克林姆的拜占庭
▋拜占庭藝術的重要特徵
愛爾蘭詩人葉慈晚年的顛峰之作〈航向拜占庭〉（余光中譯）其中一段：
哦，諸聖立在上帝的火中，
如立在有鑲金壁畫的牆上，
來吧，從聖火中，盤旋轉動，
且教我的靈魂如何歌唱。
詩人妙筆生花，把古帝國轉化成為自己的精神嚮往。拜占庭帝國的首都位在今天的土耳其伊斯坦堡，葉慈本人似乎並未真的去過，但他詩中描繪的意象卻非空穴來風，精準得很。今天我們到伊斯坦堡旅遊，必然會去聖索菲亞大清真寺（又稱聖索菲亞大教堂），穹頂以及許多精緻美麗的大幅鑲嵌畫，都金光燦燦，畫面裡的神、天使與人物，都被炫目如火的金片環繞著，看到就馬上能理解什麼叫「諸聖立在上帝的火中，如立在有鑲金壁畫的牆上」。
相較於其他地區的中世紀藝術，以炫爛奪目的金色搭配其他鮮豔色彩，營造出絢麗奢華的畫面，可以說是拜占庭藝術的重要特徵。對拜占庭帝國的貴族以及巧匠們來說，這種富麗堂皇的藝術風格與宗教信仰結合，要表達的是珍貴、神聖與莊嚴。
提到拜占庭，許多人會先聯想到帝國遲暮，但事實上拜占庭的早期十分風光。六世紀時，拜占庭在雄才大略的皇帝查士丁尼一世領導之下，疆域橫跨歐、亞、非三洲，甚至收復了整個「故國」義大利，將之納入版圖達百餘年。義大利城市拉溫納成為當時拜占庭帝國的第二首都，帝國在西方的灘頭堡。因此直到今天，拉溫納城依然擁有許多拜占庭的遺跡，其中之一是聖維塔教堂。教堂中存有兩幅著名鑲嵌畫，正是金光閃閃的早期拜占庭藝術代表作，一幅是查士丁尼一世與他的隨從，另一幅的主角則是查士丁尼的妻子狄奧多拉皇后。
鑲嵌畫忽略透視立體而呈現平面感，但又極度的輝煌，營造出一種超乎俗世的莊嚴氛圍。畫裡的皇后身披華麗長袍，佩戴繁複的珠寶，在金色的光暈中凝視著觀者，好似不處於現實時空而身在永恆境域。這樣的表現方式，將狄奧多拉皇后從俗世的女性美抽離出來，創造出一種女性美與神性光輝結合的神聖之美。
時光荏苒，千餘年後的1903年，一位維也納的畫家來到聖維塔教堂，看著這兩幅畫，瞬時感到心靈被深深震撼，他的名字是克林姆（Gustav Klimt）。當時的克林姆四十一歲，已經擁有相當的名氣。
由於他的作畫主題多是女性的身體，畫面經常帶有坦率無畏的性意涵，因此普遍被當代人認定是情色畫家，這評價其實也不失公允。在見到聖維塔教堂的鑲嵌畫，尤其是狄奧多拉皇后的那幅之後，克林姆的藝術風格產生明顯的變化，進入所謂的「黃金時期」。他在油畫上大量使用金銀箔、象徵符號與複雜的裝飾，呈現如夢似幻的拜占庭式閃耀光澤。其中一幅代表作是〈吻〉，創作於1907至1908年，現藏於奧地利美景宮美術館。
▋創造出自己的黃金風格
畫面中央一對戀人身體緊貼，深情擁吻，兩人都被燦爛的衣袍所包覆，看起來好似融為一體。人、衣物、下方的絢麗花草地，以及同為金色但稍暗的背景之間的邊界，皆被刻意地模糊處理，一般繪畫常見的立體景深也不復存在。這幅平面而多彩炫目的畫作，非常類似千年前拜占庭教堂壁上的鑲嵌畫。但當我們近一點仔細地看，會發現克林姆在這裡想說的話，跟中世紀的拜占庭藝術家有很大的差異。
我們觀察畫中女性的臉部表情，呈現專注的享受與迷醉，加上她右手摟住男子的後頸，以及左手抓握男子捧著自己臉頰的右手的方式，一望而知她當下正徹底沉浸在肉體的歡愉。諾貝爾獎得主，美國神經科學家肯德爾（Eric Kandel）醫師是位業餘的克林姆專家，他說男子長袍上的紋飾是陽剛的長方形，象徵精子，而女子衣上的紋飾則是陰柔的圓形，象徵卵子。不論如何，克林姆用〈吻〉這幅畫所呈現的，分明就是他身為情色畫家的本分──情慾。
情慾的成分，在狄奧多拉皇后的鑲嵌畫，或其他任何一幅含有女性的拜占庭畫作當中，是絕對找不到的。這不僅僅因為畫中女性的身分高貴，更重要的原因是拜占庭宗教畫的主題總是神聖，必須超凡，因而永遠與情慾無緣。在這個語境中的女性角色，面容雖然驚人美麗，但臉孔之外的身體都被厚重華麗的織物層層包裹，形象優雅卻幾乎沒有身體曲線，更不用說有任何暗示內心情感的肢體動作。她們的美不來自血肉之軀，而是超越世俗的精神性存在，是旨在榮耀上帝的金色背景與華麗裝飾的一部分。
那麼，深受拜占庭宗教鑲嵌畫所感動，進而創造出自己的黃金風格的克林姆，為什麼要把宗教畫的神聖格調，一變而為情慾的載體呢？他想強調自己是離經叛道的壞小子，硬要跟宗教對著幹嗎？應該不是這樣的。
我認為克林姆是在用〈吻〉這幅畫向世人提出一個問題：「假如神與神的使徒是神聖的，人類的愛慾又有哪裡不神聖呢？」〈吻〉中的男女互相愛戀，對彼此身體的眷戀坦率而不造作，正因理直氣壯，是以絕無猥褻之感。克林姆用高貴的金色將這對俗世戀人密密包覆，以宗教般的儀式感，顯現人類情愛本有的神性光彩。
受到中世紀宗教作品啟迪的克林姆，用神聖宗教畫的風格來表現愛慾，並不是為了要顛覆神聖。正好相反，他懷著等同宗教的信仰情懷，想用自己的作品創造出神聖，只不過不是中世紀宗教所定義的神聖。中世紀信仰產生的黃金藝術，聲稱人的光輝僅能來自上主的照耀，而人本主義信仰產生的黃金藝術，則從人的自身找到神聖的光輝。
拜占庭藝術最重要的特徵，是大量使用金色、金片與鮮豔色彩，並以鑲嵌畫營造超越世俗的莊嚴氛圍，讓人物看起來像置身神聖光輝之中。 克林姆在拉溫納聖維塔教堂看到查士丁尼與狄奧多拉的鑲嵌畫後深受震撼，遂大量運用金銀箔、裝飾符號與平面構圖，形成自己的黃金時期。 〈吻〉借用拜占庭式金色與儀式感包覆一對戀人，卻將重點放在兩人身體的依戀與迷醉，表示人類愛慾同樣能具有神聖性，而非只是宗教專屬。
精華 FAQ
拜占庭藝術最重要的特徵，是大量使用金色、金片與鮮豔色彩，並以鑲嵌畫營造超越世俗的莊嚴氛圍，讓人物看起來像置身神聖光輝之中。
克林姆在拉溫納聖維塔教堂看到查士丁尼與狄奧多拉的鑲嵌畫後深受震撼，遂大量運用金銀箔、裝飾符號與平面構圖，形成自己的黃金時期。
〈吻〉借用拜占庭式金色與儀式感包覆一對戀人，卻將重點放在兩人身體的依戀與迷醉，表示人類愛慾同樣能具有神聖性，而非只是宗教專屬。
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