我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美對中軍售有前例 六四後立法禁止 川普仍有1招能賣北京

加州10大最富郊區城 9個在灣區

補天䭔

栩栩
聽新聞
test
0:00 /0:00

䭔，餅也。《泉州府志》：「以米粉或麵和物於油內煎之謂之堆。」不過，現今日常語境中，餅的出線機率遠高於䭔，且涵蓋全面，燒餅蔥油餅奶油酥餅，凡公子吃的都是餅。䭔一字幾乎絕跡，除了蚵䭔。

蚵䭔是台灣西南濱海一帶常見小吃。午後，無人的廟埕口，頭家慢吞吞地調漿料，熱油鍋，取出五六支「觳仔」（khok-á）──這是這門手藝獨有的吃飯傢伙，長柄，勺面寬淺，介於勺與匙之間──先在觳仔上澆薄薄一層麵糊當底，堆覆餡料，再澆麵糊稍加整形，炸時連帶整支觳仔一道下鍋。蚵䭔故而又名為觳仔䭔。

然而，站在蚵䭔攤前，東看看西看看總也不見䭔字，充作餐牌的黃色塑膠板上寫著斗大的「蚵嗲」，蚵䭔的通用寫法。說是蚵䭔，當然不真的僅限這一味，蝦仁花枝豬肉一概不拘，但西南濱海盛產鮮蚵，就地取材，蚵䭔簡直無懸念勝出。日光沸騰，頭家低頭翻動著鍋裡的蚵䭔，補麵糊，拿竹籤戳洞，手中兩支觳仔在油鍋裡一起一落，如跳踢踏舞。在缺少名勝的鄉下地方，這也就算是值得誇耀的風景了。

再一會兒，屋裡的人們午睡醒來，從口袋翻出銅板，廟口就又有了香煙。起先由大人帶頭，後來全是小孩自行組隊。我自小深諳手腳勤快的小孩有糖吃的道理，1990年代Foodpanda、Uber Eats尚未問世，小孩熱中跑腿，家中長輩免不了就要咬牙掏錢。需求是被創造出來的。頭號金主當數我媽，然後就是四叔，金主未必次次都肯撥款，但一提蚵䭔，基本上都能順利過關。台南人吃䭔，另有一層淵源：端午多雨，相傳食䭔以補天。以蚵䭔取代石頭，在各種補天的神話中，堪稱妙想與滋味兼得的一舉。

買四枚蚵䭔，爸媽、我，以及照顧四叔起居的外傭。一人一枚。彼時四叔正處於化療期間，胃口奇差，卻仍強撐著病體陪我們說話，蚵䭔就是現成的話題。說著說著問題就來了，炸蚵䭔用什麼粉？

「黃豆粉。」四叔答，語氣篤定。

我半信半疑，連忙又折回去問，還真的是。

蚵仔易腐，台北因而罕有蚵䭔攤。我循著網路介紹去了永樂市場後方「蔡記」，口味十分清淡，不腥，只可惜海味稀薄。我照吃不誤。四叔過世後，偶爾想起來就買蚵䭔吃，死亡撕裂出巨大的空洞，補是補不了的，只能交給沉甸甸的蚵䭔去鎮一鎮。

精華 FAQ

  • 蚵䭔是台灣西南濱海一帶常見的小吃，做法是把麵糊與餡料放在特製觳仔上再下鍋油炸。雖然名稱可泛指多種餡料，但以鮮蚵版本最具代表性。

  • 文中引用台南人關於端午多雨、食䭔補天的說法，將神話想像與地方小吃連結起來。作者以蚵䭔取代石頭來談補天，讓食物同時承載民俗與趣味。

  • 作者因四叔罹病期間曾一起吃蚵䭔而留下記憶，四叔過世後，每次再吃都像是在撫平失落。蚵䭔不只是食物，也成了作者懷念家人、面對死亡空洞的寄託。

上一則

肉圓店變身藝廊…台灣好推藝術共享計畫 「藝品出租」能在台灣實現？

延伸閱讀

義烏的紅糖

義烏的紅糖

三朝飯

三朝飯
第二故鄉──宜蘭

第二故鄉──宜蘭
料理功夫／早餐軟蛋餅

料理功夫／早餐軟蛋餅

熱門新聞

珍．奧斯汀在溫徹斯特的雕像。

珍．奧斯汀的故居

2026-09-21 02:00

高中老師未完成的託付

2026-09-22 02:00
塔克拉瑪干沙漠的光影，彷彿時間也被吹成了痕跡。

穿越塔克拉瑪干大沙漠

2026-09-27 02:00

人生轉折點

2026-09-22 02:00

平凡裡的微光

2026-09-26 02:00
偏愛。（圖／李進文）

偏愛

2026-09-25 02:00

超人氣

更多 >
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查