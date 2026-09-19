「三個月後，全家要搬去美國，而你們現在才跟我講？」

那一年，我十七歲，正與全台灣高三生一起深陷考季的水深火熱。每天補習、早出晚歸、做不完的模擬考，青春像被「聯考」這塊巨石壓成扁扁的書籤。爸媽卻在考前三個月，告訴我這個「好消息」。

「萬一去不成，妳還得考大學，總得留一條退路。」那是他們的理由。

對十七歲的女孩來說，這不是「退路」，而是「無路可退」。那個年代的年輕人不懂抗爭、不懂示威，父母拍板的定案絕對沒有討論空間，只能硬生生吞下這個晴天霹靂，乖乖開始打包。

在沒有手機、沒有數位照片，連網路都還沒成形的年代，十七歲的女孩要如何打包自己的人生？

衣服一件一件摺好，鞋子塞進塑膠袋，外套疊在最上層。媽媽在旁邊提醒：「美國很冷。」

我點頭，但不太確定，素有「黃金之州」（Golden State）美名的加州，那裡的金色陽光會比不上台北的晴天嗎？

獎狀被抽出來，又放回去；畢業紀念冊翻了幾頁，看到熟悉的字跡，心口突然一緊。有些東西明明不重，卻怎麼也放不進行李箱。有些東西好像帶得走，只是一想到要帶走，就開始莫名湧上一股怒氣——我為什麼非走不可？

行李箱還是空空地躺在地上，像張大著嘴在問我：妳的選擇是什麼？

等到該裝的都裝得差不多，我才發現真正不肯配合的，是書櫃。它靜靜站在那裡，好像早就知道，這一關沒有標準答案。

我抽出一本又一本讀過、劃過、折過角的書。漫畫一定要帶吧？那是我從課本逃脫後遁入的世界。華文小說呢？這些作者在我尚不懂如何爬梳心事之前，就替我將紛雜的情感一行一行寫好。至於英文翻譯小說，也許該留下？到了美國，再買新的？等英文變好了，我可以重新讀，重新用第二種語言形塑一個不需要翻譯的自己。

十七歲的我還不懂什麼叫身分認同、母語失億、文化焦慮。只是隱約有一絲擔憂：留下的書越多，到了異鄉後，失聲的速度是不是越快？

來美後的前十年，我很少讀中文。每天忙著追趕英文：看不懂的課本、聽不懂的笑話、說不順的句子。為了能夠融入，我逼自己只用英文思考、說話，努力適應另一套文化的幽默與規則。那時的我，只想找到一個能安放自己的位置。於是故鄉以及它背後所維繫的千絲萬縷，全被我一股腦兒絞成一團，鎖進心底角落的行李箱。

那個年代，書也不像現在這樣隨手可得。一本中文書要跨洋寄來，等同奢侈豪舉。於是英文書堆在桌上增高，中文書則慢慢退到記憶深處。

後來，電子書出現了，下載只要幾秒，熟悉的文字像被泡開的茶葉，重新浮現眼前。只是，那些字沒有重量，沒有氣味，像隔著一層玻璃，隔開了我曾經浸潤在其中的歲月。

或許正因如此，儘管很清楚運費幾乎等於書價，也知道這樣不合時宜、甚至不太不理性，我仍在明明可以下載電子書的情況下，一次次從網路下單紙本書寄來美國。彷彿只有摸到紙張、聞到油墨味的那一瞬間，我才有能力打開那只在心裡放很久的行李箱。

少小離家老大回。近三十年後再回台北，我的必訪清單裡有一項：書店。

大型連鎖書店、獨立書店、還有那些帶著懷舊氣息與文創風格的小店……我一間一間造訪。每踏進一處，都像做一次靈魂的深部按摩。我不是ESL（English as a Second Language）的少數民族，我在文字裡找到歸屬感：正體字的繁複線條、招牌的字型花樣、連餐廳的菜單，還有那些有點可愛又叫人發笑的諧音哽……都讓我忍不住放慢腳步，反覆讀了又讀。

行程結束前打包行李。蹲在地板上，把伴手禮、親友送的紀念品，還有一本又一本的書塞進行李箱。我反覆調整擺放的位置，眼前忽然浮現十七歲時，站在書櫃前的自己——以及那只曾攤在地上，對我張口的行李箱。

那時，箱子裡裝的，是對失語的恐懼；而現在，裝進去的，是我對語言的眷戀。蹲在地板上的身影，與那個少小離家的十七歲短暫重疊——扛著一整箱尚未命名的青春，徘徊在離去與留下之間，以為離開就意味著失去。

直到這一刻，我才明白，自己並不需要把整座城市帶走。

人離開故鄉時，總以為一定會帶不走、帶不全什麼；後來才懂得，其實有些行李，城市會替你保管，等你準備好了，再讓你親手取回。（寄自加州）