弦樂四重奏演出。

1

乍看之下，這是一個普通的穀倉。一座白色木結構建築，屋頂輕拱。倉內，原有的木梁伸延在頭頂，一條狹窄的木梯沿著一面牆攀升，通向屋頂下的一扇小窗戶。飽經風霜的木板牆上刻有明顯的歲月痕跡，它們講述著故事，無須有人開口。

這裡即將舉行一場弦樂四重奏音樂會，節目單上清楚地印著三位作曲家的名字：貝多芬、柴可夫斯基和舒爾霍夫。

倉內的座椅坐滿了前來聽音樂的人，大多數是頭髮花白的老人。年輕人則聚集在穀倉外的草坪上，坐在鋪開的毯子和摺疊椅上，他們可以藉助戶外的擴音箱聆聽，同時享受七月午後的陽光。

陽光透過木板之間的縫隙和孔洞灑入穀倉，在座椅上留下星點的光影。舞臺上沒有紙質樂譜，四個黑色譜架上放著四台iPad，四位年輕的演奏家正在側廳輕鬆地聊天，他們來自俄亥俄州 ，是卡頗迪姆弦樂四重奏成員（Carpe Diem String Quartet）。

這是一個典型夏日午後的輕鬆時刻，一場免費的音樂會，摺疊椅子，人們在尋找座位時相互打著招呼。

第一小提琴手拿著麥克風走到台前，簡單介紹當天的節目。他說：「音樂詮釋著不同的思緒，也反映出作曲家當時的心境。比如柴可夫斯基，他當時需要錢，你們可以從音樂裡聽出來......。」

眾人莞爾，我也不禁一笑。真的能從《天鵝湖》或《胡桃鉗》裡聽出他急需曲費嗎？不過，這句話悄悄改變了我接下來傾聽的方式。

音樂會以柴可夫斯基《第一弦樂四重奏》中著名的《如歌的行板》合唱曲開場，這段旋律源自一首俄羅斯民歌《瓦尼亞坐在長沙發上》。據說托爾斯泰第一次聽到這首曲子時，曾感動得流下了眼淚。

弦樂四重奏沒有交響樂龐大的開場，沒有銅管與定音鼓帶來的震撼，而像四個人圍坐交談。第一小提琴提出一句話，中提琴馬上接過去，大提琴給予回應，第二小提琴不斷補充、豐富。四件樂器彼此傾聽，也彼此成全，營造出一種平靜、溫暖而親切的鄉村氛圍，完美地契合著這座古老的穀倉。

很快，第一小提琴以明亮而悠長的音色開始，令人聯想到雙簧管的聲調；中提琴接過旋律，弓速漸緩，聲音圓潤得彷彿單簧管；緊隨其後的大提琴則像巴松管一般沉穩地托起整個和聲。音樂在慢慢打開一段塵封已久的記憶，喜怒和哀傷不再是對立面，呈現出統一光中的不同顏色。

此時，幾乎毫無預警般，諧謔曲突然出現。音樂節奏帶著俏皮的急促跳躍，充滿了火焰般的活力。短促的撥弦節奏音符從中提琴中跳躍而出，如同木地板上的快速舞步。到結尾時，俄羅斯舞蹈熱情洋溢的氣氛充滿穀倉，讓人不禁聯想到《胡桃鉗》裡的節日場景。隨即，最後一個和弦落下，全場響起熱烈的掌聲。

看著臺上的樂手們向觀眾致謝時，我那些最初的各種假設和期待，已在這幾十分鐘內悄然消失了。

2

中場休息時，我翻開了活動介紹，第一次瞭解到這座穀倉背後的故事。

1976年一個寒冷的十一月早晨，費城弦樂四重奏創始人艾倫. 伊格利津（Alan Iglitzin）和女兒凱倫來到奧林匹克半島的一座農場。艾倫沿木梯爬上年久失修的乾草閣樓，凱倫則站在散落乾草的泥土地上拉起了小提琴。

音樂在空落落的穀倉中游蕩，升起到頭頂的橫樑，然後又繞回下方空曠的空間。老舊的木材柔化了尖銳的稜角而不吞噬細節，每一個音符都停留片刻後消散在空氣中，彷彿整個穀倉都不情願放手。

艾倫不禁感嘆：「歐洲最頂級的音樂廳，都是木製的。」

八年後，他推開穀倉的大門，舉辦了第一場弦樂四重奏音樂會。這項傳統一直延續至今。每年七月，音樂家們會來，聽眾也會來。

我繼續往下閱讀，另一個故事悄然浮現在眼前。

多年來，艾倫不時在這座穀倉裡發現一些遺物，有藏在牆壁中的手寫食譜，被遺棄的籃球，還有被埋藏在泥土裡的小瓶子等，它們都在訴說一段被打斷而非被遺棄的穀倉原始住家的生活。它們屬於伊塞里（Iseri）家族，一個生活在美國的日裔家庭，曾是這座農場的主人。

早在十九世紀末期，19歲的伊塞里志瀨（Jiso Iseri）來到美國，在1934年他與兒子勇（Isamu）在購買的一百二十英畝土地上，建造了這座大型穀倉，開始了蔬菜種植和飼養奶牛的辛苦勞作。勇的妹妹花子（Hanako）回憶說，家裡的每個人都非常努力工作，要照顧50多頭奶牛和其他農作物。他們製作的乳製品不僅提供給當地居民，還供應給華盛頓州最大的布雷默頓海軍造船廠（Bremerton Navy shipyard）。

然而，戰爭爆發了，像十多萬日裔美國人一樣，伊塞里家族被迫離開農場，被送往拘留營。戰爭結束後，帶著屈辱和失落，他們選擇返回日本。直至1990年，勇與一直尋找伊塞里家族的艾倫聯繫上，他告訴艾倫希望能夠回來看看曾經的家園。

不久之後，二十幾位伊塞里家族成員重訪農場，花子再次看到穀倉時，她哭了。他們與艾倫夫婦站在穀倉裡留下了合影。

沒有任何儀式能夠恢復那些被奪走的歲月。而在那張照片中，兩個沒有血緣的家族，並肩站在一起，在不同的時代裡守護著這座穀倉。

艾倫寫道：「我們能夠很自豪地追隨他們的腳步。」

闔上摺頁冊，我再次環顧四周，穀倉裡什麼都沒有變，與我打開摺頁冊之前一模一樣，但這一切又感覺都不一樣了。剛剛聽到的音樂，現在攜著另一個聲音，不僅僅是四位音樂家的聲音，還有伊塞里家族的勞作、失落與缺席，他們的忍耐，歷史悄悄奪走的他們的歲月。弦樂四重奏和老穀倉不再是分離的體驗，他們成了同一個記憶中的一部分。

3

下半場由舒爾霍夫（Schulhoff）的四重奏拉開序幕。我對這位作曲家的名字很陌生，後來才瞭解到，他是二十世紀最富個性的音樂家之一。他接受過德奧古典傳統訓練，一戰後又深受爵士樂、舞蹈和現代音樂影響，其作品既保留古典技巧，又充滿大膽的新意。

緩慢的樂章安靜優雅地展開，雖然沒有莫札特小夜曲那樣溫暖的抒情。但它讓人聯想起早期黑白電影中的夜景，街道被昏暗的燈光洗滌，四周景致變得奇異神祕，美麗被不確定性籠罩。

然後是終曲，《阿拉，塔蘭泰拉》的節奏緊湊，音樂點燃了火焰。義大利南部流傳著一個古老的傳說，被塔蘭泰拉蜘蛛咬傷的人必須瘋狂跳舞，藉以驅散體內的毒素。四重奏近乎瘋狂起來，每一音符都推動著下一個，四位樂手幾乎被節奏所吞噬，直到樂曲如旋風般戛然而止。

最後登場的是貝多芬。

貝多芬的音樂一直打動著我，自從第一次聽到《命運交響曲》以來，總是將貝多芬的音樂與不可抑制的向上力量聯繫在一起。他的音樂在莊嚴與激情之中，一步步推向更高的境界，無法退縮，只能不斷前行才存在意義。

第一樂章一開始便充滿活力，這是貝多芬最鮮明的個性，毫不猶豫地把聽眾拽入他的音樂世界。

接下來的樂曲則像一次深沉的對話。第一小提琴緩緩傾訴，其餘三件樂器時而回應，時而安慰，時而提出疑問。音樂中帶著疼痛的美，在不斷追問，也在不斷尋找答案。

與管弦樂不同，弦樂四重奏沒有指揮，每位演奏者必須獨立演奏，同時不斷聆聽其他三人的聲音。他們依靠眼神、呼吸和身體動作來決定什麼時候稍快稍慢、稍重稍輕；一個旋律結束時共同吸氣，一個重要的進入點輕輕點頭示意。他們演奏的不只是音符，更是一場持續不斷的交流。

第三樂章顯得有些倔強，也有幾分幽默。隨後，終曲再次將一切升至光明，積聚動力，在不斷遞進中，音樂找到了重生般的力量。

整個下午，我們從柴可夫斯基十九世紀俄羅斯的抒情浪漫，穿越到舒爾霍夫充滿現代變換色彩的二十世紀，再回到貝多芬古典樂曲對生命力量的肯定。情感的弧線幾乎在無人察覺中擴展，最終獲得了徹底釋放後的滿足。

掌聲慢慢消退，人們開始離開穀倉。

午後的陽光依然灑在草地上。孩子們在草地上奔跑，鄰里之間的談話又恢復了，汽車悄悄駛入鄉間小路，很快穀倉又恢復了寂靜。

老舊的原木梁依舊保持原位，狹窄的木梯依然朝屋頂下的小窗戶通去，風化的木板依然留存著世紀的痕跡，穀倉內似乎沒有任何東西在請求被記住，它只是靜靜地等待。

年復一年，它不斷收藏著不同的聲音，也從未忘記那些已逝去的聲息。當音樂再次響起時，人們回來了，記憶也回來了。（寄自華盛頓州）

老穀倉。