入住公墓酒店——阿根廷雷科萊塔公墓

酒店陽台俯瞰公墓全景。

布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）是阿根廷 首都與最大城市，素有「南美小巴黎」之稱，高檔住宅區雷科萊塔（Recoleta）酒店的前台小哥，語調充滿南美人的歡快：「這是我們的最佳景觀房，鳥瞰最優雅的歷史建築群，因為無人機是限飛的，所以這是唯一的空中視角。我們知道你的特殊要求，就是要安靜。相信我，這裡是像死一般寂靜，保證您可以好好睡覺。」

我是在傍晚入住的，推開陽台的拉門，迎著清涼的海風走出去，整個人驚呆了。站立了幾分鐘，我才領悟到了小哥話中黑色幽默。眼前是一片童話城池，整潔的灰色街道，灰色的華麗建築像被魔術壓縮變小。夕陽正靜靜地灑在數千座大理石雕塑、哥德式尖頂，以及巴洛克式的圓頂。那是一種震撼心靈的驚訝，夜幕把我建築群和包裹在一起，無聲對視，能分辨出肅穆聖徒和隨性的天使，聖徒與天使都站立在屋頂上。

這就是我查詢酒店時要求的安靜，現在我的鄰居們，已經「安靜」了兩百年。你也許猜到了，這片錯落有致的微縮城市，正是南美洲最著名的奢華聖地——雷科萊塔公墓La Recoleta Cemetery。

我正好坐在陽台上查看關於公墓的訊息，雷科萊塔公墓占地55000平方米，周邊的高層現代建築勾顯出它的邊際，但它所承載的歷史密度和政治分量，全世界罕見。從1822年阿根廷獨立開始，為房主量身打造，逐年規畫建造起各具特性的公寓。這裡是阿根廷近兩百年歷史的終極歸宿，走廊和拱頂之間，緊密地並排站立著4691個地上的家族墓穴。Don't Cry For Me Argentina ( Lyrics )

白天，無數的遊客頂著烈日或細雨，在公墓的迷宮裡徘徊，尋找貝隆夫人Evita Peron的安息之所。如果看過麥丹娜在1996年主演的音樂劇電影《阿根廷，別為我哭泣》（Evita），你是不會忘記的，她在片中飾演阿根廷前第一夫人艾薇塔·貝隆（Eva Perón），這位在阿根廷歷史上最傳奇、為窮人謀取福利的總統夫人，1952年病逝，她只活了33歲。為了躲避政變，她的遺體曾經被藏匿海外二十年，最終安葬在這裡。這是她曾經激烈抨擊過，代表著權貴階層的公墓，最後她和父母家人在這裡團聚。

他們的家族墓殿，入口有二十層鋼板的嚴密保護，每天都有敬拜者的鮮花圍繞。夜晚，喧囂散去，我可以穿著睡衣、捧一杯熱茶，獨自享有這一整片歷史的寂靜。哦，這個獨特社區是有路燈的，就跟周邊街道一樣明亮。我努力地瞭望，想要看到有誰在窄巷散步。

這片大理石迷宮中，躺著13位阿根廷前總統、2位諾貝爾獎得主、拿破崙的私生孫女，以及無數在獨立戰爭中呼風喚雨的將軍、文學巨匠和富可敵國的頂級財閥，這哪像是一片墓地，根本就是靈與肉鑄成的阿根廷近代史。

南美洲人的宗教信仰，使得他們對待生死兩界十分溫和，不過是兩個維度，跨越只在幾分鐘的呼吸之間。就像我的觀景露台，陰陽只隔著一條馬路。交流卻是不間斷的。公墓前著名的法國廣場，每個周末都會變成為熱鬧的集市。各種工藝品攤位搭建起來，原本的飯莊酒肆把桌椅擺放道前廳門外，驅寒的爐柱火苗爍爍。

雷科萊塔公墓與街道的陰陽一牆之隔。

黃昏時分，街頭藝術家和小型樂隊陸續進入，靠著陵園的高牆搭起舞台。或者一把椅子一把琴，坐地獻唱；或者盛裝豔抹幾個人，曼舞在遊客中，歌聲音樂此起彼伏，氛圍十分愜意。此時許多遊客湧入公墓，這裡就是一個陰陽兩界的文化娛樂中心。墓園是晚上10點前關閉，而喧鬧的鑼鼓音響一直持續到子夜，聖靈也需要歇息。

不要低估阿根廷人對財富與階級的執念，布宜諾斯艾利斯流傳著一句黑色幽默：「死在雷科萊塔，比活在雷科萊塔要貴得多。」19世紀70年代，布宜諾斯艾利斯爆發黃熱病，權貴階層為了避難，紛紛逃往地勢高、水源好的北部，久而久之，雷科萊塔就成了頂級富人區。

對當年的阿根廷貴族來說，活著的時候要在這裡建造法式豪宅，死後也必須在這裡占有一席之地，才能證明自己的家族曾經高貴、闊綽過，才算走過一個完整的貴族閉環。從酒店陽台放眼望去，是全阿根廷最頂級的奢華Old Money社區。我對面的這些安靜鄰居，當年去到巴黎或紐約，也都是能呼風喚雨的頂級富豪。

公墓的土地早就飽和，這裡的墓位Vaults，就成了市場上的「絕版限量不動產」。這裡的交易模式與陽間豪宅如出一轍，房產中介的廣告詞裡寫著「高檔大理石階梯、鍛鐵雕花大門、雙層祭壇、採光極佳。」一個擁有多個棺位的家族墓地，售價高達幾十萬美元，每平方米的單價勝過旁邊最奢華的La Isla住宅區。

這些陰宅需要繳納的物業費和市政維護稅，是普通公墓的7倍以上。如果某個顯貴家族不幸破產，無力支付墓地的管理費，就開始 「二手轉讓」。新買家入主後的第一件事，就是請來工匠更換門廳牌匾，換上新貴煥然的家族姓氏。假如破落家族無人後繼，還需要把他們的棺槨移至他處。在這片悄無聲息的城市裡，財富的流轉和階級的更替，從未停止過。

我在陽台上俯瞰這片墓園，彷彿是一片舞台，正演奏著一場建築美學的「無聲大合奏」，這是地面上的遊客無法察覺的視角。如果你進園行走在墓道上，就會像在迷宮裡，左右不見，南北不清，我所享受的，是獨家視角。

這些陵墓大多建於19世紀末至20世紀初，當時的阿根廷是全球最富裕的國家之一，Old Money家族不惜重金，從歐洲運來頂級的大理石，請來傑出的義大利和法國雕塑家。因此，雷科萊塔公墓呈現出了一種極其罕見的建築混搭風，這邊是嚴格對稱、充滿神聖感的新古典主義神廟，一轉角就是尖頂聳立、花紋繁複的哥德復興式尖塔；再往前看，又是曲線流暢的新藝術風格傑作。在4691個墓穴中，有94個因為有極高的藝術和歷史價值，被阿根廷政府宣布為國家歷史古蹟。這些建築不僅是逝者的居所，更是當年豪門世家在審美和權力上的，面對面的公開較量。聽到了嗎？這邊是豎琴優雅，那邊就是鑼鼓鏗鏘，都凝固在石壁鐵門上。

拋開宏大的歷史與美學，住在雷科萊塔公墓對面的樓層上，除了對陵園一覽無遺，還有兩個 「陽間好處」。第一擁有絕對的隱私權，不用拉上窗簾，因為對面沒有任何人還想偷窺你的生活。

第二，它專治現代人的精神內耗，早上想賴床，或者無所事事滑手機時，只要看一眼窗外的城堡塔尖，天使神像就會一個激靈爬起來。關於未來，你有的是時間，去一躺幾百年，趁現在還能動，快起來做點正事。這是向死而生的療效，瞬間讓你神清氣爽，油然升起的是一種敬畏之心。

辦理退房時，前台小哥笑問：「這幾天和我們的老居民們相處愉快嗎？」我回答：「非常好，他們是我遇過最有禮貌、最安靜的鄰居。」這絕對是我住過最提神的，讓我對生命充滿敬畏的歷史景觀房。（寄自加州）

阿根廷前第一夫人艾薇塔·貝隆的墓地與父母家族同室，門前總有祭拜的鮮花。