我坐在前排票價昂貴的核心座位區，心中感謝著立立姐的贈票邀約，靜靜等待著我的偶像歌手——巴布·狄倫（Bob Dylan）的演唱會開場。

當年，他頂著一頭蓬鬆亂髮，抱著一把吉他、掛著口琴架就能走上舞台，用那沙啞的嗓音唱出「Blowin' in the Wind」。那種直接挑戰權威、批判不公的音樂與歌詞，對正值青春期的我來說，就是「酷」的最高境界。真難以置信今天還可以聽到看到這位傳奇人物。放眼望去，現場幾乎滿座的七、八千人，是不是也都和我一樣，抱著懐舊情懷而來的世代樂迷？

黃昏時分的The Rady Shell at Jacobs Park美得動人，這座佇立在聖地牙哥 灣的露天音樂廳，一邊是繁華市中心的高樓天際線，另一邊是太平洋的碧藍海水。海面閃爍著粼粼波光，偶爾帆船點點駛過，空中海鷗自由翱翔。微帶鹹味的海風，輕輕吹拂著現場或坐或躺的觀眾。這地方，我和先生以前夏天常常會帶孩子來聽演唱會。我們總是買最後方、票價最親民的草坪區。可以自己帶著野餐毛毯，躺著看星空、吹海風，享受聖地牙哥最經典的夏日音樂夜。

2021年，這座露天音樂廳耗費巨資建立了一個類似白貝殼狀的前衛舞台，具備了頂尖的聲控系統，能將表演者的音質精準地傳達到最後方的每個角落。但對一個老聖地牙哥人來說，我心底偶爾還是會懷念起過去那一望無際、毫無遮蔽的自然通透。

音樂會準時開始，開場的兩組嘉賓約翰·多伊（John Doe）與露辛達·威廉姆斯（Lucinda Williams），都是美國極具分量的草根民謠音樂人物，一下就把場子炒得火熱，也將大家對巴布·狄倫的期待拉到了最高點。

天色漸漸暗下，舞台上出現了兩位吉他手、低音大提琴手與鼓手，他們分立兩旁。中間那架立式電子鋼琴後面，站著一個穿著黑色連帽風衣的人影，頭上的帽子遮去了他大半邊的臉。我們趕緊看向兩邊的大螢幕，然而螢幕裡的畫面與舞台上如出一轍——沒有特寫，只有模糊的人影，也沒有任何開場白。緊接著，巴布·狄倫那略帶沙啞、帶著魔幻的聲音響起，那種美國西部鄉村藍調特有的吟誦，頓時在空氣中瀰漫開來。

我想，現場許多觀眾都與我一樣，極想一睹他的廬山真面目，不斷地在舞台與大螢幕中尋找著一點蛛絲馬跡。但是，狄倫究竟是狄倫。他整晚都躲在那架電子鋼琴後面，除了在每首歌的間奏短暫坐一下之外，一首接一首，八十五歲的他，毫無間斷地唱足了16首歌，整整一個半小時。

他沒有唱觀眾最耳熟能詳的「Blowin' in the Wind」或「Knockin' on Heaven's Door」；他的樂團也完全摒棄了花哨的電音合成，而是用最傳統的純手工樂器，靈動地演奏著藍調爵士。他們配合著狄倫的節奏，極具層次感地伴奏著，聽他「唸經」唸了一整晚。中途，一些感到失望的觀眾開始陸續離席。當狄倫唱完最後一首歌，他朝著觀眾微微點了一下頭，便轉身離去。

說老實話，我對這場演唱會是有些失望的，對熱愛他幾十年的歌迷們，他至少應該賞個臉說聲嗨吧！回家後我找出了樂評，發現觀眾的反響極其兩極。不滿的觀眾直言這是一場「傲慢的災難」、「隱形的歌手」，甚至引發了觀眾用腳投票的提前退場潮。有人抱怨連第一排都看不到他的臉，他整晚都在嘟囔唸經，感覺他根本不在現場。

然而，狄倫的死忠樂迷卻讚嘆：「這就是最純粹、不販賣花哨的狄倫，是一場極具藝術感的音樂饗宴。」他們認為他的聲音出奇地清晰且富有情感表達，伴奏陣容更是神級，強調「他不是來賣笑的」。「狄倫特意把舞台光線調到最暗，把自己藏在琴後，為的就是強迫觀眾拋開所有視覺干擾以及對偶像的崇拜，把全部的專注力，放回音樂、歌詞以及樂團的演奏本身」。

媒體的結論是：這是一場懂的人覺得是藝術神作，想看常規明星演出的觀眾則覺得浪費錢的極端演唱會。

無論如何，這就是狄倫數十年來一貫的反叛風骨。他完全不在乎台下的人怎麼想，他只忠於他自己的音樂，也是音樂史上目前唯一獲得諾貝爾文學獎的音樂家。能夠在聖地牙哥海風習習的夜晚，聽著這位85歲的傳奇詩人，如老僧入定般吟誦著他生命中的音樂與詩歌，懷念著我們的那個年代那些人生，物換星移的半個世紀後還能聽他演唱，這也算是一場極其難得、如夢似幻的緣分吧！

朋友，他的答案，其實早已飄蕩在風中了。（寫自加州）