（圖/123RF、AI協作生成）

鏟刀刮過磁磚，發出一種單調而粗糙的沙沙聲。明亮的廚房裡，一個工人正跪在地上幹活。聽見腳步聲，他警惕地回頭，見是我，他把身子往後縮了一下，顯出幾分局促。

我穿著羊皮拖鞋站在他面前，打量著他，心裡有些莫名發緊，腳下也下意識地往後移。這人膚色黝黑，神情木訥，嘴角掛兩道深溝，看著像酒窩，卻透著苦澀。他衝著我點了點頭，伸手去拿工具。

那個工具袋，邊角都磨白了，裡面裝著幾卷泛黃的踢腳板、兩桶標籤模糊的白膠，還有兩團看不出原色的舊抹布，顯得沉甸甸的。工頭老黃搓著雙手，交代幾句便匆匆下了樓。漢子應了個「好」字，掏出捲尺，對著牆角量，嘴裡喃喃自語：「這邊差兩毫米，切一下。」

接下來的兩個小時，屋子裡就只剩下鏟刀刮地的聲音。我坐在客廳看書，書上的字一個個飄起來，那單調的刮擦聲把我的思緒扯得七零八落。我忍不住去廚房看他。他雙膝跪地，沒護墊，膝蓋骨隔著牛仔褲壓在磁磚上挪動。每挪一步，褲管裡就傳出摩擦聲。那件T恤後背濕透了，緊緊貼著嶙峋的脊梁骨，勾勒出瘦削的輪廓。

休息間隙，他停手，手掌攤平在膝蓋上，大口喘氣。我這才看清那雙手，指關節 腫大發亮，指甲縫裡全是黑泥和白膠，虎口結著厚厚的陳年老繭，裂開一道道口子。他用大拇指按住虎口的一處筋結，臉上閃過一絲痛楚的神色，用力揉搓，然後把手在褲腿上蹭了蹭，重新握緊鏟刀。我問他為啥不戴手套，他低聲說習慣了。

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窗外，遠處傳來警笛聲。「嗚——哇，嗚——哇——」聲音穿透霧氣，由遠及近。正在刮地的漢子渾身一僵，背脊瞬間繃成一張弓，鏟刀懸在半空，脖子扭向窗外，眼白裡布滿血絲。直到警笛聲呼嘯遠去，他在原地愣了好幾秒，肩膀才塌塌地鬆下來，抬手抹了一把額頭的汗珠。

中午，我把熱好的飯菜端過去。他看見飯菜，連忙擺手，指了指窗外停在路邊陰影裡的舊皮卡。幾分鐘後，他端著個塑膠便當盒回來，裡面裝著白飯，蓋著幾塊排骨和青菜。他把飯放進微波爐，透過轉盤蓋子看裡面旋轉，眼神發愣。熱好後，他小心翼翼地捧著那個滾燙的盒子，快步走回車裡。

工頭湊到我身邊，壓低聲音：「這師傅叫阿賢，一年前從福建走線來的。」

我目光一顫，腦海裡閃過他剛才聽到警笛時驚恐的眼神，心裡咯登一下。我一直以為他只是個笨拙的鄉下人，沒想到，這沉默卑微的軀殼下，竟藏著一段橫跨半個地球的亡命之旅。在這個圈子裡，「走線」意味著什麼，沒人不清楚……原來，他在泥潭裡打過滾，才站到了我家的地板上。

那天下午，阿賢鋪完最後一塊地板。他跪坐在地板上，仰頭灌礦泉水，水灑了一身。

我遞給他一張紙巾，試探著問了一句：「走線這條路，不好走吧？」

他愣了一下，接過紙巾攥在手裡。

過了半晌，他瞇起眼，望向窗外刺眼的陽光，語速很慢：「先是飛香港……說是旅遊，其實是接頭。到了南美洲厄瓜多的首都基多（Quito），一手交錢，一手給路條。」

「妳知道中美洲的達連隘口吧！」他的聲音很輕，輕得像怕驚動了什麼。

屋裡燈光鋥亮，映著他恍惚的神情。

「全是泥，沒路，爛泥坑。一下雨，泥漿淹沒到膝蓋。」他說著，套了鞋套的腳在那塊嶄新的地板上伸了伸，彷彿隔著硬朗的木面，腳底再次感受到了那種吸力巨大的爛泥，「穿雨靴，走一步，拔一腳，吸力大得能把鞋底拽掉。嚮導背著砍刀開路，走不動的人，直接扔半路。我們幾個中國人組成一組，相互攙扶。」

我放下手裡的書，給自己倒杯水。阿賢停頓一下，眼神穿透牆壁，落進一片虛無。

「第三天晚上，發大水。河水渾濁，上面漂著死野豬、樹幹。嚮導找來幾個破輪胎，讓我們抱著過河。水流急，要把人往石頭上拍。我前面那個福建老鄉，個子小，抱不住輪胎，水一衝，手一鬆，人像樹葉一樣，眼看著就要被捲走，多虧我拉了他一把。」

說到這裡，他手裡的空水瓶「卡嚓」一聲被捏扁。塑膠爆裂的聲音在空蕩的房間裡顯得格外刺耳，像是一聲壓抑已久的尖叫。屋子陷入死寂，窗外的霧氣湧動，彷彿要包裹進那些記憶裡的亡魂。

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「最怕的是晚上。」阿賢嗓子啞，聲音發抖，「蚊子像黑雲一樣撲過來。地上全是蜈蚣，有人半夜被咬了小腿，腫得像大腿粗，只能硬挺著慘叫。我們像牲口一樣相互靠著，外面下雨，裡面全是汗和淚。我不敢閉眼，一閉眼就覺得腳下的地在塌，覺得自己會被爛泥徹底吞掉。」

他又講起墨西哥的沙漠。夕陽斜照進來，把他的影子拉長。他拉下T恤領口，露出鎖骨下方一道蜿蜒的傷疤，紫紅色，怵目驚心。

他看見台子上散落的一個樂高玩偶，那是我女兒前一天隨手丟下的，阿賢的目光定在那塊塑膠上，喉結滾動，眼神裡那種堅硬的殼裂開，露出了底下的柔軟。

「我真想我女兒。」這是他第一次提中國的事，那張木訥的臉上閃過光，隨即黯淡下去，「那時候在福建，工程爛尾，走投無路。老闆躲債，年三十債主堵門拆了電表。我抱著閨女縮在牆角，聽著外頭的罵聲，孩子問什麼時候開燈，我覺得臉都被踩在泥地裡。以後離了婚，女兒跟了她媽，我給不出撫養費，前妻不讓我見女兒。」

阿賢眼睛濕潤，用紙巾擦眼角，「我從親戚那裡借了八萬走線錢。要麼死在路上，要麼在美國活出人樣。死在雨林裡，是解脫；活著到了，能賺錢養閨女。」

看著阿賢，我難以置信，在同一個時空裡，竟還有這樣的人生。

「這錢，賺得不易？」

「打黑工，鋪地板，一天120美元，沒黑沒白地幹，不敢請假。像我剛才那樣，關節疼是常有的事，不敢去醫院，去了怕被查身分，怕一去醫院幾天的活兒白幹，還得花錢。病了就喝熱水，或者吃兩片止痛藥硬扛。住在福建老鄉家，三、四個人擠一個房間，房租便宜，就是隔音差，隔壁咳嗽都能聽見。」

「不過，工錢是現金結算。」說到這兒，他的背直了一些，「不到一年，寄回去十幾萬人民幣。我雖然沒文化，但知道孩子得讀書。」

「晚上睡得著嗎？」

「有時候睡不著。」他說，「每月去政府報到一次，手按聖經上發誓。這裡是華盛頓州，稍微好點。但只要一靜下來，耳朵裡全是那個聲音，風聲，水聲，還有老鄉掉進河裡的叫聲，像被鬼追著。」

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太陽偏西，夕陽鋪滿新裝的地板。阿賢站起身，沒有急著走，而是洗淨手，拿出那塊疊得方方正正的細絨布，蹲下身子，緩慢、細緻地擦拭地板邊緣。那雙乾裂、粗糙、變形的大手，在光滑的地板上方遊走，指尖顫抖，眼神透著虔誠。這是屬於他的作品，也是他在異國他鄉，唯一能完全掌控的尊嚴。

我也從沙發上站起身，默默地走到茶几旁，倒了杯溫水放在桌角，想說什麼，卻又怕打擾了他那份神聖的儀式。

擦完最後一遍，他從懷裡掏出個巴掌大的小本子。「老闆，地板的注意事項。」他指著本子上歪歪扭扭的英文單詞和數字，「前三天不能沾水，打蠟等半個月。」那是他在這個陌生的語言世界裡，為了生存一點點搭建的階梯。

我問他：「你以後怎麼辦，有什麼計畫？」

他把工具包甩上肩，勒緊帶子，挺直那個佝僂的背。「幹幾年，賺些錢，給閨女攢學費，再存些本錢回家。」

「回家？回去不是失業？」

「回去開個小店，也比在這黑著強，還有父母要照顧。」阿賢笑了一下，笑容裡帶著釋然。

他頓了頓，手伸進貼身口袋，摸索半天，掏出手機，用大拇指翻頁面，把一張他女兒穿著花裙的照片給我看。那是一張天真稚氣的孩子臉，笑得很甜。他聲音輕柔：「前兩天女兒剛過七歲生日，在視頻裡喊了我一聲爸。隔著螢幕，我就覺得，這雨林、這辛苦，都沒白吃。」

但他很快縮回手，把螢幕按滅，眼神黯淡下來：「她媽把她教得很好，成績好，也會彈琴。我只是個躲在這裡的影子，不能讓她同學知道她有個『黑戶』爸爸在美國，會丟人的。」

阿賢背起沉重的工具包，我送他到院子。

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天色暗下來，冷風捲著落葉。皮卡發動，引擎轟鳴。阿賢打開車後蓋，放好工具，雙手握住車門框，有些吃力。他回頭，想說什麼，卻只是朝我擺手，表示再見。

我想起屋裡櫃上備著的那盒止痛膏藥，轉身衝進屋裡，抓起藥盒跑了出來。

「阿賢！」我喊了一聲。

他降下車窗，看我。

我把手裡的藥膏和那幾貼從中國帶回來的麝香壯骨膏遞過去，塞進他粗糙的手掌：「拿著，這膏藥對關節好，貼上發熱，能管一陣子。關節疼的時候別硬扛。」

阿賢愣住，那雙眼睛裡閃過錯愕，隨即湧上一層淚光。他看著手裡的藥，又看了看我，嘴唇動了動：「老闆，這……我這……」

「拿著。」我打斷他，看著他的眼睛，一字一句地說：「憑雙手養閨女，比誰都體面。」

他怔怔地說著：「謝謝。」身體像是被什麼東西擊中了一般，手裡緊緊攥著那盒藥，側身向我深深彎下上身，久久沒有抬起。

皮卡緩緩駛入暮色，紅色的尾燈在霧氣中拉出長長的紅光。那兩道紅光蜿蜒向前，不知為何，竟有些像達連隘口裡那些在泥濘中掙扎求生的手電光束。阿賢曾走過那段雨林路，此刻，他正走進另一場屬於他的漫長夜色裡。但我想，他的心裡或許亮堂了一些。（寄自華盛頓州）