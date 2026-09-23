奧斯陸的露天生命劇場(上)

生命之柱遠景。

當郵輪 停泊在挪威 首都奧斯陸的港灣，夏日的微風夾雜著海水的鹹腥，紛紛撲面而來。興沖沖下了船，我們慕名前往城區西北角的維格蘭雕塑公園（Vigeland Park）。

步入占地五十公頃的公園，首先感到的是莊嚴而開闊的氣勢。整個園區嚴格地沿著一條長達八百五十米的中軸線橫亙展開，從入口處低迴的起點，到極目高處的平臺，視線始終暢通無阻。這種幾何學上的對稱與極致的開闊，給人一種近乎宗教般的儀式感。道路兩旁綠樹成蔭，繁茂的枝葉在北歐澄澈的日光下投下斑駁的光影。草坪如毯，鋪展著大自然最底層的底色。

然而，這片綠色史詩中最引人注目的，無疑是散布其間的數百座雕塑。它們沒有華麗的裝飾，沒有巴洛克式的繁複褶皺，更沒有英雄般的誇張姿態。締造者古斯塔夫·維格蘭（Gustav Vigeland）剝離了歷史的衣冠與神話的面具，只以最赤裸的人體語言，在天地間講述著生命最本質的故事。法國藝術巨擘羅丹（Auguste Rodin）曾說：「藝術之源，在於內在的真。」維格蘭無疑深諳此道，他用花崗岩與青銅，構築了一座人類靈魂的編年史。

沿著中軸線前行，最先映入眼簾的是橫跨在碧水之上的石橋。這座長達百餘米的石橋，兩側井然排列著五十八座青銅雕像。它們如同歷史長河兩岸的守望者，默默注視著每一個過客。雕塑中的人物有男有女，有老有少，有的在曠野中奔跑，有的在膝下嬉戲，有的雙手托腮沉思，有的張開雙臂熱烈擁抱。在這裡，藝術家拒絕了塑造神祇或偉人的誘惑，他將神聖的目光投向了最平凡的人。那些肌肉因發力而產生的張力、肢體在空中交錯的動作、面部細微而複雜的神情，無一不充滿了熱騰騰的生命氣息。這些青銅在陽光的曝曬與風雨的洗刷下，泛著冷峻的光澤，但其內在所包裹的，卻是人類情感中最炙熱的溫度。

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在這些青銅群像中，最著名的當屬那尊被奉為挪威國寶級的雕像「憤怒小男孩」。這尊只有一米多高的雕軀，在廣闊的公園中顯得如此渺小，卻散發出驚人的情感能量。他緊握雙拳，眉頭深深地鎖在一起，嘴唇撇向一側，整張小臉上寫滿了無以復加的委屈、憤怒與不甘。

他那隻微微抬起的右腳，彷彿蓄滿了全身的力量，隨時準備狠狠地跺向地面，以此來發洩心中那滿腔的怒火。孩子天真、任性且毫無掩飾的情緒，被藝術家捕捉得淋漓盡致，每一名駐足於此的遊客，無不發出會心的一笑。因為被世界各地、操著不同語言的遊客長時間觸摸，小男孩的左手和左腳已被磨得閃閃發亮，在灰綠色的青銅底色中顯得格外耀眼。「憤怒小男孩」成了遊客爭相合影與祈求好運的熱門景點，這尊因憤怒而生的雕像，最終卻收穫了世界上最多溫柔的撫摸。

「生命之橋」上的憤怒小男孩雕塑。

凝望著這個跺腳的孩子，陽光穿透樹梢落在我身上，卻激起我內心一陣隱祕的漣漪。我按捺住喧囂的思緒，捫心自問：在我的靈魂深處，是否也曾長久地住著這樣一個憤怒的小男孩？他曾因為什麼不公的事而滿腔怨懟？他又曾在無數個漆黑的深夜裡，如何獨自咬緊牙關，試圖撫慰那顆受傷的心靈？

其實，每個人的內心深處，都隱藏著一個小小的憤怒男孩。當歲月靜好時，這個憤怒的男孩便安然地躲藏在意識的陰影裡，乖巧得讓人幾乎察覺不到他的存在；然而，當命運的逆境將人逼入死角，這個小男孩就會突然跳出來，在我們的心底瘋狂地跺腳生氣。

心理學家常說，憤怒只是表象，其背後往往隱藏著無法直視的創傷。那些創傷，可能來自職場上不被理解的委屈，可能來自人際相處中被背叛的痛楚，更可能深深地根植於無法選擇的原生家庭。回望過去走過的路，我由衷地慶幸，自己心中那個憤怒的男孩早已在顛沛流離中悄然長大。如今，我隱隱看見他正轉過身，緩緩離我遠去。這種遠去，並非因為我具備了多麼寬弘大量的聖人襟懷，而僅僅是因為隨著歲月的流逝，我早已度過了耽溺於憤怒的年紀。

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穿過石橋，歷史的膠捲彷彿翻過了激昂的序曲，步入了一段厚重的過渡樂章，那就是噴泉廣場。巨大的噴泉矗立在廣場中央，數尊體格魁梧、肌肉虯結的壯漢，正合力托舉著一個巨大的圓形水盆。那水盆沉重得彷彿承載著整個世界的重量，清澈的水流從高處傾瀉而下，化作漫天飛濺的水霧，在陽光下折射出絢麗的彩虹。這壯觀的景象，讓人聯想起希臘神話中被懲罰永遠扛著蒼穹的阿特拉斯（Atlas）。

而在噴泉的四周，環繞著一圈獨具匠心的樹叢雕塑。每一組雕塑，都以人類肉身與植物樹木相結合的形式呈現。在這裡，樹木不再僅僅是自然的裝飾，而是化身為「生命之樹」的神聖象徵。不同年齡的人物依附在粗糙的樹幹與蜿蜒的枝椏間，從尚在襁褓中的嬰兒，到青澀的少年；從強壯的成年，再到枯槁的老者。這寓意著人生的成長、繁衍、衰老與枯萎。水流的不息與樹木的枯榮交織在一起，無聲地宣告著：個體的生命或許短暫如草芥，但生命本身的律動，卻在這種繁衍中獲得了永恆。

繼續前行，沿著石階緩步登高，整個公園最令人震撼的景觀終於傲然出現，那就是聞名於世的「生命之柱」。它如同千百首交響樂最終匯聚成的黃鐘大呂，矗立在高臺中央，直插雲霄。這根高達十七點三米的巨大柱體，並非由零碎的石塊拼接而成，而是由一整塊巨大的、重達數百噸的花崗岩雕刻而成。遠遠望去，它猶如一股從大地深處噴湧而出的生命洪流，帶著無可遏制的原始衝動，直衝北歐凜冽的天際。

走近細看，這尊巨柱給心靈帶來的衝擊力簡直讓人窒息。只見一百多個與真人等大的裸體人物，彼此緊密地纏繞在一起，形成了一個螺旋上升的壯觀結構。男女老幼、強壯與羸弱、豐腴與枯槁，全部毫無保留地交織在一起。在這根柱子上，你找不到一個明顯的起點，也看不到一個確定的終點。他們有的正奮力向上攀爬，踩著他人的肩膀，眼神中寫滿了對高度的渴望；有的在混亂中迴首張望，目光中流露出對未知的迷茫與恐懼；有的則在力竭之際，依然死死地相互扶持、彼此托舉。

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這座雕塑並非在表現某一個特定歷史人物的個人命運，而是化身為一個宏大的隱喻，象徵著整個人類群體在漫長的時間長河中，那種生生不息的掙扎與輪迴。這正如尼采（Friedrich Nietzsche）在《查拉圖斯特拉如是說》中所宣告的：「人是一根繩索，架在禽獸與超人之間──一根凌空於深淵之上的繩索。」這根生命之柱，正是人類試圖擺脫獸性、走向神聖的精神圖騰。

漫步在別緻的公園，任何一個初到此地的遊客，都會被其龐大的裸體雕塑數量所震撼。然而，身處這片赤裸的叢林中，內心卻絲毫不覺得低俗與冒犯，反而湧起一種近乎肅穆的純淨感。藝術家在這裡做出了大膽的減法：他刻意剝去了衣服的遮蔽，剝去了身分、地位、財富與階層的外在符號，強迫所有人回歸到初生時最本真的狀態。當人類失去了華服的裝飾，剩下的便只有毫無修飾的靈魂。

在這裡，人體不再僅僅是一個生理學意義上的存在，而是成為了一種表達哲學情感與形而上思想的最高媒介。親情間的舐犢之愛、戀人間的生死相依、朋友間的患難與共，以及生命中的喜怒哀樂，乃至生老病死的無奈與必然，都通過最純粹的肢體語言得到了充分的展現。

在這座令人震撼的公園背後，隱藏著一段傳奇故事。雕塑家維格蘭於1869年出生於距離挪威南部城市曼達爾（Mandal）不遠的一個小鎮。他的父親是一名木刻藝人，這讓維格蘭從小耳濡目染，在木屑與線條中嗅到了藝術的芬芳，受到了最初的薰陶。十五歲那年，滿懷憧憬的少年隻身來到奧斯陸學習木刻，試圖用雙手雕刻出屬於自己的未來。然而命運弄人，僅僅兩年後，父親猝然離世，家庭的重擔讓他不得不中斷學業，黯然回到家鄉。但藝術的火種一旦點燃，便絕非貧困與苦難所能澆滅。

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四年後，他懷揣著僅有的幾枚硬幣，再度重返奧斯陸學習雕塑。幸運的是，他的才華沒有被埋沒，兩位慷慨的雕塑家發現了這塊璞玉，資助他前往丹麥首都哥本哈根深造。此後的歲月裡，維格蘭如同一個不知疲倦的朝聖者，先後流浪於巴黎、柏林、佛羅倫斯，在歐洲文藝復興的搖籃與現代藝術的浪潮中，他一邊工作一邊學習。他在義大利各地完成了他的藝術洗禮，正是這段博採眾長的遊學經歷，為他日後獨樹一幟的象徵主義雕塑風格奠定了堅不可摧的基石。

然而，真正成就這座公園的，卻是歷史上一次著名的拆遷危機。1921年，奧斯陸市政府為了建造一座新的城市圖書館，決定徵用並拆除維格蘭當時租用的工作室。對於一名正值創作巔峰期的雕塑家而言，失去工作室無異於藝術生命的夭折。面對即將無家可歸的窘境，維格蘭展現出了他性格中極其狂傲與決絕的一面。他與奧斯陸市政府展開了一場被後世稱為「以房產換靈魂」的世紀豪賭。他站在決策者面前，直視著他們的眼睛，扔下了一句震驚世人的豪言：「你們給我一片綠地，我要讓它聞名世界。」

這份近乎瘋狂的自信，最終打動了城市的決策者。雙方達成了一項在世界藝術史上都絕無僅有的破天荒協議：市政府免費為維格蘭建造一座豪華的大樓，供其終身居住、生活與創作；而作為交換的代價，維格蘭承諾將他未來一生創作的所有作品，無償捐贈給這座城市。（上）（寄自加拿大）

奧斯陸的露天生命劇場(下)

中軸線最西端的「生命之輪」雕塑。