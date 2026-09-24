奧斯陸的露天生命劇場(下)

維格蘭雕塑公園正門。

此後的二十多年裡，維格蘭實踐了他的諾言。他近乎自囚般地足不出戶，將自己後半生的全部心血、熱情與靈魂，毫無保留地傾注在了這片土地上。他不僅僅創作雕塑，甚至連整個公園的景觀設計、中軸線的規畫、樹木的布局，也都一手包辦。

公園於1924年始建，維格蘭開始了他嘔心瀝血的長征。他獨立完成了公園整體的規畫藍圖和數百件雕塑的設計。這場創作是如此的純粹，以至於在第二次世界大戰爆發、納粹德國 的大鐵蹄踏碎挪威 的土地時，戰火也沒能終止他在工作室裡的雕鑿。他超越了政治、時局，只聽從內心藝術神祇的召喚。

直至1943年離世，維格蘭也未曾離開，他的骨灰按照其遺願，永遠地留在了他生前居住並創作的公園塔樓裡。他與自己的作品融為一體，守望著這片他用生命換來的綠地。而這座公園的建設，直到他死後的1950年才竣工。

一場突如其來的拆遷危機，最終成全了一段藝術史上的神話。維格蘭用一生的自由、孤獨與不懈的勞作，換來了這座名垂青史的藝術天堂。現在，因為這座雕塑公園，奧斯陸得到了世界公認的「雕塑之城」美譽，維格蘭也毫無爭議地成為了一代象徵主義的雕塑大師。值得一提的是，他那顆關懷人類命運的心靈，還留下了另一件傳世之作，他正是舉世矚目的諾貝爾和平獎獎章的設計者。

全方位領略了維格蘭的雕塑風格，對於曾經學畫多年的我來說，有一種似曾相識的感覺，情不自禁地想到了羅丹。事實上，這兩位大師之間存在著深厚的師承與精神寄託關係。1890年代，正值維格蘭在歐洲各國遊學的青年時期，當他抵達「藝術之都」巴黎時，曾頻繁地出入羅丹的工作室。在那間充滿了石膏粉塵、卻孕育著現代雕塑革命的房間裡，維格蘭得以近距離地觀摩羅丹的工作，吸收了這位大師的創作精髓。這段寶貴的巴黎經歷，被公認為是維格蘭藝術生涯中至關重要的轉捩點。

羅丹對於人體形態的解構、對肌肉纖維中蓄積的張力的釋放，以及對人類內心最隱祕情感的深刻探索，給了年輕的維格蘭以雷霆萬鈞般的啟發。維格蘭日後那些標誌性的、純粹用裸體雕塑來展現人類生命輪迴與情感張力的美學風格，正是深受羅丹藝術思想的催化與激勵。

除了美學風格的承襲，羅丹與維格蘭兩人在具體的創作模式上也有著驚人的相似之處。他們在面對宏大敘事時，都不完全依賴自己親手去一刀一鑿地雕琢每件龐大的大理石或花崗岩，而是由大師親自構思、製作精細的小幅泥稿，再由其身後專業的工作室助手、石匠進行等比例的放大與具體的技術執行。

羅丹以《思想者》、《地獄之門》等不朽之作，確立了他「現代雕塑之父」的崇高地位；而維格蘭則完美地繼承了羅丹「透過人體表達深邃哲思」的衣缽，並將這種觀念推向了更大規模的空間敘事。他將羅丹散落的珍珠串聯起來，在奧斯陸的土地上，構築了這座舉世無雙的「露天生命劇場」。

依依不捨告別維格蘭公園，聽著遠處噴泉純淨的水聲，我漸漸明白這些沒有生命的石頭與青銅，為何能夠如此深刻地打動人心？它們不僅僅是在展示人體解剖學上的幾何之美，更是在用一種近乎殘忍的直白，揭示著每個人都必須面對的生命真相。它讓每一個匆匆過客在此駐足，思索自己的過去、現在與未來。（下）（寄自加拿大）

高台遠眺宏大中軸線。

奧斯陸的露天生命劇場(上)