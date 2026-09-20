入夜以後，山色慢慢暗下來，遠處只剩零星幾處燈光。抬起頭，天上鋪滿星星，亮的、暗的，有些聚在一起，有些孤零零掛在遠處。夜風吹過，樹葉輕輕晃動，那片星空彷彿沒有盡頭。

小時候並不懂什麼是銀河系，也不知道光年有多遠。只知道月亮上住著嫦娥，銀河兩岸有牛郎和織女。望著月亮時，總覺得嫦娥真的住在那片朦朧的光影裡；看見橫跨夜空的銀河，也相信牛郎和織女正隔著河水遙遙相望。望著滿天星星，彷彿那些光點之間，還藏著什麼。

大約六歲那年，我跟著父母搬到台中。最初幾年，夜裡仍會習慣性地尋找天上的星星。星星還在，只是少了許多，不再像從前那樣，一抬頭便鋪滿整片夜色。有時望著天上寥寥幾顆星出神，總忍不住想，那條浩瀚的銀河是不是遺落在了山裡。後來，日常裡的種種漸漸覆蓋了那些關於星空的憧憬，即使偶爾望向夜空，也很少再像從前那樣，對著遙遠的星星反覆猜想。

前些日子，看見美國公開部分UFO檔案的新聞。報導裡有飛行員的目擊紀錄，也有相關影像資料。許多內容仍停留在「無法確認」的位置，沒有給出明確答案。有人相信，有人質疑，也有人急著下結論。我在意的，卻是那些答案之外的事。

童年的我站在庭院裡，仰頭望著天空。我不知道那些星光來自何處，只覺得它們掛在天上，好像另一個世界留下的燈火。看著天空，也曾以為那些遙遠的地方，正流轉著自己的晨昏。

山裡的童年遠了，那些光點依然懸在夜空深處。曾經以為遺落在山裡的銀河，也許一直都在。人間的聲音來來去去，終究沒有驚動它們。那些星星旁邊，會不會也有人仰望著天空，說著屬於他們的神話？（寄自基隆）