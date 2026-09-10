停在黑白膠片裡的尼爾斯

位於尼爾斯主街上的默片博物館。（圖／作者林尹提供）

發現尼爾斯（Niles），是一次誤打誤撞的不期而遇。那天，我們開車在高速公路上，不小心出錯了一個出口，按導航指示，沿著山腳下的那條路一直往北開，也可以到達目的地。那是一條我們從未走過的公路，緊貼著矽谷 （Silicon Valley）的邊緣。車窗外，是單調略顯無聊的景色，突然抬眼看見東邊開闊平展的山坡上，赫然刻有一個大大的白色地標「Niles」，不禁心生好奇，於是順著它的指引，駛入了尼爾斯小鎮。

最先映入眼簾的是一座維多利亞風格的舊式火車站，一列印有「聯合太平洋鐵路公司」字樣的火車，正從鐵軌上駛過。尼爾斯的主街不長，也就百十米，街道兩旁是低矮的木質和磚石建築，沒有高樓，也沒有連鎖店。街上最多的是骨董店，櫥窗裡擺著老唱片、舊玩具、舊海報等各種懷舊物件。穿過小鎮，主街的盡頭是一座默片博物館，正是在那裡，我們瞭解到尼爾斯曾經輝煌的歷史。

提起全球電影中心，人們首先想到的一定是好萊塢，那個矗立在聖莫尼卡山上，俯瞰整個洛杉磯 的九個巨大的字母「HOLLYWOOD」，早已成為大眾文化的超級符號。很少有人知道，在加州 北部的山谷裡，在科技中心矽谷的一角，藏著一個名叫尼爾斯的小鎮，它曾經是電影製片中心轉移到好萊塢之前，美國西海岸最重要的電影製片基地。

二十世紀初，位於美國東海岸的電影公司，為了尋找更穩定的光線和更開闊的拍攝空間，把目光投向了終年陽光普照的加州。尼爾斯，這個原本默默無聞的鐵路沿線小鎮，被選為最早的西海岸基地。幾乎是一夜之間，這裡蓋起了攝影棚和布景工廠，四處可見拖著攝影機到處跑的人。

尼爾斯歷史中最可炫耀的，非查理·卓別林莫屬。他在這裡拍攝了包括《The Tramp》（流浪漢）在內的多部經典短片。那個戴著圓頂禮帽，手持竹杖，穿著肥大褲子和破爛皮鞋，走起路來一搖一擺的流浪漢形象，正是在尼爾斯的陽光與塵土中孕育成形。卓別林賦予流浪漢的那種略帶憂鬱又充滿幽默的銀幕形象，至今仍讓人難忘。

然而，電影工業的車輪並未在此停留太久。電影製作中心逐漸南遷到洛杉磯，好萊塢開始崛起，尼爾斯的輝煌也慢慢褪色，攝影棚關閉，演員離開，布景被拆除，重新變回一個普通安靜的小鎮。

博物館內收藏了早期電影攝影機和手搖放映機，電影道具和海報，以及一萬多部默片。博物館帶有一個百人座位的小劇場，定期放映無聲電影，並保留著當年影院現場風琴伴奏的儀式。

後來我們又專程去了一趟尼爾斯，只為在那個老式劇場裡看一場無聲電影。當劇場內的燈光熄滅，放映機的齒輪轉動聲響起，一束帶著微塵的光束從身後投向銀幕，伴隨著老式風琴略帶沙啞的琴聲，銀幕上出現了卓別林的經典形象。沒有3D和IMAX的視效和音效，只有黑白膠片特有的閃爍與顆粒感，那個孤獨又滑稽的流浪漢，一搖一擺地行走在塵土飛揚的尼爾斯山路上。

走出劇場，外面的陽光燦爛的刺眼，讓人一時有些恍惚。我望著山上大大的「Niles」不禁感嘆，如果歷史的腳步稍微往北偏移一點，也許今天人們說的就不是「去好萊塢追夢」，而是「去尼爾斯追夢」。

尼爾斯的電影工業衰落大約四十年之後，在距離這裡不遠的帕羅奧圖（Palo Alto），兩個年輕人在一個簡陋的車庫裡創辦了惠普公司，舊金山灣區逐漸發展成為今天的矽谷。從某種意義上來說，這片土地從未停止過「造夢」。一百年前，人們在這裡用膠片捕捉夢想；一百年後，人們在這裡用芯片重塑夢想。時光列車飛速向前行駛，而尼爾斯則被留在了歷史的黑白膠片裡。（寄自加州）