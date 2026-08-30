千金難買早知道(下)

肖勇和吳磊的離婚案又拖了一年多後，終於在法官的判決下結束了。日子一年年過去了，兒女們都先後去上了大學離開了家。按照離婚協議，他們賣掉了山上的豪宅，分了錢，贍養費也付到了年份，從此肖勇和吳磊的婚姻算是結束了。

有一天，肖勇問我從前訂的婚前協議可不可以去掉，因為他覺得駱國英對他們一家人那麼盡心盡力，似乎婚前協議已經沒有必要了。於是，我們幫他們又做了一份新協議，作廢了以前的婚前協議，肖勇和駱國英也終於過上了他們自己正常的生活。幾年後，肖勇的媽媽歸西了，肖勇又繼承了父母遺產，他們小夫妻有了幾輩子都花不完的錢。婆婆一走，家裡一窩蜂熱鬧的牌友們也煙消雲散了。家裡一下子簡單多了，也安靜多了。夫妻兩人就圍著他們的女兒蓓蕾，一家三口過日子。

肖勇年滿60歲就提早退休 了，女兒蓓蕾也長大了，他們的家進入了空巢期，只剩下肖勇和駱國英兩人整天大眼瞪小眼，他們之間文化背景的差異，不可避免也慢慢浮現到日常生活。肖勇出生在知識分子家庭，平時喜歡靜下來看看書，聽聽音樂，練練毛筆字，陶冶一下情操。而駱國英出生於農民家庭，是個現實主義者，她喜歡種種菜養些雞鴨來滿足自己豐收後的快樂感。可是在美國市區內是不能夠養雞的，駱國英一下子閒了下來，覺得度日如年，為了滿足她的個人興趣，肖勇索性帶著她搬到了台灣，在農村買了房子，準備在那裡度過餘生。

這天，我又接到了肖勇的微信，說他自己的退休生活十分枯燥無味，感覺到了夫妻之間沒有共同交集的痛苦。他甚至常常情緒低落，不時想起他的前妻。他覺得很後悔，如果當時吳磊能够稍稍對他溫柔一點，對他好一些，他們也不會走到離婚這一步。

他和吳磊有著同等學歷，又在同一個社會環境中長大，他們會多一些感情上的共鳴。我則勸他說，世上不賣後悔藥，原本就沒有十全十美的人，每個人都有自己的長處和短處，找一輩子的伴侶全憑自己對生活的要求。這些問題早就該想好，人生就如一列火車，沿途上車下車的人很多，誰也不能保證什麼時候會下車。珍惜眼前的人，努力讓自己去適應，快樂過好每一天是我們唯一能做好的事。

30多年來，我辦理了上千個家事法案例，總結出一地雞毛的婚姻都會有以下幾種原因：

原因一，有人擅於後悔，認為要是早知道會如此，我就會有一個完全不一樣的處理方式。從自身找原因，來努力彌補不足，但是力不從心。

原因二，有人把一切都推給命運，認為人算不如天算，消極應對婚姻，一切聽天由命。

原因三，有人喜歡走極端。前段婚姻中的伴侶和別人相比不夠溫柔體貼，了結這段，再找下一段。

原因四，有人喜歡見異思遷，這山看著那山高，見一個愛一個，總覺得對方配不上自己。

在現實生活中，婚姻並沒有那麼簡單，不能用幾個字或幾句話來解釋清楚。所以婚姻幸福與否，命運的安排加上自己理性冷靜的選擇都是不可缺少的重要因素。更重要的是婚後雙方都必須精心呵護，相互理解尊重，包容及溝通，克制和珍惜，共同努力來為自己和家人創造一個幸福美滿健康的家庭生活。（下）

註：本文作者任職於美國律師事務所，本文由真實案例編寫，為保護當事人隱私，人名地點皆經過修改。人物性格和案情經過，若有雷同，純屬巧合。

千金難買早知道(上)