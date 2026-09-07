車子在車庫癱了太久，金屬與塑膠都沾上一層死寂。鑰匙擰開，引擎嘶啞地吼叫，冷氣 孔吐出的氣息黏膩且混著腐敗的霉味，像地下室陳年發酵的黴菌。

我皺著眉，手忙腳亂地搖下車窗，試圖把那股腐味趕走。身旁的老媽安靜地望著窗外，對這股味道毫無反應。自從她的大腦像捲壞的磁帶，一點一滴漏掉記憶後，世界對她來說，就只剩窗外那幾格定格的畫面。冷氣吹出來的風軟綿綿的，帶著室內停滯的熱氣，這台車是真的老了，跟我們一樣，成了名副其實的「黃昏牌」。

今天帶她去苗栗看阿香阿姨，那間透天厝的客廳裡，還擺著她們年輕時的合照。阿香阿姨拉著老媽的手，紅著眼眶講起工廠加班、一起偷塞零食的舊事，那些名字、細節，說得無比生動。老媽只是禮貌地微笑，眼神帶著一絲努力偽裝的茫然，她早就認不得眼前這個哭得唏哩嘩啦的老婦人了，對老媽而言，那是屬於別人的故事。

離去前，阿香阿姨偷偷往老媽手裡塞了一包手工菜脯，擦著眼淚說：「沒關係，妳忘了我，我記得妳就好了。」

回程走台三線，後視鏡裡一直有一台黑色的BMW跟著。過了石城，轉進埤豐橋，他始終保持著距離，不吵不鬧，像是一堵默默護著我們這台老車的移動屏障。上了國四匝道，他忽然一個加速，從右側沉穩地溜了過去。我鬆了油門讓出空間，那傢伙速度極快，推估起碼兩百起跳。他在快車道乾淨超車，隨即切回慢車道，消失前閃了兩下雙黃燈，像是在對這段短暫的同行致意。

這種人，我不討厭，在規矩裡狂奔，至少活得清清楚楚。真正讓人火大的，是那些死守在內線的龜速車。他們最喜歡跟右線併排，像一堵牆，把高速公路走成了自家走廊。後面的車被逼急了，貼著尾巴閃燈、扭來扭去，看著都讓人冒冷汗。老話說「十次車禍九次快」，有時候是鬼扯。現在路上十次車禍，八次是這些移動路障惹的禍。

看著前方被堵死的車流，我突然有些鼻酸。老媽的大腦何嘗不是如此，那些打死不退的混亂與遺忘，硬生生把她原本順暢的人生切換成了慢速。歲月把舊友與回憶統統封鎖在內線，誰也超不過去，誰也無能為力。

車子轉進台61線時，天已經完全黑了。麥寮到台西那段路，黑得要把人吞進去。測速APP這時候該響的，但我盯著手機，那塊區間測速的提示竟沒跳出來。我心裡啐了一聲，這條路上的測速桿生長速度快得像野草，撤了？還是沒撤？誰也說不準。在這條路上，神經得繃得像弓弦，生怕哪裡暗藏一支閃白光的鏡頭，回家就是一張交通罰單伺候。

「外面那是什麼？」老媽突然指著漆黑的窗外，低聲打破了沉默。窗外什麼都沒有，只有無盡的夜色。「那是海，媽。我們今天去看了阿香阿姨，妳還記得嗎？」我放慢了車速。

她轉過頭看我，眼神在儀表板微弱的光線下，閃過一絲清澈的溫柔。她點了點頭。沒多久，便靠著椅背沉沉睡去，雙手卻還死死攥著那包阿香阿姨送的菜脯。

我在方向盤前吐了口氣，關掉吵鬧的測速APP，把音樂調小。窗外風聲呼嘯，這場公路電影還得繼續演下去。開慢一點也無妨，至少這一次，我會穩穩地把她載回家。（寄自桃園）