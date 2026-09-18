初到加拿大 時，我曾跟隨一名朋友去看一幢待售的老房子。朋友既做骨董拍賣，也兼任房產仲介，對老房子與老器物有一種近乎本能的敏感。

那棟房子建於一九三○年代，是典型的北美平房（Bungalow），有三間臥室、一廳一衛，以及一個與客廳相連的開放式廚房；地下室的牆上，還開著幾扇貼近地面的矮窗。

推門進屋，我的目光立刻被廚房吸引。

爐灶、烤箱、微波爐與洗碗機，統一刷著蒂芙尼藍的烤漆，邊框鑲嵌著弧形不鏽鋼線條。它們的尺寸比當今廚具小了近三分之一，透出一種與眾不同的精巧與優雅。表面光潔如新，幾乎看不到使用痕跡。時間彷彿在這間廚房裡按下了暫停鍵，將一切停留在一九六○年代歐式家居的精美與奢華之中。

餐廳裡的桌椅也耐人尋味，那張可容納六人的淡棕色實木長桌，比尋常西式餐桌略窄；餐椅皆做了布藝軟包，兩個主位還帶有扶手，連扶手處的硬木也被細心包覆。布料似綢非綢，織著明暗相間的紋樣，與桌上鋪著的桌旗是同一花色。我俯身借著餐燈細看，絲線經緯依然緊密，只是表面已顯出經年磨損的痕跡。

恍惚間，我彷彿置身博物館，在欣賞一組骨董家具。

「在骨董拍賣市場，這樣一把椅子，起拍價就要兩百加幣。」朋友打斷了我的思緒。「近百年了，這裡應該住過幾代人。他們平時到底在哪裡做飯、用餐？」我問。朋友笑了笑：「很多老房子都這樣，廚房像新的，人卻已經不在了。走，去地下室看看。」

她領著我下樓，邊走邊解釋：「房東是義大利裔，很多義大利家庭都有兩個廚房，樓上的留給節日和客人，地下室的才是平日真正做飯的地方。」

果不其然，地下室一下子有了生活氣息。

這裡的廚具是尋常尺寸，表面雖然乾淨，卻掩不住長年使用後的舊痕。與廚房相連的，是一個典型的義大利家庭食窖：沿外牆再隔出一塊密閉空間，不通暖氣，只借低溫儲藏食物。架子上整齊擺放著幾十瓶玻璃罐裝番茄，鋁製瓶蓋已經鏽跡斑斑。

朋友說，房主老太太搬去養老院前，孩子們會送飯過來，或在地下室替她提前做好幾天的飯。而樓上的廚房——那個曾被精心設計、配齊當年頂級廚具與餐桌的空間，卻始終保持著幾乎未被使用過的模樣，一直到她人生盡頭。

其實，現實中這樣的情形並不少見。人們總習慣把珍貴的東西留到以後，高檔餐具等節日再用，新衣服等重要場合再穿，彷彿只要小心保存，時間便會在它們身上停駐。

我和家人剛到加拿大時，住的也是一幢老房子，家具與廚具都很普通，唯獨配了一組稍顯昂貴的仿真皮沙發。家裡養了一隻貓，兒子最喜歡拿玩具逗牠，圍著沙發跑上跑下。有時兒子躺在沙發上看書，貓就在旁邊磨爪子，防不勝防。

起初，我會為沙發上的抓痕心疼。養貓的鄰居甚至建議我帶貓去寵物店做去爪手術，一勞永逸。我也曾認真考慮過這個辦法，最終還是作罷，因為貓和孩子，總比沙發重要。

多年後，我們搬離那幢房子時，那組曾經光鮮的沙發最終被送去了垃圾場；但沙發也陪伴我們一家，度過了無數鬆弛而溫馨的時刻。

說到沙發，我的記憶又往前退了幾十年。那時，家裡在縣城買下一套小別墅。寬敞的客廳中央，擺著一組專門去工廠訂製的真皮沙發。我曾問母親，要不要做個沙發套保護皮面？「物件是給人服務的。」父親坐在一旁，直接否定了這個提議，「放幾個舒服的靠墊就夠了。」

父親雖是個粗人，卻明白「物盡其用」的道理。後來，他的兒孫們在那組沙發上攀爬翻滾，家裡養過的狗也常跳上去，占據一角。

如今，父親已經離開我們，那組舊沙發也翻新過一次。而外甥的兩個女兒、父親的第四代後人，又開始在那張「新」沙發上學著攀爬。（寄自加拿大）