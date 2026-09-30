Audie Leon Murphy（圖／作者林一平繪製）

在第二次世界大戰的浩瀚史頁中，奧迪·里昂·墨菲（Audie Leon Murphy, 1924—1971）是一位至今仍被傳頌的傳奇人物。他不僅是美國史上獲勳最多的士兵，也是一個從貧困農家子弟蛻變為好萊塢 影星的象徵。他的生命，凝結了勇氣、犧牲與戰後的創傷。墨菲曾謙虛地說：「我從不喜歡被稱作獲得最多勳章的士兵，真正的英雄是那些沒能回家的人。」

墨菲生於德州 金斯頓附近的佃農家庭，家境清貧。父親離家後，他僅受過五年教育便輟學，靠採棉與打獵維生。他解釋他神準的槍法:「因為每一發的失準，代表這一天全家人都要挨餓。」十六歲時母親去世，他與兄弟姊妹成為孤兒。他曾感慨：「在我的一生中，不記得自己年輕過。」1942年，懷抱報國之志的他多次嘗試入伍，卻因身高體重不足被海軍與海軍陸戰隊拒絕。最終，他在姊姊協助下虛報年齡，成功加入美國陸軍。

他隨著第3步兵師第15步兵團第1營遠征歐洲，先後參與北非、西西里、義大利與法國戰役。憑藉過人膽識與臨場指揮，他從小兵晉升為少尉，對「勇氣」有深刻體悟：「勇氣不過是下定決心，去做你知道必須完成的事。」

他最為人傳頌的是發生於1945年1月26日的法國霍爾茨維爾（Holtzwihr）之役。當時，墨菲率排抵抗德軍六輛坦克與大批步兵的猛攻。他命部下撤退，獨自掩護。當一輛美軍坦克殲擊車被擊中燃燒時，他躍上車頂操作機槍，連續射擊近一小時，擊斃數十名敵軍，迫使德軍坦克後撤。即使腿部中彈，他仍堅守至彈盡。事後他僅淡淡地說：「誰叫他們殺了我朋友。」此役使部隊免於全滅，他因之獲頒美國最高軍事榮譽勳章。

在近四百天的前線服役中，墨菲參與九場主要戰役，三度負傷，累計獲三十三項美國與盟軍勳章，成為美軍史上最受表彰的士兵。他坦言：「有時候，起身逃跑比留下更需要勇氣。」又說：「我害怕，但當戰鬥開始，我的思考被訓練與紀律接管，我只是做了必須做的事。」

戰後，墨菲登上《生活》雜誌封面，憑藉名氣踏入好萊塢，拍攝多部戰爭與西部電影，包括自傳改編的《地獄與歸途》（To Hell and Back）。然而，他長期受創傷後壓力症候群（PTSD）折磨，飽受失眠與抑鬱之苦。他曾沉痛指出：「沒有一個士兵能真正從戰爭中倖存。」他批評政府忽視退伍軍人：「他們讓軍犬康復再度適應生活，卻讓士兵立刻變回平民，任其自生自滅。」在當時避談精神創傷的年代，墨菲率先為退伍軍人發聲，推動戰爭心理創傷研究與醫療保障。

1971年5月28日，墨菲搭乘的私人飛機在維吉尼亞州羅阿諾克附近墜毀，五人全數罹難。遺體於陣亡將士紀念日尋獲，安葬於阿靈頓國家公墓。為表彰其精神與貢獻，美國陸軍設立「奧迪·墨菲士官獎」，以嘉勉優秀士官；德州則自1999年起訂每年6月20日為「奧迪·墨菲日」。

奧迪·墨菲的一生，見證了一個士兵如何在火線中誕生，也如何在戰後努力尋找人性的歸宿。他的勇氣，不止於戰場，更在於面對恐懼與創傷時，仍選擇坦然說出真相。（寄自台灣新竹）