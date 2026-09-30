圖／PPAN

琳達白天要上班，回家後就幫傑西卡照顧米力，長期下來，琳達身心疲憊，有一天終於倒在蛋糕店裡，她得了嚴重的憂鬱症 。最後，班是上不了了，蛋糕店也就另外請師傅來取代琳達。失去工作的琳達，只得在家做糕點賣給那些她熟悉的人來勉強度日，傑西卡有時也會幫母親烤烤蛋糕，但是大部分時間她都會出門找朋友玩。

漸漸地，琳達發現傑西卡似乎突然喜歡上嬉皮（Hippie）風格，一個耳朵穿了10幾個耳環，穿完鼻環又穿眉環，穿完肚臍環又穿舌環，成天塗個黑嘴唇、穿個黑皮夾克，讓琳達怎麼看都不順眼。更讓琳達不能接受的是，傑西卡不知道什麼時候又懷孕了，在琳達再三追問下，她終於同意帶她的男朋友旦紐來家中和琳達見面。

旦紐是一個藝術家，他在一家紋身店當紋身師，由於他的藝術造型風格獨特，很受當地一些警察們的喜愛，他在加州 聖塔克拉拉的紋身藝術界還是小有名氣的。當琳達一見到旦紐，就立刻明白傑西卡的嬉皮風格是打哪兒來的。

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琳達和旦紐坐了下來，談到傑西卡懷孕的事，旦紐說他做的事他會負責，並說他已經在物色房子，準備很快就會把傑西卡接出去一起住，而且等孩子生下來後，還打算和傑西卡結婚。琳達聽了旦紐的說法，覺得旦紐這個男生還算是靠譜的。

這一說又是半年過去了，一拖再拖，琳達還是沒有看到旦紐來接走她的女兒。最後，傑西卡在琳達家裡又生下了一個女兒雲玲，日子就這麼糊糊塗塗地過著，可是還不出半年，傑西卡又懷孕了，這下子可急壞了琳達，她不得不又約旦紐，催問他們到底有什麼打算，什麼時候結婚，什麼時候搬家，怎樣養他自己的孩子。

琳達還說，你不能就是這樣一個個生，而沒有任何計畫，也不養自己的孩子。這次旦紐終於說出他心裡的話，他提出來他可以立刻接傑西卡和他的女兒去他那裡住，至於什麼時候結婚，這是他和傑西卡的事。但是，他有一個前提，他沒有地方和能力來撫養米力，畢竟這孩子不是旦紐親生的，他沒辦法承擔這個責任和這孩子的生活。

可憐的米力，沒媽疼，沒爹愛，推來推去沒人養。其實，此刻琳達已經深深地愛上米力，而米力也和外婆有特殊感情，他非常愛外婆，也十分聽她的話，外婆可說是他的天，是他的一切。因此，琳達下定決心要領養外孫為自己的孩子，這就是琳達來律所的原因。

聽完琳達、米力和他們一家人的故事，我淚眼婆娑，儘管這個世界有黑暗、有不幸，但是更多的是充滿人情、充滿著愛，就如窗外光明燦瀾的景色。

這是我這麼多年以來，第一次處理外婆領養外孫的案子，我也特別用心幫助他們。我喜歡琳達和米力，只要他們來到律所，都會帶給我們一整天的甜美和溫馨。在我們為琳達遞交領養申請後，旦紐把傑西卡和雲玲接走了，看似一切將就此結束。出庭日定在一個半月後的星期一，就在這天出庭後，米力從此就要改口叫琳達為媽媽了。

這天，米力穿上了深青色的小西裝，非常可愛。他一進律所就對我說：「早上好，俐絲。」我低下頭蹲在米力腳邊問他：「米力，咱們準備好了嗎？長大了可要好好孝順你的外婆哦！」「我會的，我愛外婆，她是我的全部。」聽了米力那嬌嫩細膩的嗓音，看著他那雙會說話的眼睛，這個原本不該來到世界上的小生命，一個沒爹教、沒娘疼的小精靈，我的心被他融化了。我在米力的臉上親了一下，心想這麼乖巧懂事可愛的孩子，誰會不疼，誰會不愛呢？

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案子結束了，律所在我的發起下，大家總共捐了500美元給米力上學前購買書包和學習用品。琳達和傑西卡在政府政策的支持輔導下，開了一家自己的糕點店，她和女兒一起經營，我們當然是這家店的常客，不僅因為她們非常努力，更因為她們的蛋糕做得非常有特色，她們是我們值得幫助的人。

不久後，我和同事又來到了米力蛋糕店，停好了車推開玻璃大門，一眼就看到米力坐在收銀台旁，正在認真做功課。他一抬頭見到我，首先回頭朝著裡面大叫了一聲：「外婆媽，俐絲女士來了。」然後衝過來緊緊抱著我，他把他那太陽似的大眼睛笑成了彎彎的月亮。「看到我這麼高興嗎？」我問他，他說他知道是我讓他外婆成了他的外婆媽，我笑說不是我，是外婆對你的愛，是你的可愛、聽話與懂事，你真是個人見人愛的小精靈，這世界上沒有不愛你的人。

米力還告訴我，他每天放學後就來糕餅店幫忙看店，外婆媽和媽媽則在裡面做糕點，只要有人進門他就會告訴外婆媽，空閒時他就會坐在收銀台邊上做功課。忽然，他捂著我的耳朵悄悄地問我：「俐絲，妳知道我父親在哪裡嗎？」我愣了一下，我向他保證我會問一下他的外婆媽，然後再告訴他。

米力太懂事了，看到媽媽們在忙，他一定不會打擾她們，我只是不解地問自己，他為什麼那麼懂事、善良及善解人意，每次見到他都不想離開，尤其看到他那雙大眼睛所透露出來的不捨，讓我久久難以忘懷。只不過不知道他那個不知名的父親在哪兒，知不知道他當年的罪行有這麼一家人要幫他擔著，知不知道他有這麼一個可愛的孩子在想念他？

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米力是一段孽緣結的果，他身上流著一個流氓強暴犯的血液，是一個不受歡迎的孩子來到了人間，帶給他母親揮之不去的噩夢。然而這段孽緣卻因為在一個人的光環照耀下，有了一個完全讓人意想不到的美好結局。

在我過去25年中經手的領養案件中，有跨國領養，有外婆領養孫子，有兄弟姊妹領養自己手足的孩子，有兄姊領養同父異母的弟妹，也有陌生家庭領養別人的孩子，這些領養的家庭大都是出於善心和熱心。因為有他們這些領養人，世界上有千千萬萬被遺棄的嬰兒和孩童，在領養人的家庭重新找到了親人的關愛和溫暖，得到了良好教育。

倘若疼愛自己親生孩子是人的本性，那麼視別人的孩子如己出而善待，就應該被稱為是「天性」（一個上天所賜的品格）了。我們應打心底尊敬佩服這些領養人，因為他們被賦予了一個神聖的職責，那就是為老天爺扶養這些失去親生父母的孩子，協助他們邁向幸福之路。（下）

外婆媽（上）