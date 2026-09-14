台北的秋雨又來了，夜深時分，雨點輕輕叩在玻璃上，像舊友在窗外低語。很快便連成一片，密密地打在騎樓與街樹上，把城市洗得濕潤而安靜。我坐在書房窗前，窗台上那盆老綠蘿的葉片積了細細水珠，雨水順著脈絡滑落。

剛剛跟在北京的兒子視訊結束，他說了聲「爸，明天有課。」聲音裡帶著大學生活的疲憊與成長後的穩重。外頭的雨聲忽然變得更清晰，像在喚醒那些散落在三個城市的記憶。

家父還在台北，這些日子我常回來陪他，雨天裡，我們常坐在客廳看舊照片。他總是輕聲說起當年我們一家在台灣的日子，叮嚀我對兒子的期待要「有分寸」。家父的語氣裡，帶著傳統長輩的溫柔與堅持。那盆老綠蘿，就是他多年前從台北老家帶給我的，說「植物像人，要慢慢養」。

北京的雨，總是帶著北京中醫藥大學校園特有的氣息。上個月我去探望正在那裡讀書的兒子，雨絲斜斜打在北三環東路的校園小徑上。銀杏與國槐的葉子在雨中顫動，空氣裡混著雨水與遠處藥用植物園 的草藥清香。兒子帶我走過圖書館與教學樓，興奮地說起中醫經典與現代臨床的結合。

那裡的學生在雨中匆匆走過，有人低頭背誦古籍，有人討論國際交流案例。傳統與現代在同一個校園裡並存，就像兒子現在的生活——在北京這座古都裡，同時接觸最傳統的中醫智慧與最前沿的學術視野。我站在雨停後的校園一角，給台北的家父打電話，說起這些觀察。家父在電話那頭輕輕笑：「讓他自己慢慢找平衡就好。」

Boise的雨，則是另一種安靜的轉折。記得那年秋天，我們一家三代曾在Boise河畔散步，細雨落在松樹與河面，空氣清新得像被洗過。當時兒子還小，家父的叮嚀與我亞洲父母的安排方式，曾讓他感到壓力。那幾天下雨的日子，我們在河邊小屋裡談了很多。雨聲蓋過了爭執，也讓我們不得不放慢腳步聽對方。我慢慢學會從「控制」轉向「陪伴」，兒子也開始理解他爺爺與我背後的文化重量。Boise的雨，洗掉了許多跨文化的誤會，讓三代親情在西方土地上重新找到相處的方式。

如今，台北的雨又把這些畫面連在一起。窗台上的綠蘿，這些年跟著我們在台北、北京、Boise之間「搬家」——有時寄放在親友處，有時帶在身邊。它從細弱藤蔓長成如今盤根錯節的模樣，缺水時微微發黃，雨水一來又迅速恢復翠綠。

綠蘿不開花炫耀，只是安安靜靜地把根扎穩。就像我們三代，在台北的傳統根脈、北京中醫藥大學的現代與傳統交會、Boise的西方成長經驗之間往返：兒子爺爺守著台北的溫柔叮嚀，兒子在北京的雨中探索自己的路，而我則在三地之間，試圖用愛與理解把這些差異縫補起來。

雨聲漸緩，玻璃上的水痕像細細的線，連接著這三座城市與三代人心。我輕輕給綠蘿澆了最後一點水，關上筆記本。兒子剛才在視訊裡說：「爸，爺爺最近身體好嗎？等我寒假回台北陪他。」那句話，像雨後的清新空氣，沖淡了所有距離與文化差異帶來的焦慮。

秋雨敲窗，敲醒的不只是回憶，更是讓我看見：三代親情在台北、北京中醫藥大學、Boise這三地交織的跨文化旅程中，依然可以像這盆老綠蘿一樣，穩穩地綠著。只要我們願意在雨聲中停下腳步，用愛與理解去對話、去調整、去陪伴，地理的距離、文化的差異與世代的觀念，都能化作滋養根系的雨水。

窗外雨聲還在，卻已從敲打變成輕柔的低語。親情，仍在悄悄生長。（寄自加拿大）