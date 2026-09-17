圖／無疑亭

年輕時去中國邊疆少數民族聚居處旅遊，聽聞草原民族極好客，帳篷隨時歡迎陌生路人掀開入內，帳內主人必當請吃請喝，甚至招待留宿，為此宰殺一頭羊、熱烈款待也有可能發生。

此類習俗聽著浪漫，然而換作是我，恐怕不敢入住，這未免太沒隱私了。而且，別說是不認識的人來訪，我真的非常討厭那種非緊急需要且又不先打電話通知一聲，就忽然出現在家門口的任何熟識。

在通訊不發達的時代，「不請自來」與「不打招呼上門」委實情有可原。過去鄉下人省親，沒電話、寫信慢、路途難預測，無法確定到訪日期與時間，好不容易尋到了親戚家門口，自然是不管對方多晚來敲門，都得開門將人迎進屋裡再說。

我父母那一代，為了顧及人情世故，然而等招待客人完畢送走後，卻往往生出一種無名懊惱或不悅的詭異情緒。我也是捉摸了許久，才大致了解個中道理。

舉個例子，家裡孩子之間拌嘴或打鬧，惹惱了父親，不管事端是誰引起的，一律罰跪。教訓孩子，本就是關起門來的家事，然而，客人若是天外一筆在此時到訪，打斷了節奏，給做父母帶來的是兩難的尷尬，既要收起沒能發完的脾氣、還要立馬笑臉迎客，這轉折未免太過不尋常，而且詭異。

跪在客廳的孩子們，到底是繼續跪著、還是趕回房裡思過？客人走後，到底是再接續剛才沒能淋漓盡致發揮的處罰？還是就此打住？這些都沒有個SOP。

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再譬如，有小孩的家裡，不可能分分秒秒像個一塵不染的樣品屋，而突來訪客偏偏就是會在空間被弄得最紊亂，或者正準備收拾的時候出現。

這些不通知一聲即在家門口現身的不速之客，有可能是父親的上司或同事、母親的手帕交，也有她學縫紉或插花時候結識的朋友。而且，都會攜帶禮物，是一種對突來叨擾的心靈賄賂，有鳳梨酥、沙其馬、太陽餅與罕見的進口巧克力，以及刻意針對孩子的適齡文具用品或玩具。

客人，成了從小必須敬畏的一種存在。他們既帶來好吃好玩與新奇的東西、卻也給我的童年留下不少陰影。

我小學時，曾在客人面前不小心大聲放屁，雖說響屁不臭，客人告辭後我卻被父親罵到臭頭。原來，父親最在意人設崩塌，我這女兒「一屁坑爹」，將一個家的「形象」毀於一旦，不挨罵才奇怪。

不速之客逗留太久，碰到吃飯時間，更是恐怖。冰箱食材恰巧有限，母親臨時做不了一桌讓她與父親覺得有面子的菜，不僅在客人面前再三道歉，接下來那一天，做孩子的我們都知道必須盡可能地走避，別在父母眼前閒晃，以免「掃到颱風尾」。

一句「來者是客」的俗諺，就把全家坑得死死的。對狀似都有強迫症的父母而言，禮節沒能做足，事後心裡極其難耐，脾氣無端外溢的情況常見。有時分不清他們到底是在怪罪客人「突襲」，還是懊惱各種私生活被不想對之披露的「外人」撞見？

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移民美國初期，最需要留心的文化震撼之一，是美國人對不事先打聲招呼就來訪的對象懷有「來者非客，而是騷擾」的觀念，把這類人視為和推銷員一樣厭惡者不在少數。

這完全與在台灣時背道而馳的待客之道，和美國處處講究預約的文化應有關聯，預約可制式化地節省時間並促進效率，看病、報稅、考駕照乃至各類專業諮詢皆然。此外，好朋友甚至自家親人之間見面，事先打個電話招呼一聲絕有必要，除了給對方心理準備，也代表了尊重。不止面對美國人應該如此，在華人之間也都約定俗成，除非是不太懂「規矩」的新移民。

儘管如此，一種定義交情的解讀，一直在美國華人之間挑戰這個預約文化，因為有人就是會這麼認為：「熟人」見個面哪需事先預約？只有交情不熟的才會如此「見外」。

我發現這其中最大的內心戲，還是人人對「隱私」的理解及詮釋有別，在家衣著邋遢、房間凌亂，家人間經常拌嘴，這些「關起門來做自己」的習性，一旦被他人有意無意撞見，好像尷尬的都是主人家自己。所以，在美國對華人訪客採取「美國式態度」，很大程度可免去事後對自己「人設崩塌」的「羞憤感」。

偏偏，就有人認為，唯有看見你最不想示人的模樣，才算真正了解全面的你，猶如交換了不為人知的祕密，彼此立下牽絆（其實是牽制），得以朝「換帖交情」靠攏。且更難防的是那猶如被狗仔跟拍的畫面，常會連同一廂情願的詮釋與評論，一起被這種不時來跟你裝熟的人轉播出去。

剛到美國時讀高中，與老鄉N同班。N的母親熱衷維繫交情，經常帶著自製滷味及點心，不打招呼便登門拜訪女兒同學的父母，把別人家的客廳當成自家廚房進出，讓我那向來秉持「來者是客」的父母避無可避，甚至撼動了以往對於「人情世故」的註解。

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在幅員遼闊的美國，要做到這類「突襲」說來還真有點費勁，必須有車有閒，凡定居個三兩年以上的移民絕大多數不會再這麼「意識流訪友」，因而認為這對母女的家鄉習性終有改變之時。不料，到我讀大學搬出家門後，N母仍堅持與我父母「單方主動」保持聯繫，N更習慣直接出現在我公寓樓下，且怎麼明示暗示地抗議都依然故我。

發現還是學生的我在這件事情上頭毫無報仇的空間和資源，更沒那種「我來定期確認妳還把我當朋友」的執念及底氣。原來，只要曾對不速之客開過一次門，再以後就關不上了。而我無名的怨懟，實來自那必須立刻在特定對象面前「變成另一個人」的瞬間。

終於有一天，我私毫不讓地選擇了隱私。當然，必須付出代價。

「她到處跟人說，妳喜歡在家裡天體，用這理由拒絕她來串門子。而且，這事連她媽媽也在跟人說。」生了老大後，我竟在孩子的幼兒園裡，從一名曾與N同屬宗教團體的媽媽家長口中驚異地「對上」這段「陳年八卦」。當年單身獨居時期惱怒瞎編的一句「氣話」，居然也能成為這對母女家長裡短的串流內容，繞著半個舊金山灣區轉悠多年。

那些年，我以為對不速之客的排斥是因為麻煩、因為尷尬、因為父母的陰影。直到組建了自己的家以後才終於明白，那其實是我最早學會的自我保護——家，是我能做回自己的地方；「預約」是一種尊重，尊重我此刻的狀態、尊重我選擇敞開門或不開門的自由。（寄自加州）