讓我們想起，我們只是老了，但，我們都還在這裡。

精華 FAQ

  • 文章主要談網路潮語與注音文的世代輪迴，從1998、1999年BBS與撥接時代寫起，對照如今Threads上的復古語言，說明死語會因集體記憶再次活化。

  • 作者提到早期網路頻寬有限，大家講話必須精簡，常用「路過幫推」「好文借轉」「純推不下」等縮寫式用語，並以注音文創造可愛、快速且具時代感的表達。

  • 文章最後想傳達的是，當我們再次說起曾經的死語，不只是懷舊，而是看見自己與同世代的人仍在場。語言流行會變，但人們的連結與存在感仍持續延續。

火星 陳水扁 蔡英文

上一則

古書街二泊

延伸閱讀

半生舊夢歸

半生舊夢歸
退休後的甜蜜負擔

退休後的甜蜜負擔
紅樓夢

紅樓夢
「主角」的旁觀者(下)

「主角」的旁觀者(下)

熱門新聞

影星麥特戴蒙在電影「奧德賽」中，飾演希臘英雄「奧德修斯」。(美聯社)

奧德賽vs.西遊記

2026-09-20 02:00
珍．奧斯汀在溫徹斯特的雕像。

珍．奧斯汀的故居

2026-09-21 02:00

異國相見歡

2026-09-20 02:00

高中老師未完成的託付

2026-09-22 02:00

那年的一條大新聞

2026-09-21 04:32
作者拍下在白宮前抗議的老太太Concepcion Picciotto。（圖／作者盧威提供）

白宮前遇孤老太

2026-09-20 02:00

超人氣

更多 >
川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了
日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退
蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他
有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人

有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人
華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點