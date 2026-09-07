國王的債主 熱那亞的隱形力量

熱那亞紅宮與白宮之間的中庭。

熱那亞（Genova）是一個讓人又嫌又愛的地方。

我們在迷失在狹窄陰暗的巷子裡，義大利 人對這種中世紀蜿蜒的迷宮巷道稱為caruggi，舉目是褪色斑駁的樓房，陽光無法從高聳的建築射入，有人說是為了防禦，也有人說是隔絕地中海的炎熱而設計。一層又一層的歲月堆積的汙垢，樓窗掛著曬衣繩。為數不多的店家有的緊閉，有的是北非移民賣廉價紀念品，我們不得不停下，頭頂只剩窄窄一線天空，光線落不到巷底，方向感也跟著沉了下去。

▋尚未結束的中古世紀

突然，一個家庭從身後走來，看起來也是遊客。我們緊隨著他們穿過巷弄，灰暗的騎樓下坐著衣著曝露的女人，伸出穿著長靴的大腿，我們的眼光短暫的畫過，她們低下頭，我們也屏住呼吸，快步走過那又長又暗的巷子。

轉過一個彎，透出一道微弱的光，我們加快腳步朝著光走去。

路，突然在面前開闊，陽光忽然刺眼起來，一座黑白紋路相間的教堂 （Cattedrale di San Lorenzo）從隱蔽的廣場升起，黑白灰的大理石條紋間透著淡粉色，石獅子鬃毛栩栩如生，像是地中海與拜占庭文明交匯後留下的痕跡。 繞過教堂，小咖啡店、氣派的宮殿建築，散布在聖羅倫佐廣場，彷彿闖入一段尚未結束的中古世紀。

再轉過一個街角，我走進昔日被稱為新街（Strada Nuova）、今日的Via Garibaldi，眼前的的華麗來得太突然，幾乎令人一時失神。

巴洛克風格的皇宮的建築群如蜂巢般地緊緊相連，不得不仰視，竟有一種被財富壓迫的視角，上面掛著銀行的招牌 ；高闊的宮殿沿著街道彼此對望，精緻雕塑的門飾、高聳的鐵門後，水晶燈像瀑布一般垂下，挑高的大理石樓梯與雕飾繁複，在金色燈光下透著銀行共和國昔日的奢華。

這條著名的金融街，就是當年銀行家與貴族的炫富大道，最醒目的白宮（Palazzo Bianco），緊貼著紅宮 （Palazzo Rosso），鮮豔的外牆在陽光下顯得近乎浮豔。然而，道路狹窄難以取景，我卻在穿過兩宮之間的中庭時，看見熱那亞最真實的模樣，不是建築的豪華，而是財富統治的印記。我忍不住想，當年貴族們是否曾坐在這庭院裡喝咖啡，交換商船帶回來的財富與消息？

▋皇宮裡並沒有國王

這裡不像威尼斯的浪漫，也不像羅馬象徵帝國和宗教的權力，更沒有佛羅倫斯四處流動的的藝術氣息，熱那亞更像一座用黃金堆砌出的舞台。我腦海冒出一個念頭，究竟是誰統治這裡？

然而，皇宮裡並沒有國王。

位於義大利北部的熱那亞，曾經是地中海強大的共和國，是精於理財和海上貿易的家族，共同建立起這座富裕的銀行共和國。 當鄰國王室來訪時，熱那亞的富商貴族輪流招待。於是，為了炫耀財富，在面臨大海，背靠高山的狹窄土地上建造宮殿，最後擠出了今日密密相連的宮殿群。

在大航海時代，西班牙的艦隊駛向世界各地，殖民地版圖迅速擴張，當戰爭與遠征隊的開支超過國庫負荷時，來自熱那亞金融家，手握著帳本，成了國王的債主。十六世紀以後，熱那亞逐漸從海上的霸主，轉型成歐洲最大的金融中心。有人甚至形容，西班牙國王負責征服世界，而熱那亞人則負責替國王付款。

幾百年過去了，世界運作的方式沒有太大的改變。當各國政府缺錢時，透過發行公債（Government Bond）向未來借錢。

在這些顯赫家族的宮殿之間，一棟不起眼的小石屋顯得格外安靜，門前聚集著拍照的遊客。或許當年宮殿裡的權貴從未想過，最被世人記住的，竟然是一名羊毛匠的兒子。

很多人都以為哥倫布是西班牙人或葡萄牙人，但是事實上，哥倫布出生在熱那亞共和國。他年輕時曾在葡萄牙學習海圖、洋流和航海技術，並向葡萄牙王室提出向西航行到亞洲的計畫，卻遭到拒絕。輾轉多年後，他向西班牙尋求支持，終於獲得伊沙貝拉女王的資助，於1492年展開他人生中第一次遠航。

哥倫布故居。

▋時間靜止的豪宅

站在樸實的小石屋和金碧輝煌的宮殿之間，我不禁對這個曾經的共和國有了新理解，哥倫布是熱那亞人，卻不是替熱那亞航海；而熱那亞銀行家成了西班牙國王的債主，卻沒有自己的帝國。這座城市似乎特別擅長一件事，不一定站在舞台中央，卻總能在歷史轉角處，留下令人驚豔的身影。

世界的重心逐漸從地中海轉到大西洋，荷蘭和英國相繼崛起，熱那亞的商船也逐漸失去優勢，曾經影響歐洲金融與貿易數百年的共和國，最後在19世紀被併入了現代的義大利。

搭乘義大利最短的地鐵回到老舊的港口區時，我忽然明白，熱那亞的沒落反而成了它最迷人之處。如今，現代銀行招牌掛在昔日貴族宮殿上，陽光照不到的窄巷，也換了一批新住民，而那些曾經左右歐洲金融的家族，也逐漸退出權力中心，只留下名字和博物館的門牌，成為這座城市殘存的靈魂。

紅白宮殿經歷數百年的豪門家族流轉了數百年，最後由薩雷（Sale de Ferrari）家族擁有。這個富可敵國的家族曾出了三位總督，最後一名女繼承人Maria Bringnole Sale de Ferrari在1874年將宮殿和收藏捐給熱那亞市政府。 如今，館內的家具、壁畫和居住空間都維持原貌，因此看起來不像一般美術館，更像是一座時間靜止的豪宅。昔日只有總督、銀行家和外國使節才能進出的客廳，如今只需要一張門票。

▋沿著他們留下的軌跡

然而，不是所有的熱那亞的豪族都留在當地。

約十三世紀末，熱那亞陷入因教派分裂長達數百年的對立。為了躲避家族鬥爭，葛里馬爾迪（François Grimaldi）率領少數士兵來到摩納哥海角。相傳，葛里馬爾迪假扮成方濟各會修士，請求守軍讓他入城過夜。當城門打開後，埋伏在外的士兵立刻衝入，奪下了摩納哥要塞。

至今，摩納哥王室盾徽兩側，仍站著兩位手持長劍的修士，訴說著王室的起點。葛里馬爾迪家族延續至今已八百年，成為歐洲在位時間最長的王室之一。但真正改寫這面積只有兩平方公里小國命運的，卻是美國的奧斯卡影后葛麗絲．凱莉（Grace Kelly）。1956年，她嫁給摩納哥親王雷尼耶三世（Rainier III），讓這小國瞬間成為全球媒體追逐的焦點。

葛麗絲王妃帶來的不只是童話般的婚禮，在她之前，摩納哥只是一個靠賭場與避稅制度維持經濟的小國；在她之後，摩納哥成了優雅、奢華與皇室浪漫的代名詞。

或許，這就是熱那亞留給我最大的啟發，我們總以為歷史是由王朝和國王創造的，卻忽略了許多真正改變世界的人，從來沒有戴上皇冠。他們可能是銀行家、航海家，甚至只是來自巷弄深處的男孩，但數百年後，世界依舊沿著他們留下的軌跡前進。（寄自加州）

熱拿亞銀行家的宮門。