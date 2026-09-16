（圖／AI協作生成）

1.

2019年初春午後，太陽已經在窗外催綠了樹葉，但此時我的辦公室裡依然很涼。電腦滑鼠在靜靜地移動，我的心也跟著電腦螢幕上的預算數據跳動。

圖書館照例在放學後成了家長們指定的免費托兒所，青少年部門傳來的喧鬧聲隔著厚重的實木門成為白噪音。我正盯著螢幕上的一份少兒繪本採購清單，思考著如何在日益縮緊的開支裡，為社區裡的孩子增添更多閱讀帶來的快樂。

電話就是在那個瞬間響起的。

在那短短的幾聲鈴響裡，我下意識地看了一眼桌上堆疊的預算表。最上面的一頁是關於夏季北區分館裝修的方案，每一行數字後面都需要精打細算。

我拿起聽筒，貼在耳邊，手指還在繼續敲擊鍵盤。

「姜女士。」

電話裡的聲音低沉，帶著一種油脂般的黏稠感，我停下手指的動作。

他是愛市政府的一名議員。

「聽說你們行政助理的職位還空著？」他沒有寒暄，語速不急不慢，每個單詞都像是一塊精準投下的砝碼，「我有個朋友，對社區事務很有熱情。姜女士，在這個地方，有些事需要一點『靈活性』。畢竟，下周理事會就要審核購書預算了。」

我沒有說話，嗓子變得極其乾澀，像被什麼卡住了。我的視線越過辦公桌上的仙人掌，看向辦公室外的閱覽區。

一個穿著洗得發白的灰色連帽衫的學生正趴在桌上睡覺，陽光照在他露出的那一截細瘦的手腕上，膚色蒼白。他旁邊堆著幾本厚重的工程學教材，書角磨得翻了白，露出裡面灰色的紙漿。

「姜女士？」對方加重了語氣，那種由於權力而產生的優越感順著電話線爬了過來。

在那長達數秒的留白裡，我聽見了自己沉重的呼吸聲。辦公室的鐘表滴答走著，那種節奏感在這一刻變得極其刺耳。

「靈活性」——這是一個多麼體面的詞。在這一行，它是權力的潤滑劑，是互換資源的敲門磚。只要我點點頭，下周的預算就會像順水推舟一樣通過，而代價，只是在這間整理人類文明的地方，塞進一個連基本分類法都弄不明白的裙帶關係。

我沒有正面回應，只是禮貌地結束了通話。。

那一刻，辦公室裡安靜得可怕， 窗外孩子們的喧囂我也聽不見了。這已經不是第一次他打這種電話來，另外一派的董事會成員甚至遞給我一份11個人的名單讓我照單全收……我站起身走到窗邊，推開了一道縫隙。春寒料峭的風猛地灌了進來，把桌上的預算表吹得嘩嘩作響。

在那股冷風裡，我眼前突然出現了二十多年前的畫面。

那是1996年的首都機場航站樓，人流竄動，空氣中透著匆忙和一種離愁的焦灼。父母期望與惆悵的眼神定格在黃色警戒線外；父親握著我的手，什麼也沒說，但他指尖那股近乎顫抖的力道，比任何語言都沉重。我知道他要說什麼，他那是想把我推向一個「講道理」的世界。

二十五年了，我來美國已經二十五年。

記憶像是一組蒙太奇快速切換，從中部農業州內布拉斯加那純樸得近乎透明、夜不閉戶的寧靜，到喧囂雜亂、充滿不安的康乃狄克州——我記得住在湖邊那間破舊Studio裡的日子，窗外是半公開的毒品交易，屋內是無孔不入的蟑螂；再後來，是新澤西那個陰冷的地下室，屋主是一對在大學打工的華人夫婦，為了省電費他們把溫度開得很低，結果地下室像冰窖，我和室友在被窩裡瑟瑟發抖，鬥智鬥勇地偷插電暖氣，出門時候就藏進床底。

從地下室到館長辦公室，這條路我走了近四分之一世紀。

我從未預想過自己會站在這裡，管理著近千萬的年度預算和七十多名員工。本以為相夫教子就是歸宿，但命運把我推到了這個路口。

很多人說，美國遍地是機會，但我知道，這裡更真實的力量在於那種近乎單純的「相信」。人們相信規則，相信努力，相信夢想值得試一試。可也正因為這種單純，讓這片土地成了各種勢力的角逐場，也成了來自五湖四海新移民的煉金石。圖書館這塊肥肉，在政客眼裡，從來不是知識的燈塔，而是從政治資本到經濟利益的必爭之地。

我知道，從我放下聽筒的那一刻起，我就已經親手拆掉了那道維持了許久的平和假象。

我，華裔 。在這座圖書館裡整理世界的碎片，卻很難守住這片相信的地基。

一場漩渦，已經在我腳下無聲地開啟。

2.

我的美國故事，是從1995年的冬天開始的。

那年冬至前後，北京冷得異常肅殺，風像薄薄的刀片，順著領口往骨縫裡鑽。

中關村那座中國銀行大樓的二樓卻是另一番景象，人頭攢動，燥熱的空氣裡混雜著汗水和菸草的味道，氧氣稀薄得讓人頭暈。當時全北京只有這裡可以辦理換取限制數額的外匯和寄出業務，要拿號等待，那場面和在醫院掛號看病同出一轍。

父親懷裡揣著剛剛在樓下換來的四十美元，已經在這裡耐心等待了兩小時。

那是父親在看到女兒托福（TOEFL）成績後立刻做出的行動，在幾個月的時間裡，父親像研讀經書一樣，埋頭鑽研那兩本稀缺的《美國大學指南》。他戴著老花鏡，在那些密密麻麻的英文名詞裡，精挑細選出了幾所學校。

那四十美元，就是其中幾所學校的報名費。

終於輪到父親了，他穿過擁擠的人群，在那高高的櫃台和厚重的玻璃前站定，櫃台裡的工作人員頭也不抬，機械且快速地問：「辦理什麼？」

父親把那幾張綠票子貼著玻璃下面狹窄的縫隙遞了進去，聲音不大，卻透著一股堅定：「匯款美國。」

父親其實很清楚，這些錢連同那些寄出的報名表，極有可能打了水漂。但他沒有一絲猶豫，這種決絕，是那些年在牛棚裡，在文革時的五七幹校勞作裡，在抄家後，還有在數不盡的違心交代材料裡......一點點磨出來的。

辦完手續走出銀行，冷風撲面而來，街頭殘雪未消，落日將我們的影子拉得極長。回家的路上，我和父親都沒說話，腳踩在雪地上，發出咯吱咯吱的碎響。那四十美元變成了一張輕飄飄的收據，躺在父親的兜裡，卻像是一塊壓在心頭的巨石。

快到家門口時，父親停下腳步，似乎不經意地拍了拍我的肩膀。

「小雨，」父親看著我，眼神裡有一種我從未見過的深邃，「現在我們沒有退路了。」

二十多年後，當我坐在新澤西愛市圖書館的辦公室裡，面對著議員那通關於「靈活性」的電話，父親當年在那張玻璃窗前遞出美元的動作，突然如幻燈片般在我眼前閃過。

拒絕議員的暗示後，一場蓄謀已久的政治風暴在2019年12月那個冬天上演。

那天晚上的董事會議室，空氣裡都凝聚著緊張，兩名荷槍實彈的警察守住門口。我看到他們之後笑著和他們打招呼：「怎麼，今天你們特意來保護我們圖書館的董事會嗎？」兩名警察面露尷尬，無奈且傲慢地回答：「我們就是奉命行事。」

我坐在主管席位上，看著幾名早已串通好的董事成員拿出一份不在議程上的紙張，竊竊私語。

這場突如其來的投票，荒誕得幾乎像一齣寓言，在違反程序的「突襲」中，他們宣布即日起終止我的職務。那一刻，會議室成了爭吵的戰場，正義的董事憤然離席，陰謀者在警察的「保護」下強行投票。

當時我腦海裡閃過的，竟然是1996年那個燥熱的北京銀行二樓，是父親拍著我肩膀說的那句話，和機場送別時的眼神。

我站起身，緩慢而平穩地整理好資料，我離開了那個象徵權力的主管席，但我沒有走向出口，而是堅定地坐到了觀眾席上。

在公聽發言環節，我站到了麥克風前。

「我問心無愧。」我的聲音平靜得甚至有些溫柔，卻讓那些策畫陰謀的人不敢直視我的眼睛，「這十七個月裡，為了打造一個現代化的圖書館，我和我的團隊盡了全力……今晚，每個人心裡都清楚，這個決定完全是出於某些人的政治野心。沒有人比上帝更偉大。你們的所為讓這個城市蒙羞。」

那一刻，我感到一種前所未有的自由和歸屬感，我忘了自己的種族，忘了膚色，忘了那些硬生生堆砌在移民頭上的種種標籤。唯一想到的是，我是一個美國公民。這種自豪，不再是因為我成了館長，而是因為我用我的罷免，證明了我不再是那個在地下室裡卑微求存的「異客」。我敢於在這片土地上，發出我的聲音，用我的堅守去校正它的偏差。（上）（寄自新澤西洲）

我，華裔(下)