2026年，初夏。坐在從印第安那州飛往北卡 夏洛特機場的美國航空飛機中，等著一一走入艙門的旅客。左前方一個約4歲左右的金髮小女孩，她在座位上乖乖地玩她的洋娃娃，旁邊的人應該是她的爺爺吧！正用他那雙充滿慈愛的湛綠眼睛看著孫女，那一幕是多麼慈和寧靜。

看著看著，彷彿時光快速倒轉40多年。我坐在台鐵 從台北開往竹東的藍皮火車上，小手指在窗戶前畫來畫去，我的奶奶笑咪咪地拿出手絹擦著我的小手，我的爺爺正用他那雙充滿溫暖慈祥的眼睛，看著他那一刻不停歇的孫女。

我的出生，對爺爺奶奶來說，也許是種情感的依靠。我出生那年的農曆正月，我素未謀面的大伯，意外離開人世。白髮人送黑髮人的傷心難過，我無法了解，但爸爸說，爺爺奶奶那段日子人瘦了一大圈。

直到我出生。爸爸說，他們來台北看我，當媽媽抱著我出現時，他們的嘴角，綻放出數月未曾出現的笑容。媽媽說，才剛出生幾天的我，沒哭沒睡，抿著嘴巴，擠出臉上一顆小酒窩，彷彿在回應著爺爺奶奶。

奶奶問能不能帶我回竹東？他們幫爸爸媽媽照顧我。竹東鎮位於新竹市東側，是個純樸的客家小鎮，鄰居們相互都熟識，一個小娃娃的出現，也帶給鄰里間一絲生氣。

鄉下的空氣清淨，娃娃晚間的哭聲似乎也傳得更遠，但沒有一個鄰居向爺爺奶奶抱怨過我打擾了他們的清夢。

姜奶奶拿著嬰兒磨牙棒，詢問奶奶我是不是在長牙不舒服，這個玩具咬咬比較能緩和。徐大嬸帶著一串小風鈴，上面還掛著會旋轉的星星月亮，說掛在娃娃床前，娃娃伴著鈴聲，看著轉來轉去的月亮星星比較好入睡。

那時候，我好像是整條街一起養大的娃娃。春盡夏至，秋去冬來，我從在爬行的娃娃，茁壯成長為到處溜達的孩子王。

仗著姜奶奶、徐大嬸全看著我長大的份上，他們家就像我自己家一樣，我常東家串完門後，就去西家吃飯，奶奶經常一家接一家詢問：「有看到我家的阿倩嗎？」

我乖乖待在爺爺奶奶身邊，就是奶奶開始看「天眼」連續劇，以及爺爺開始說故事的時候。

「天眼」是那個在只有老三台的日子裡，獨霸中午時段婆婆媽媽群體的連續劇。

奶奶每天在天井中做好了菜，另外做好了專門為我準備的食物。替我圍好小兜，一口一口地餵著我吃中飯。

吃完了中飯後，就是我和奶奶的「天眼」時間。其實「天眼」究竟在演什麼我不是很記得。但是我很喜歡和奶奶一起看，奶奶邊看會邊替我抓抓頭，拍拍背。偶爾還會抱著我走一走，或是把我放到我的小木馬上搖一搖。

午後爺爺奶奶木製的房子，被太陽一烘，就會散發出一種獨特的木頭香味。伴著天眼的音樂聲以及奶奶溫柔的拍拍，那是我至今無法忘記的溫馨感覺。

除了和奶奶看「天眼」，我最喜歡聽爺爺說故事。我躺在他身邊，手捧著我的奶瓶，蓋好小被被，耳邊聽著爺爺說的故事：「很久很久以前，有隻驕傲的兔子，以為自己跑的是天下第一的快…」講完龜兔賽跑、轉眼瞧著我仍睜大著雙眼看著他，他會揉揉我的鼻子說：「阿倩還想聽爺爺說故事嗎？」

爺爺好會說故事，說完了龜兔賽跑後，就說ㄇㄡ ㄇㄡ太郎的故事，然後是拇指姑娘、浦島太郎、一吋法師、孫悟空等。我一個接著一個聽，爺爺就一個接一個講。講到他眼睛都快瞇起來了，我就會撓撓爺爺的鼻子，爺爺睜開他的眼睛，看了我一眼說：「阿倩不睡嗎？好，爺爺繼續講故事給阿倩聽。」

回憶被空姐廣播拉回現實，飛機要準備起飛了。我人在離竹東1萬2000公里遠的印第安納州，爺爺奶奶已經離開人間很久了。

專家說人類不大會記得幼兒時的事情，但我不一樣，我把那段和爺爺奶奶一起生活的幼時記憶，放在我心中最核心的位置，時不時把它打磨上光，深怕它生灰生鏽。

飛機開始進入起飛跑道，我看到那金髮小女孩的爺爺，正低著頭地替她把鬆開的安全帶重新扣好。

那雙綠色的眼睛，依舊溫柔。（寄自馬里蘭州）