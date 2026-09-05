無用的醫生
在西班牙旅行時，一頓自助早餐竟給了我許多啟示。我領悟到，這世上有兩種人：一種人會做三明治，另一種人會端來一盤甜甜圈。
這和醫學有何關聯？其實，關聯很大。
大多數的醫生都有一種考試天賦，看到密密麻麻的黑字，總能很快找到機率最佳的選項，不管是否知道實際答案。考試究竟是在篩選知識豐富的人，還是在篩選判斷快速的人，見仁見智。反正已經到了AI時代，許多過去成為醫師所需的特質，已經變得不重要了。
然而，一旦離開診間，醫生並沒有想像中那麼萬能。
在醫院裡，有課本、有同事、有網路，遇見疑難雜症隨時可以求救；現實生活卻不是如此，有些人可以在雪地裡下車換輪胎，有些人只能坐在暖氣車裡打電話。
我屬於後者，所以醫生的身分只能留在診間。在凡間，我是個非常無用的人。
飛機上若有人突然發生緊急狀況，我總會用手肘頂頂先生。那傢伙很厲害，即使美夢正香，總會像電影裡一樣瞬間驚醒，指揮空服員，找出氧氣筒、急救箱，把機艙變成臨時急診室，降落時接受全機掌聲，空服人員還會送上香檳當作禮物，宛如跨年夜。
當然，我們更想要航空里程或升等，但救命值不了多少錢，有瓶香檳就算誠意十足了，這種場合從不用我傷腦筋。要知道，世上有很多種醫生，大多數人在這種場合是派不上用場的，還是乖乖坐著，等其他更厲害的醫生站出來。
孩子踢足球時也是如此。
烈日下，一名孩子被撞倒，躺在草地上一動也不動。因為不是正式比賽，沒有專屬醫療人員，只能在觀眾群中求救。平常隊伍裡的護士媽媽和急診醫師爸爸都不在，最接近的人是我。電視劇裡，這時醫師應該衝上前，俐落地把脫臼的骨頭喬回去，全場歡呼。但現實不是影集，身為小兒腎臟科醫師，我沒有洗腎機，也沒有急診室的設備，離第一線緊急處置已經很久了。我衝到孩子身旁，看了一眼，只能很誠實地說，應該是脫臼了，趕快送急診吧！
說了等於沒說，家長們白眼快翻到後腦勺，當然沒有香檳。事後，女兒說，媽媽，妳剛剛從球場這頭跑到那頭，速度超快，大家都很佩服。我冒了一身冷汗，醫療上完全無用，至少四肢發達。
這件事卡在心裡，像根魚刺卡在喉頭。直到西班牙那個早餐，我才發現另一件事。球隊中午要自備午餐，自作聰明的家長們小聲地吩咐孩子，早餐時先做好三明治帶走。十四、五歲的孩子，一臉茫然地站在餐檯前，不知道從哪裡開始。兒子生來就和爸爸一樣，基本上是個務實的工具人，領著一群孩子切麵包、拿生菜、夾火腿，機靈地完成一份份三明治。
這時，女兒走了過來，她找不到做三明治的材料，滿臉歉意地端來一盤甜甜圈。我忽然笑了，原來，我們是同一種人啊！
我們不一定會做三明治，也未必是危急時刻最有用的醫生，可是，我們會在別人需要的時候，端來一盤甜甜圈。世界上，需要會做三明治的人，也需要端甜甜圈的人。兩者，都不可或缺。
她用三明治象徵能直接解決問題的人，用甜甜圈象徵雖不擅長處理核心任務，卻能在需要時提供安慰與支持的人，藉此說明人各有用。 作者認為醫師多半擅長考試與診間判斷，但離開醫院後缺少設備、同事與支援，面對緊急狀況未必能像影集般即刻發揮作用。 她明白自己也許不會做三明治、不是第一線最能救場的人，但仍能在別人需要時提供善意與陪伴，這種角色和能力同樣不可或缺。
精華 FAQ
她用三明治象徵能直接解決問題的人，用甜甜圈象徵雖不擅長處理核心任務，卻能在需要時提供安慰與支持的人，藉此說明人各有用。
作者認為醫師多半擅長考試與診間判斷，但離開醫院後缺少設備、同事與支援，面對緊急狀況未必能像影集般即刻發揮作用。
她明白自己也許不會做三明治、不是第一線最能救場的人，但仍能在別人需要時提供善意與陪伴，這種角色和能力同樣不可或缺。
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