她第一次找不到車位，是在一個周二的早晨。

舊金山灣區 的秋天來得很慢，樹葉還沒黃透，陽光卻已經有了空曠的意味。她繞著史丹佛大學校園開了兩圈，從主幹道到宿舍區，再到藝術館附近，始終沒有一個空位給訪問者。她的頭上在冒汗，導航螢幕反復提示「到達目的地」，像一種溫和卻固執的嘲諷。

她最終把車停在一條不允許長時間停放的路邊，鎖車時有點匆忙，像是怕被誰看見。那天她去聽的是一場公開課，講人工智能 的倫理問題。講台上的年輕教授語速很快，偶爾停頓，推一下眼鏡。她坐在後排，聽到一半便有些恍惚，那些詞，她都懂，甚至熟悉到可以預判下一句會說什麼。

▋鏡子前練習自我介紹

六年前，她主持過一個更大的論證會。白板占了整整一面牆，她用藍色麥克筆（Marker pen）寫下架構圖，線條乾淨利落。討論進行到一半時，有人提出潛在風險，語氣帶著一點試探。她沒有立刻回應，只是把筆換到左手，在原有結構上補了一條分支。

「這個問題會出現，但不會在我們這個階段。」她說話不快，但每一句都像已經在腦中運行過一遍。房間裡安靜下來，幾個人點頭，有人開始做筆記，權威在她的節奏裡。散會後，一個工程師追上她，問了兩個問題。她聽完，給了一個更簡化的解釋，還順手在對方的筆記本上畫了個小圖。那時她習慣被追問、被依賴、被默認是「最後的判斷」。她的名字，寫在項目最上方，她並不覺得那是高點，那只是日常，事事在她的掌控中。

她沒有記下任何筆記。公開課後她匆匆來到車前，擋風玻璃下壓著一張罰單，紙邊被風掀起一角。把罰單放進包裡，她沒有立刻處理。那一刻，她忽然意識到，自己其實並不真的在乎那場講座，她只是需要一個理由，把車開進這所校園。

她聽文學、歷史、心理學，甚至去旁聽本科生的入門課。她熟悉起每一棟樓之間的距離，知道哪條小路在下午三點有陰影，哪家咖啡館排隊最短。但她始終無法掌握停車的規律，總是在最需要的時候，沒有位置。有一次，她在車裡坐了很久，前擋風玻璃外是一排整齊的車位，掛著清晰的標識：許可證區。她盯著那塊標識看了很久，像盯著一道門。

那天晚上，她在該校官網上找到招聘頁面。她挑選研究助理、項目協調、顧問等。她甚至在鏡子前練習過一次自我介紹。

沒有回音。

▋薪水是她過去的零頭

她開始投一些她過去不會點開的職位：行政支持、課程安排、活動協調。她逐漸縮短簡歷，把那些重要的項目經驗壓縮成幾行概述，像在替一段歷史做平緩的刪減，並將履歷留在招聘網頁上。

還是沒有回音。

她再一次看到罰單夾在雨刷下時，已經不生氣了。那天雨很大，紙張被打濕，墨跡暈開。她甚至懶得去看具體金額，覺得有點累。

這天電話來得很突然。是史丹佛招聘經理打來。

「一個臨時職位，每天6小時。如果妳可以，下周開始。」對方語氣輕快，像只是填補一個空缺。她沒有問具體做什麼，也沒有問薪水。

「這個職位可以申請停車許可證嗎？」她關心。

「可以的。」對方遲了一秒說。

「我可以。」合同是在郵箱裡簽的。電子簽名落下去的那一刻，她幾乎沒有停頓。

那張停車許可證，是她親自去辦公室領的。工作人員遞給她時，還順口說了一句：「歡迎加入我們的團隊。」她眉宇微微張開。沐浴著晚霞的餘暉，伴著輕盈的步伐，她走進車裡，把那張許可證掛在後視鏡上擺正。許可證微微晃動，反射出一點落日的光芒。

晚上，她遞合同給丈夫，他沒有立刻說話，把文件翻到薪資那頁，停了一下，然後抬頭看著她。

「妳知道做什麼，掙多少錢嗎？」她當然不知道，或者說她沒有去確認。丈夫說了一個數字，是她過去那份薪水的零頭，空氣凝固了。

▋眼睛落在停車許可證

她離開過去那份工作的理由並不複雜，孩子要準備上大學，父母身體常出狀況，丈夫的工作需要頻繁出差，她成了家庭主婦。起先她只是想「休息一段時間」，她把手頭的項目交接得很乾淨，寫了一份詳細的過渡文檔。「很快再見。」同事送行的蛋糕上寫著，她也這麼以為。

最初的幾個月，她依然按照工作時的節奏，甚至給自己設定了一些學習計畫。她並不焦慮，真正的變化是慢慢發生的。她發現，為烘烤蛋糕，照著說明一步一步做，蛋糕的中部還是塌下去，不覺已花了一下午；為原定一兩小時的預約，竟會和父母在醫院泡上一天。回家的路上，她的臉呈長茄子，父母端坐一聲不吭。

沒有人再給她發會議邀請，沒有人等她的決策。早上列出要做的事，晚上發現忙了一天別的。她偶爾會打開舊郵箱，看那些還沒歸檔的郵件，像在翻一段已經結束的對話。一年之後，她對專業詞彙變得有些生疏；兩年之後，她發現自己在閱讀技術文章時，需要停下來查詢原本不該陌生的概念，她沒有對任何人說。

孩子上大學以後，她把簡歷翻出來，刪掉一些項目，加上幾句模糊的描述，試圖把時間的斷層填平。第一封拒絕的信來得很快，措辭禮貌而標準。她讀了兩遍，沒有找到具體原因。第二封、第三封都相似，她突然想起，自己也曾無端地拒絕過履歷上有空檔的應聘人。

「識時務者為俊傑。」她自語。面對丈夫疑問的目光，她眉梢拉平，眼睛落在左手攥著的停車許可證上。

「沒關係。」她說。語氣輕平得連她自己都有點意外，但她的內心卻開始感到有一點點沉重了。（寄自加州）