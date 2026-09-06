愛爾蘭人瑪麗四十多歲，高個兒駝背，肩胛突出，面容清秀，穿一件大花裙子，四平八穩的聲音裡透出一股威嚴。她教授dBase III，那是1980年代有名的電腦資料庫軟體，也是一門正在過時的電腦語言，用以訓練學生的邏輯推理能力。

第三次上課，瑪麗給了我們第一次考試，內容相當膚淺。考慮到中國學生的英語水平，特別允許我們攜帶和使用英漢字典。但是題目中有一個簡寫的Qty.把我給難住了，字典上查不出來，是Quantity（數量）一詞的縮寫。我把肩膀斜過去，悄悄問旁邊一名中國同學，正巧被瑪麗老師看到，她勃然大怒，一把用力抓住，將我弄出了教室。

▋把試卷撕成兩半

兩個年齡相差無幾的人，一男一女，站在教室外面的走廊裡，開始了一場鴨同雞講的對話。瑪麗很快發現我不能理解她的憤怒，她叫住一名中國同學，在我們之間同聲翻譯。

「你知不知道？這樣做是作弊？」

「......」

「你不說話，為什麼不說話？」她向前逼近一步，我能聞到她渾身上下散發出來一股嗆人的菸草氣味。

我說什麼？我能說什麼？那一陣我的臉色慘白。

「哦，」她的語調放緩：「你英語不行，可憐的傢伙，你怎麼會到這裡上課？」

接下來，她說我必須先去學習兩年英語，她給我保留學籍，兩年之後再回到這裡上課。

我說不行，我有家庭需要撫養，必須盡早從這裡畢業。

她明顯有了同情，遲疑一下說：「你會感到非常困難。而且，這次考試只能以零分計算。」

「好吧！零分就零分。」

她轉身回到教室，取出我寫了不到一半的試卷，兩手舉起，當著我的面把試卷撕成兩半，揉成一團，扔進走廊旁邊的垃圾筒裡。

▋學生有難言之隱

走廊裡行人不少，大家都裝作什麼也沒有看見，面無表情，從我們身邊經過。

我很清楚後面將會面對什麼樣的困難。當時流行一種說法，中國學生畢業後找第一份工作特別困難，當然也是因為語言，每門課程的成績最好都在A-以上。這門課估計有十次考試，第一次占的分數雖少，但是得了零分，扳回來也非常困難。

逼入死角的我只有背水一戰，這一學期原來計畫修四門課程，不得已退修一門，剩下三門，很多課一句聽不懂。所能做的，就是記下講到哪裡，晚上回家，查閱字典細細閱讀幾十頁課文。這段時期感覺心很累，經常看書至深夜，好幾次準備考試，放下書本時發現天邊已經微微發亮。

社區學院學生年齡不同，挑選課程數目和內容也不同。老外同學一般選修課程較多，他們把書本裝在旅行袋裡提著走，匆匆忙忙，好像去趕飛機。他們不像中國學生那麼看重分數，老外同學特立獨行，不太在乎成績如何，及格就行。我上英文寫作課，詞彙量少，語法不熟悉，寫不下去時去找一名老外同學，他皺著眉頭聽完我的請求，很不理解和情願，但還是礙不過面子，幫助我做了修改。

後來我才覺察出兩種文化習慣根本不同，在他們眼裡，即使課外作業，每個人也應該獨立思考獨立完成。英文寫作作業我得了A，老外同學得C，他看都不看，一把塞進口袋。

這樣的文化衝突也發生在我們和瑪麗老師之間。上課使用教科書，買吧！價錢不便宜，並且只使用一個學期。中國同學捨不得花那麼多錢買書，想出一個辦法，整本複印。他們組了一個團，去向瑪麗老師借書。瑪麗老師問明緣由，面有難色：「什麼，你們想複印教科書！這可不行，這是侵犯作者版權的行為！不行。」

同時也感到為難，她很知道中國學生有難言之隱。

▋胸前畫一個十字

瑪麗老師最終沒能拒絕中國學生的請求，她把書交到中國學生的手裡，說：「想幹什麼由你們自己決定，不要告訴我，我不想知道。」

她在自己胸前畫了一個十字。

春天到來，社區學院校園有自發組織的基督教查經活動。櫻花盛開，天上地下粉紅一片，遠遠看到瑪麗老師和中國同學如坐雲霓，膝蓋放一本《聖經》。我知道有的同學並不真的對教會感到興趣，只是想借此提高英語口語能力而已。真假基督教徒拼成了一幅十分美麗的畫面，大家也是發自內心地喜歡瑪麗老師。

瑪麗老師教授的這門課，學期平均我得了A-。每次考試，我向瑪麗老師點頭致意，走到前面第一排，拉開椅子坐下，一個人霸占了一整張桌子。

最後一次作業，一如既往我得了A+，瑪麗老師給了我這成績，後面還寫下長長一大段話語，提到我第一次考試的事情，曾被她撕了考卷，她語意誠懇向我祝賀，看得我兩眼發直。

瑪麗老師教給我很多東西，培養了我之後從事電腦工作必不可少的第六感覺。此外，她教給我在西方社會生活的第一課，做人。（寄自加拿大）