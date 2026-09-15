Call機的數字密語
Call機的正式名稱是「呼叫器」或是「傳呼機」，台灣又稱為B.B. Call，Call機一詞是從香港傳過來的，看到這種英漢合併詞，就能辨別其香港文化的特徵。
Call機的基本原理是利用無線通訊的傳輸，早期Call機只有接收信號的功能，接收到信號後Call機會響，機主就要利用就近的公共電話打回去給經營Call機業務的電信業者經營的call台，向其詢問「是誰call我？」「有沒有留下訊息或是回Call機電話？」等訊息。為了辨識回call的機主是本人，機檯小姐通常會向機主詢問密碼確定是本人。
在1994年王家衛電影裡，男主角金城武就在電影中示範了回call的方法，而機檯小姐向他詢問代號密碼時，他回答「愛你一萬年」成為經典。林育群導演以自己的哥哥體操選手林育信真實故事改編的2011年電影《翻滾吧！阿信》當中，由彭于晏飾演的阿信也因為時常必須回Call機台，進而和林辰唏飾演的華生電信B.B. Call代號599機檯小姐談戀愛。
後來隨著科技演進，Call機可以接收更為複雜的訊號，包括電話號碼與簡單訊息，因此新一代的Call機又被稱作文字機。從此在用Call機call人的時候便可以打入數字，因而開始流行所謂的「數字訊息」，比如5201314（我愛你一生一世）、7788（機機歪歪）、250（二百五）、744（去死死）等。1998年范曉萱的專輯《Darling》中的歌曲〈數字戀愛〉當中就描述了此一現象。
隨著1997年交通部通過了第二代GSM行動電話電信牌照後，手機正式進入台灣人的生活，幾年之內，Call機完全遭到了淘汰，後來開放給Call機的號碼，094開頭的號碼也全面收回，台灣再也沒有經營Call機業務的電信廠商。Call機也徹底成為死語。2000年以後出生的小孩即使看到了Call機應該也不知道那是什麼東西了吧！
Call機正式名稱是呼叫器或傳呼機，台灣也常叫B.B. Call；其中Call機一詞據文中說法是從香港傳入，帶有英漢混用的香港文化特色。 早期Call機只有接收功能，響起後機主得先找公共電話回撥到call台，再向機檯小姐詢問是誰call我、是否留訊息；為確認身分，還要回答密碼。 後來Call機可接收電話號碼與簡訊，因此流行5201314、7788等數字密語；但1997年後手機進入台灣，Call機很快被淘汰，094號碼也被收回。
精華 FAQ
Call機正式名稱是呼叫器或傳呼機，台灣也常叫B.B. Call；其中Call機一詞據文中說法是從香港傳入，帶有英漢混用的香港文化特色。
早期Call機只有接收功能，響起後機主得先找公共電話回撥到call台，再向機檯小姐詢問是誰call我、是否留訊息；為確認身分，還要回答密碼。
後來Call機可接收電話號碼與簡訊，因此流行5201314、7788等數字密語；但1997年後手機進入台灣，Call機很快被淘汰，094號碼也被收回。
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