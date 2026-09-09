奶奶耳畔佩戴的玫瑰耳環。

六月七日，做完禮拜，我匆匆趕去參加波特蘭玫瑰皇后銘牌安放儀式。路上塞車，抵達時，儀式已經開始。

六月的國際玫瑰試驗園浸在斑駁光影裡，像一幅落筆未乾的水彩畫。皇后步行道上，青銅銘牌嵌於石徑之間，宛如時光留下的腳印。

新加冕的玫瑰皇后Anika Rigby，在身穿傳統全白制服、頭戴禮帽、手執緞帶的皇家羅薩里安騎士團（Royal Rosarians）和十四位玫瑰公主環繞下，正在安放一枚鐫刻著她簽名的青銅銘牌，接著皇后和玫瑰公主依次按下手印。這項儀式已持續六十餘年，而銘牌的歷史更可追溯至二十世紀初，跨越了一個多世紀。

儀式結束後，人群仍簇擁著Anika Rigby，追逐著那道屬於2026年的榮光。玫瑰園中花香氤氳，花海間人影穿梭。我悄然抽身離去，在園中一隅僻靜處駐足。長椅上，Anika的幾位家人靜靜相伴，在典禮餘韻中，共享片刻寧靜。

閒談間，奶奶忽然抬手輕觸耳畔。一對精巧的玫瑰耳環，一朵深紅如焰，一朵紫韻如夢，她微笑著說：「這是 Anika送我的。」故事由此展開。

Anika七歲那年，一家人來玫瑰園送貨。卸貨時，小女孩忽然不見了蹤影。家人慌忙四處尋找，最終在禮品店裡發現了她。她正踮著腳尖站在櫃檯前，指著一對耳環，對店員說：「我要買給奶奶。」

那一刻，奶奶的心被輕輕觸動。十年來，這對耳環一直陪伴著她。

十年過去，當年的小女孩已戴上玫瑰王冠；奶奶依舊戴著那對耳環，靜靜坐在人群之外。Anika的父親輕聲說：「直到今天，我才真正覺得，她長大了。」

我望著那對耳環，心中忽然生出許多感慨，王冠屬於一年，耳環已陪伴十年，它以最溫柔的姿態，把流逝的歲月串成家族記憶中最珍貴的珠鍊。

耳環也牽出了Anika與玫瑰更深的緣分，她的中間名就叫 Rose，從小與家人在Forest Park遠足，也在玫瑰園留下無數成長的足跡。玫瑰於她，不只是王冠上的象徵，更是生命底色裡的花。

那天的談話，還串起了一個家族傳承文化的記憶。

Anika的曾外祖母年輕時，隨家人從馬來西亞輾轉去到泰國。因時局所限，她無緣正規學堂，只得上中文學校，識得一些漢字。歲月流轉，那些文字記憶早已模糊。

然而到了第四代，Anika卻主動走近這門語言，她擔任全美中文榮譽學會（National Chinese Honor Society）祕書，並立志赴清華大學攻讀國際關係，希望未來投身外交事業。

從曾外祖母在昏黃燈影下識字，到曾孫女重新拾起這份文化記憶，半個多世紀悄然流過。老人憶起往事時，眼中彷彿有細碎的星光閃爍。

我不知道，當Anika第一次翻開中文課本時，是否想過曾外祖母年輕時的身影，但我深愛這種靜默而綿長的傳承。典禮落幕時，人們還在熱烈談論著王冠、獎學金與璀璨的前程。而我心底珍藏的，卻始終是那對耳邊的玫瑰。

王冠終將傳遞給下一位少女，銘牌上也會刻下新的名字。而這對耳環，卻已默默陪伴十年，見證了一個女孩如何在愛與陪伴中悄然長大，也承載著整個家庭最深沉的驕傲與溫柔。

那天下午，我看見的，不只是玫瑰皇后的誕生，我也看見一個家族如何把愛留給下一代，又如何讓文化記憶穿過歲月，在另一代人的生命裡重新發芽。

那一刻，我忽然覺得，玫瑰從來不只開在花園裡。（寄自俄勒岡州）

2026年玫瑰皇后Anika Rigby安放銘牌。