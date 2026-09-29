圖／PPAN

2012年6月初，清晨的矽谷 在明媚陽光下顯得格外有精神。我翻開日曆，這天是六月一日國際兒童節，是我小時候最期待的日子，每每在兩周之前，做孩子的我們早就已經開始籌畫，準備好好享受兒童節。

兒童節這天我們不用上課，大家都穿上漂亮的衣服，手上拿著喜愛的糖果，在遊樂場奔跑嬉戲，盡情享受屬於孩子的節日，回憶兒時過往，微笑不由自主堆滿在臉上。我的思路忽然被推門進來的小男童給打斷了，這男童約莫3至4歲，他面帶笑容，兩個明亮的大眼睛在長長的睫毛下閃閃發亮，捲曲的頭髮，厚厚的嘴唇，典型非洲裔孩子的五官。但再仔細一看，他的膚色白白淨淨，我閃過一個念頭：「他應該是黑白混血兒吧！」他後面跟著進來一名40多歲、身材微胖的白人女性，她同樣面帶笑容，自我介紹她叫琳達，是這個小男孩米力的外婆。

他們的笑容甜美，令人感覺十分親切，接著我領著他們一同走進會議室，米力看了我一眼，眼睛笑成了一條線，然後十分友好地在我旁邊坐下來。我順手摸一下他頭上的捲髮，他溫馴地坐著，打開了手中畫本開始認真畫畫。琳達向他投去十分憐愛的眼光，然後轉過頭來向我敘述她今天來律所的目的。

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事情要從琳達讀高中時開始說起，那時候她是一個美麗乖巧的女學生，在學校運動會認識了比她高一級的男孩瓦茲。他倆當時都被學校推薦為學校運動會長跑項目的計分員，在一起工作了三天，琳達被瓦茲認真負責的態度打動了，而瓦茲則對琳達的美麗善良動了情。

他們從認識到相愛，在琳達高中畢業後他們就結婚了。瓦茲白天在加油站打工，晚上繼續上大學讀金融，將來想成為一個會計師；琳達白天則在蛋糕店找了一個自己喜歡的工作，那就是做藝術蛋糕，晚上去烹飪學校學習糕點製作，將來想成為一名糕點大師。他們婚後的生活雖然忙碌，但是為了彼此美好的未來，還是過得很開心。

時間飛逝，眼看他們結婚即將滿一年了，他們計畫下個月的聖誕節出去度假，一來緩解他們這一年的緊張情緒，二來他們自從結婚登記後，還沒有去蜜月旅行。他們計畫了幾天，準備先開車去拉斯維加斯觀看大型表演，再去洛磯山脈附近的環球影城，回程還可去果杏農場買些新鮮的蔬菜水果。他們把一切都準備妥當，就只等待著啟程的時刻。

但就在出發前一晚，琳達先回到家，左等右等就是不見瓦茲回家，一直到半夜才接到警察的電話，說瓦茲晚上下課後在學校停車場遇到搶匪，他拚命想護住自己的錢包，最後被搶匪捅了六刀，倒在血泊之中。等校警發現瓦茲，連忙把他送去醫院搶救，卻因為失血過多，搶救無效而一命嗚呼了。

送走了瓦茲，琳達生了一場大病，經歷5天高燒不退，她覺得渾身上下都沒有力氣，在家撐了幾天，服下大量的退燒藥還不見好轉，最後只得去醫院看急診，醫師意外發現她已經懷有六個月的身孕。琳達大吃一驚完全沒有心理準備，懷胎六個月也不可能做人工流產，加上她十分思念瓦茲，想生一個瓦茲的骨肉，於是就這樣把女兒傑西卡生了下來。

傑西卡長得像母親一樣非常漂亮，琳達把她捧在手心呵護，可是琳達慢慢地發現，傑西卡從小就比同齡的孩子遲鈍，上學後更是完全跟不上學校的功課。7歲那年，傑西卡被醫師診斷為先天發育遲緩以及學習智障。由於琳達一直走不出懷念瓦茲的陰影，她決定不再婚，一個人把全部全力都放在傑西卡身上，她決定好好撫養傑西卡，於是琳達把傑西卡送去特殊學校讀了十年，初中勉強畢業後，她就在家中待業。傑西卡除了讀書，別的方面都還算靈光，琳達在家教她一些做糕點的手藝，但又不捨得累到她，怕她出去工作吃苦頭，就把她養在家中，自己一個人去上班，日子就這樣過了幾年。

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有一天，琳達為了多賺些生活費加班到深夜11點，當她回到家時，傑西卡卻不在家。她左等右等，一個不好的預兆出現在她的腦海裡，16年前也是深夜，她的心上人一聲不響就永遠離她而去，今天同樣是一個深夜，同樣是在等待她最親的親人，想到這裡她整個人幾乎要窒息。就在這時，桌上的電話響了，同樣是警察打來的，琳達用發抖的手接上電話，電話那頭傳來了警察的聲音：「哈囉，妳是傑西卡的母親嗎？」「是的。」琳達答道，「傑西卡現在在醫院，沒有生命危險，妳可以來醫院帶她回家嗎？」琳達心上的石頭總算放下了。

琳達趕忙去醫院把傑西卡接回家，可是傑西卡好像受到了極大驚嚇，進門後一直躲在黑暗中，只要琳達一打開窗簾或是開燈，她就大哭大叫。幾天後，家裡來了幾位警察，說是來了解那天事發經過，可是傑西卡一見到任何陌生人就失控地大聲尖叫，根本沒法接近或進行詢問。無奈之下，琳達只得去請心理醫師來家中給傑西卡看病。

慢慢的，傑西卡和心理醫師溫迪熟悉起來，她告訴了溫迪那天所發生的一切。原來，那天晚上傑西卡在家待得太無聊了，於是約上比自己大三歲的同學索菲亞來開車接她一起去市中心看電影。她們為了省錢，就看了半價的夜場，可惜電影太沒意思了，於是看一半就離開了。

後來索菲亞和傑西卡到地下停車場找車，索菲亞準備先送傑西卡回家然後再自己回去，地下車庫又黑又大又不見半個人影，她們在裡面轉了兩圈，還是沒找到車。就在此刻，五個非洲裔的年輕男人突然出現在她們的背後，還沒有等她們搞清楚狀況，他們已經從後面抱住了她們，然後拿布堵住了她們的嘴巴，硬是把她們兩人分兩個方向拉開，對她們開始非禮。

傑西卡只記得自己奮身抵抗，結果被他們打得遍體鱗傷，然後三個黑人多次輪姦了她。他們做完案後揚長而去，傑西卡坐在地上雙手緊緊抱住自己赤裸的身軀大聲哭泣，不久，好心的路人發現了她，一邊幫她披上她的衣服，一邊趕緊報警，警察趕到現場後把她送去了醫院。醫師為她注射鎮靜劑後，幫她洗淨並包紮身上的傷口，並用大量清水沖洗她的私處，待處理完一切，醫師就根據傑西卡身上的證件，通知琳達去接她回家。

琳達知道後，對傑西卡的遭遇非常心痛，她看著自己用心呵護的女兒竟然被歹徒如此凌辱糟蹋，心中充滿憤怒痛苦萬分，可是又能怎樣呢？只能希望警方能盡快抓住歹徒，為她女兒出氣，也祈求這樣的事不要再發生了。幾個月後，這件事慢慢平息下來，琳達則更加嚴格管制傑西卡，她受不了傑西卡再發生任何意外了。

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就這麼一天過一天，琳達發現傑西卡腰身越變越粗，剛開始她誤以為是傑西卡最近一直不動而發胖了，可是越看越覺得這事情沒那麼簡單，琳達便抽空帶傑西卡去醫院檢查，原來傑西卡懷孕了，而且已經有6個月。琳達算了一下，應該就是事發當天懷上的，這個突如其來的打擊讓琳達徹夜難眠，心想這可怎麼辦呢？

無奈之下，就在年底，傑西卡生下了一個男嬰米力，這時我才明白為什麼米力看上去是個黑白混血的孩子。自從米力生下來之後，傑西卡這個年輕的母親，對自己的孩子不聞不問，心中只有恨，沒有一丁點愛，就因為米力是那個傷害自己的黑人所留下的種，所以每次當傑西卡碰到不順心的事，就會朝著米力大喊大叫，而米力這孩子不哭也不鬧，只是瞪大眼睛盯著傑西卡。

琳達每看到這一幕心就會滴血，畢竟這並不是這可憐孩子的錯，她自然而然就成了米力的保護傘。為此，琳達毫無怨言撫養米力，盡量用自己的愛心來彌補米力所失去的母愛。米力也似乎知道自己的來歷，從小就乖巧懂事，很少啼哭吵鬧，這也讓琳達更加倍心疼他。（上）

外婆媽（下）