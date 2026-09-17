3.

每天夜晚，當英語的喧囂在整座城市裡沉寂，我會在電腦前敲擊漢字。在螢幕上跳出一行行文字的時候，我感到某種血脈的力量。

南宋詞人姜白石是我的先人，在《揚州慢》裡，他那句「二十四橋仍在，波心蕩，冷月無聲」感動了很多後人。八百年前那曠世的冷寂與孤傲，也會順著新澤西 深夜的微風，鑽進我的指縫。我用這最東方的筆觸，去記錄最西方的溫情，這種奇妙的交融，是我在這片土地上生活了三十年後，才終於讀懂的。

我至今仍懷念1996年初到內布拉斯加州韋恩鎮的那個秋天。

那裡天高雲淡，一望無際的玉米地，路上見到個人都友好地互相打招呼。對於一個剛從擁擠的北京出來的華裔 女孩來說，那種無邊無際的寂靜起初讓我感到近乎恐怖的迷茫。

搬進租住的公寓不到三天，住在二樓的蘇珊、一個有著如風乾蘋果般皺紋的老太太，敲響了我的房門，遞過來一個盤子。

「親愛的，這是肉桂蘋果派，歡迎來到內布拉斯加。」

她沒有詢問我的背景，甚至不在乎我那結結巴巴、滿是語法錯誤的英語。蘇珊會在暴風雪來臨前，提醒我關好門窗；會在感恩節的夜晚，邀請我去她家感受火雞、土豆泥和爐火的蓽撥聲；我則會笨拙地包一些餃子帶給她。

我記得那個大雪封山的深夜，我的老舊二手車陷在厚厚的積雪裡，引擎發出絕望的嘶鳴。我站在路邊不知所措。這時候一個開著皮卡的黑人壯漢停了下來，他跳下車，滿臉鬍渣，一句話沒說，拿起鐵鍬就開始鏟雪。當車輪重新轉動時，他只是拍了拍我的肩膀，大聲喊道：「嘿，好啦！姑娘，喜歡我們的冬天吧！」

一年後我要去東部找工作，教授給了我他兄弟在紐約的電話；單親同學送給我食物券；蘇珊給我帶上她烘培的餅乾……每個人都給我一個大大的擁抱和誠摯的祝福。

除夕凌晨，內布拉斯加的天空還是黑冷冷的，我和丈夫起來了，把那輛塞得連一隻老鼠都再也擠不進去的小福特車塞得滿滿當當。那是我們的全部家當。我們要開往三千英里外的新目的地。

然而剛出發一個多小時，天剛濛濛亮，車子在愛荷華州的高速上突然慢了下來，終於停下不動了。兩個毫無經驗的新移民在荒無人煙的路邊面面相覷。就在這時，一輛小車慢慢靠了過來。一個不苟言笑的男子探出頭：「你們需要搭車嗎？」

到了加油站，他一直陪著我們，直到確定車子可以修理。臨走前，他掏出一張名片遞給我丈夫：「這是我工作單位和家裡的電話。如果你們今天解決不了問題，我可以帶你們回韋恩鎮，或者住在我家一晚也可以。」從愛荷華開回內布拉斯加的韋恩鎮，也就是我們投宿的地方，有一個多小時的距離。我們望著他遠去的背影，手裡握著那張發熱的名片。他始終沒有笑，但那份古道熱腸像是一團火溫暖著我們。

那是我們過得最冷清的一個春節，卻也是最充滿希望的一個開始。

這些年，我在圖書館館長的位子上見識過權力的冷酷。但每當我感到疲憊，腦海裡浮現的，並不是那些政客的臉，而是這些散落在路途中的普通人。

是他們，讓這條原本沒有退路的路，最終通向了一個可以停下來的地方。

轉眼間，我在這片土地上已度過了三十個春秋，而美國也迎來兩百五十歲生日。鏡子裡映出一張有了白髮與皺紋的臉，也是一張不再卑微局促的面孔。那種異客感已在這一場場關於規則與尊嚴的博弈中，悄然消散。

當年父親在安檢口那個眼神可以釋然了。

如今我站在新澤西圖書館的窗前，望向這片我曾流過汗、流過淚、也曾赤手空拳捍衛過的土地，心中有自豪，踏實和安寧。

我，華裔。生命的一半留在故土，另一半已扎根這裡。在這張兩百五十年的地圖上，我也刻下了一行字——關於尊嚴。（下）（寄自新澤西洲）

我，華裔(上)