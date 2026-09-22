那隻貓不是正式送給我的。

我自己的貓病死後，我在院子裡給牠挖了個坑，土不深，鐵鍬下去有點發澀。埋好之後剛剛堆出一個小土包，正好碰見我表哥。我們兩個人在院子裡站了一下，四目相對，誰也沒說話。那時候家裡已經出過變故，父輩慢慢失和，小輩也不再像小時候那樣傻玩傻樂。人見了面，先想一句話該不該說，想完也就算了。

那隻貓就是那陣子回來的。

剛帶回老宅那陣，我遠遠看見過牠一次。白還是白的，身影一縱就過去了，快得很，我一時沒把牠和後來那隻院裡的髒貓連起來。牠原先不是普通家貓，是一隻身體雪白、尾巴純黑、沒有一點雜色的波斯貓，貓圈裡有個雅稱，叫「雪中送炭」。

我早先在我表哥和他女友住的樓房裡見過牠。那時候他們有自己的小窩，像一個小家庭，我常過去打牌吃飯，進門出門都沒什麼顧忌。那貓被他們當孩子一樣寵著，白得像個雪球，鬆弛又傲氣，只認主人，看不上我這個小屁孩，連摸都不讓摸。牠站在沙發靠背上看人，一副住慣了樓上的樣子。那時我表哥的日子也是過得完整、有條理，屋裡亮，飯桌熱，貓乾淨，人說話也不繞。

剛回老宅那次，我遠遠看見牠，腦子裡先出來的還是這副樣子，覺得牠大概還沒怎麼變。

再後來認真看見，才知道不是那麼回事。

牠是慢慢髒下來的，白還是白，只是發灰，像舊棉絮，貼在身上。牠見人先躲，逼近了又凶猛。我後來還見過牠被別的貓堵在家門口打。門口就那麼點地方，退也退不開，只能硬挨著，牠原來不是這樣的。原來在樓房裡，牠連不讓人摸都帶著底氣，後來在老宅，連門口都守不住。

我表哥那時自己的生活也是一團亂，分手後帶著貓回老宅，住自己小時候住的那間房。人是回來了，貓也帶回來了，只是沒人正經管。牠原先在樓房裡長大，不會過院子裡的日子，沒有生活能力，怕人，也凶人。落魄這個東西，不只在瘦和髒，更大還在眼神。人有眼神，貓也有。瘦能養回來，髒也能洗掉，眼神最誠實也最難改，眼神一變，就很難再改回去。

起先我只是順手給牠添一點飯，牠不肯靠近，吃也吃得快，吃完就走。後來水是我換，貓罐頭也歸我買。牠不是誰鄭重託付給我的，也不是誰把牠扔下不管。只是人沒把話說出來，貓慢慢到了我手邊。那時候我自己的貓剛埋下去不久，院裡空著一塊地方，自己心裡也空著一塊。院裡偶爾碰見我表哥，還是沒什麼話。他沒說過「這貓給你」，我也沒問過「是不是歸我」。有些東西就是那樣，不說，也能慢慢落定。

我花了不少錢買貓罐頭，把牠一點一點餵熟。牠起先很怕我，怕裡帶著凶，走近一點，牠就往後縮，縮到退無可退，又把身子繃起來，像誰都欠牠一口氣。後來終是餵熟了，體力也慢慢恢復，還跟別的貓打贏過一次，只是贏得很難看，抱著另一隻貓從屋頂一起滾下來。兩隻都沒受傷，就是摔得疼隻牠像是學會了這院子裡的活法，只是學得不怎麼體面。

我養過別的貓，也收養過野貓，知道貓真信了人是什麼樣。野貓餵熟了，往往很快就鬆下來，身子一塌，肚皮朝天，整隻貓都掛在人身上。牠不是。牠後來也會過來，也會吃，也會爬到我腿上坐著，只是坐得很客氣，沒有別的貓那種把全身重量都交出來的鬆弛。倒像一個尚未熟絡的孩子坐在大人腿上，背挺著，收著，不往下滑。牠也親近我，只是親近中一直帶著一點分寸，到死都這樣。

說起來，我和我表哥跟貓的緣分也不是後來才有的。小時候還走不穩，跟著祖父過日子，為了先摸一下祖父養的那隻貓，鬧過，搶過，也打過。後來各自長大，各自養貓。再後來，日子壞了，人也散了，最後又是一隻貓，慢慢歸了我。

後來那隻髒貓是在我這裡老死的，牠到死也沒真正成為我的貓。牠會爬到我腿上，會在我身邊待著，只是始終沒把那口氣完全放下來。我們幾個表兄弟小時候那種傻玩傻樂，經歷了那些家庭變故以後，也早回不去了。人走散以後，有些話還是不說，有些東西也還是會慢慢遞過來，貓算一個。只是東西能遞，人不必回到從前。牠後來能靠近我，卻再也不是原來那隻貓了。（寄自瑞士）