影星麥特戴蒙在電影「奧德賽」中，飾演希臘英雄「奧德修斯」。(美聯社)

最近大導演諾蘭的神話史詩新片《奧德賽》（The Odyssey）熱映，再次把荷馬史詩帶回大眾視野。電影市場從來不缺拯救世界的英雄，但《奧德賽》的奇特之處在於，它講述的不是征服，而是歸來。

特洛伊戰爭結束後，奧德修斯沒有新的王國要建立，沒有新的敵人要消滅，他唯一的目標就是回到位於伊薩卡島的家，回到妻子佩涅洛佩和兒子忒勒馬科斯身邊。這個故事已經流傳近三千年，至今仍卻讓觀眾動容。

如果說《奧德賽》奠定了西方文學對於「歸途」的想像，那麼《西遊記》則塑造了中國文學對於「遠行」的理解。兩部作品都以漫長而艱險的旅程為敘事核心，旅途中同樣充滿神靈、妖魔、誘惑與考驗，也都成為各自文明最具代表性的經典。

但把《奧德賽》和《西遊記》放在一起閱讀，就會發現一個有趣的區別：奧德修斯離開特洛伊後始終朝著伊薩卡前進，他橫渡大海，是為了回家；唐僧走出長安後一路奔向靈山，他跋涉萬里，是為了求道。一個不斷返回故鄉，一個不斷走向彼岸，兩條道路同樣漫長，方向迥異，或許正折射出東西方文學最深層的精神分野。

1.溫柔鄉

很多人第一次讀《奧德賽》，最難忘的是獨眼巨人、海妖塞壬或者風暴與海怪。但我一直覺得，整部史詩最動人的章節之一，其實發生在卡呂普索的仙島。奧德修斯在那裡生活了七年，島上的女神深愛著他，她給予他舒適的生活、美麗的風景、無憂無慮的歲月，甚至願意賜予他永恆青春與不朽生命。如果從現實角度看，這幾乎已經是人生所能獲得的一切。

然而荷馬反復描寫一個畫面：傍晚時分，奧德修斯一個人坐在海邊，望著故鄉的方向流淚。這是非常奇怪的一幕，因為他並沒有受苦。恰恰相反，他擁有無數人夢想擁有的一切，但他還是想回家。

這種選擇之所以耐人尋味，是因為它讓人想起《西遊記》中也有一場類似的考驗。在女兒國，唐僧同樣面對愛情、權力與安穩人生的召喚，而他的回答恰好可以與奧德修斯構成一組有趣的對照。

從結構上看，這兩個故事幾乎是鏡像。女兒國國王同樣深愛唐僧，也願意與他分享王位。那裡沒有妖怪追殺，沒有取經路上的艱險，只要唐僧點頭，他立刻可以擁有愛情、權力和安穩的人生。

如果說卡呂普索給奧德修斯的是神仙般未來，那麼女兒國給唐僧的，則是人世間最圓滿的生活。然而兩人的選擇都是拒絕。奧德修斯拒絕女神是為了回到自己的妻子身邊；唐僧拒絕女王是為了繼續上路。

對於奧德修斯而言，人生的意義存在於伊薩卡，存在於妻兒，存在於那個已經等了他二十年的家庭。對於唐僧而言，人生的意義則在西天，在真經，在尚未抵達的彼岸。《奧德賽》相信，人最終屬於某個地方；《西遊記》相信，人最終應該超越所有地方。同樣面對溫柔鄉，兩人都選擇了離開，奧德修斯離開是為了回家，唐僧離開卻是為了繼續遠行，一個向故鄉而去，一個向天涯而行，東西方文明的分野，在這裡已經初露端倪。

2. 冥府中的英雄們

每次重讀《奧德賽》，最讓我念念不忘的都不是獨眼巨人或海妖塞壬，而是奧德修斯進入冥府，以及那些逝去英雄相見的時刻。

遵照女巫喀耳刻的指引，奧德修斯來到亡靈世界，與那些已經死去的人交談。這是西方文學史上極具開創性的一章。因為在此之前，英雄史詩講述的總是榮耀。

阿喀琉斯如何勇猛，阿伽門農如何偉大，戰爭如何輝煌……但到了冥府，所有榮耀都黯然無光。比如阿伽門農這位曾經統帥希臘聯軍征服特洛伊的英雄，本該享受凱旋的榮光。然而回國以後，他卻被妻子克呂泰墨斯特拉和情夫殺害，亡靈狀態下的阿伽門農見到奧德修斯，第一反應不是炫耀功績，而是傾訴痛苦。他訴說自己的死亡，訴說自己遭到背叛，甚至像一個受傷的老人一樣反復警告奧德修斯：回家時一定要小心。

這一幕非常震撼，叱吒疆場的英雄忽然變得如此脆弱無助，戰爭帶來的榮譽此時毫無意義，而家庭雖然給他帶來巨大的傷害，他還是想它。比起王權和征服，他更在意信任。而隨後出現的阿喀琉斯，則讓這一章達到頂峰。在《伊利亞特》中，阿喀琉斯是英雄主義的象徵。他明知早死，卻為了不朽名聲選擇參加戰爭。然而在冥府裡，這位最偉大的英雄說出了文學史上最著名的話之一：「寧願在人間為貧窮農夫當雇工，也不願做亡靈世界的君王。」

短短一句話，幾乎推翻了整個英雄神話——原來榮耀也會褪色，原來不朽並不快樂，原來所謂偉業並沒有想像中重要。

讀到這裡，我們會發現《奧德賽》和《西遊記》的又一個巨大差異，《西遊記》的終點是成佛，跳出三界外；奧德修斯的冥府之行卻彷彿在說：不要羨慕神，不要羨慕英雄，最珍貴的是活著。活著愛人，活著回家，活著與親人團聚。

荷馬在三千年前寫下的，幾乎是一種極其現代的人文主義，他把人重新放回了人的位置。

3.一張床與一本真經

《西遊記》的高潮在靈山；《奧德賽》的高潮卻在臥室，這是兩部作品最微妙也最本質的區別。

《西遊記》的最後，師徒四人歷經九九八十一難取得真經，孫悟空成為鬥戰勝佛，唐僧修成正果，整個結局充滿宗教色彩，意味著一種精神上的完成。而《奧德賽》的最後高潮，則低調得近乎平凡。奧德修斯回到伊薩卡後，在兒子幫助下殺死求婚者，重新奪回王宮。

然而妻子佩涅洛佩並沒有立刻相信眼前這個人就是失蹤二十年的丈夫，她故意提出一個要求：讓僕人把臥室裡的婚床搬出去。奧德修斯立刻激動起來，因為那張床根本搬不動。當年建造臥室的時候，他把一棵活著的橄欖樹留在原地，以樹幹作為床腳，整張床與房屋連為一體，這是只有夫妻兩人知道的祕密。

直到這一刻，佩涅洛佩才確信丈夫真的回來了。每次讀到這裡，我都覺得這幾頁文字遠比巨人、魔法和海怪更偉大。因為荷馬沒有用神蹟結束故事，而是用一張床，那張床象徵著共同生活、共同記憶、共同等待。奧德修斯穿越了整個地中海，經歷了二十年的風暴、戰爭與死亡，最後尋找的並不是一個答案，而是一個仍然記得自己的人。

《西遊記》的終點是真經，《奧德賽》的終點是婚床，這兩個意象看似平凡，卻濃縮了兩種文明最深層的想像。唐僧歷經萬里是為了抵達彼岸，奧德修斯漂泊半生是為了回到故鄉，一個在出家中完成自我，一個在回家時找回自我。

或許沒有哪兩部作品，能像《奧德賽》和《西遊記》這樣，將兩種文明對於「遠行」的想像呈現得如此鮮明。前者不斷書寫歸來，後者始終望向遠方。中國文學最動人的身影，往往不是歸來者，而是求索者。從屈原「上下求索」，到莊子的逍遙遊，從玄奘西行取經，到孫悟空飄洋過海拜師學藝，真正重要的東西似乎總在遠方，總在尚未抵達之處。

甚至黑塞筆下的《悉達多》，也延續著這種東方精神：主人公離開家庭、財富和身分，在不斷遠行中追尋覺悟與解脫。而《奧德賽》代表的另一種傳統則不斷講述歸來。從維吉爾的《埃涅阿斯紀》到但丁的《神曲》，再到托爾金的《魔戒》，英雄離開世界，經歷磨難，最終重新回到屬於自己的共同體。遠方的意義，常常正是為了重新發現故鄉。

《西遊記》的邏輯是向前走，成為另一個自己。《奧德賽》的邏輯則是繞一大圈，然後明白自己原本是誰。一個尋找道，一個尋找家。一個相信救贖在遠方，一個相信救贖在歸途。

或許這正是《奧德賽》歷經三千年依然能夠打動人的原因，它寫了那麼多奇遇，那麼多怪物，那麼多神祇的憤怒與恩寵，可讀到最後，讀者記住的卻往往不是那些驚心動魄的冒險，而是伊薩卡。整個世界彷彿都只是歸途的一部分。奧德修斯穿越海洋，並不是為了發現新大陸，而是為了確認那個始終值得返回的地方仍然存在。

三千年前，荷馬已經說出了這個簡單而深刻的真理：人類最漫長的航行，不是駛向未知的遠方，而是在看遍世界之後，找到回家的路。（寄自新澤西州）

在電影《奧德賽》中，影星安海瑟薇(左)飾演堅強的王后潘妮洛普，湯姆霍蘭德(右)詮釋王子鐵拉馬庫斯，努力維護家族尊嚴。(美聯社)

電影「奧德賽」的一幕，特洛伊的士兵要把「木馬」拖進城裡獻給雅典娜。(美聯社)